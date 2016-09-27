7 привычек для борьбы с беспорядком у себя дома

Как ни странно, но ключом к чистоте и порядку в доме являются заложенные в детстве или в более сознательном возрасте привычки его владельца. Хорошо, если большинство из них достались нам от родителей. Но зачастую некоторые просто необходимо сознательно в себе взращивать и воспитывать. Поверьте, начать это делать никогда не поздно.
Вот некоторые привычки, которые вы можете взять на вооружение и попробовать привить их у себя, а быть может они натолкнут вас на более интересные мысли и идеи? Прочитайте, а потом возьмите лист бумаги и поразмышляйте на эту тему. Возможно, вы даже сделаете для себя некоторые открытия, а может, наоборот, сочтете их банальными, как чистить зубы по утрам. Не важно, является ли ваш дом идеальным или вы только стоите в начале пути к чистоте и порядку, в любом случае стоит задуматься хотя бы о некоторых из них.
Это может казаться простым правилом, но поверьте, если вы будете следовать ему, то больше никогда не будете переживать о том, что та или иная комната превратилась в катастрофу. Если у вас нет времени, по крайней мере, договоритесь с собой, что вы положите все вещи на свои места, перед тем как лечь спать. Если вы хотите прибраться в комнате раньше, кладите вещи на место сразу после использования.
Попробуйте провести эксперимент и раз в неделю проводите за уборкой одной из комнат около часа, подготавливая ее к следующей неделе. Если это вас утомит и вы не захотите повторно убирать вашу комнату, то тогда вы, возможно, начнете не мусорить в ней изначально!
Очень часто прокрастинация – мать беспорядка. Вы склонны откладывать мелкие дела на потом, на более удобный момент. Их становится все больше и больше, и беспорядок захватывает ваш дом.
Воспользуйтесь японским правилом: если это можно сделать за две минуты, сделайте сразу. Вымыть чашку после кофе, вынести мусор, загрузить вещи в стиралку, спрятать зарядку от мобильника и вернуть крем для рук на его законное место. Времени эти дела занимают немного, но приближают вас к порядку в доме.
Введите себе за правило: во время утренних процедур в ванной уделить пару минут на легкую уборку:
Приняла душ – сполосни стенки водой, чтобы убрать мыльные подтеки, и протри их специальным валиком для душевых кабин. Это занимает 5 секунд и сохраняет ванную комнату свежей – очень полезная привычка, которую неплохо бы привить всем членам семейства.
Почистил зубы – приведи в порядок раковину, чтобы на ней не застывали мыльные подтеки и следы от зубной пасты. Проще всего держать средство для мытья кафеля и губку прямо в ванной, чтобы его можно было быстро нанести, смыть и оставить ванную комнату в полном порядке. Вся процедура занимает 30 секунд от силы.
Быть может вы скажете: какой в этом смысл, если вечером ее придется расправлять? Но возможно именно это настроит и сделает вас более собранным на весь день и задаст ритм производительности. Если вы находитесь в спешке, просто натяните одеяло до подушек и разровняйте его, чтобы придать постели аккуратный вид. Ваш день начнется с воображаемого списка, из которого вы сразу, как встанете, вычеркните первую ежедневную рутину. Поверьте, такая мелочь создаст ощущение порядка в спальне и может отлично настроить на рабочий лад и сохранить этот настрой на весь оставшийся день.
Не поддавайтесь искушению завалиться на диван сразу после ужина. Вместо этого лучше завершите все дела на кухне — освободите и натрите до блеска раковину и плиту, уберите стол и рабочие поверхности. Споласкивая тарелки и чашки сразу после приема пищи, вы освобождаете больше времени, которое сможете потратить для себя. Чем больше гора посуды, тем сложнее приступить к ее ликвидации.
Вечерняя уборка — залог того, что на следующий день вам не придется отдирать от кастрюль затвердевшие остатки пищи. Для мотивации представьте себе то самое ощущение, когда вы входите с утра в «лучи солнца», а не на свалку.
Иногда вешать каждый день вещь в шкаф не очень удобно, особенно когда шкаф достаточно плотно забит. Приобретите стойку для одежды или прикроватную вешалку-манекен. Эти приспособления не только помогут содержать вещи в порядке, но своим оригинальным дизайном украсят вашу комнату. Складывать вещи самому несложно, но как к этому приучить ребенка? Одежда ребенка должна храниться в местах, где бы он сам мог ее достать и положить на место. Ему это должно быть сделать просто и удобно. Купите специальную пластиковую коробку, в которую можно было бы складывать испачканную одежду, не смешивая ее с чистой.
Как правило, самым захламленным местом в каждой спальной комнате является шкаф с вещами. Чтобы организовать идеальный порядок в шкафу, первым делом нужно избавиться от одежды, которой вы не пользуетесь. Во-вторых, одежду нужно разделить по сезонной принадлежности и убрать подальше все вещи, которые не пригодятся вам в ближайшие несколько месяцев.
Справившись с этой задачей, подумайте об экономии пространства в шкафу, которая поможет вам в будущем избежать захламленности. Как правило, самое дальнее пространство верхних полок шкафов часто пустует, т.к. доставать оттуда вещи не очень удобно. Однако сейчас существуют очень полезные помощники в ведении домашнего хозяйства – специальные ящички (органайзеры) с ячейками для хранения носков и нижнего белья. Сложив туда всю «мелочевку», во-первых, вы сэкономите место, а во-вторых, сбережете время, которое приходилось тратить на поиски этих вещей.
Также выделите отдельное место для хранения галстуков, поясов и шарфов. Если в вашем шкафу нет свободных ящиков или полок, приклейте с обратной стороны дверцы крючки на липучке, на которые можно повесить вешалки со всеми этими аксессуарами. Для экономии пространства на полках шкафа трикотажные вещи можно не раскладывать, а скручивать валиком. Таким образом, вам также удастся избежать заломов на ткани.