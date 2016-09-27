7 привычек для борьбы с беспорядком у себя дома

Как ни странно, но ключом к чистоте и порядку в доме являются заложенные в детстве или в более сознательном возрасте привычки его владельца. Хорошо, если большинство из них достались нам от родителей. Но зачастую некоторые просто необходимо сознательно в себе взращивать и воспитывать. Поверьте, начать это делать никогда не поздно.

Вот некоторые привычки, которые вы можете взять на вооружение и попробовать привить их у себя, а быть может они натолкнут вас на более интересные мысли и идеи? Прочитайте, а потом возьмите лист бумаги и поразмышляйте на эту тему. Возможно, вы даже сделаете для себя некоторые открытия, а может, наоборот, сочтете их банальными, как чистить зубы по утрам. Не важно, является ли ваш дом идеальным или вы только стоите в начале пути к чистоте и порядку, в любом случае стоит задуматься хотя бы о некоторых из них.