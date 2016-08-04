Лучшие материалы для стен

Наши стены похожи на огромные холсты и ждут, чтобы их наполнили жизнью и цветом. Но иногда мы любим простые белые холсты, немного украшенные декоративными элементами. На этот раз мы собрали 6 простых и практических альтернатив, чтобы превратить ваши стены в самый привлекательный элемент комнаты. Эти советы помогут вам выбрать лучший материал.
Фиброцементные панели подходят для использования на открытом воздухе. Этот материал очень прочный, имеет низкие эксплуатационные расходы, атмосферостойкость из-за поглощения низкой влажности, а также может служить в качестве акустического изолятора.
Этот материал является результатом сочетания цемента, синтетических органических волокон, а также некоторого количества воды. Он имеет очень выразительный и универсальный вид, который может адаптироваться к любой среде.
Дерево на стене является истинным классическим вариантом и пользуется большой популярностью по мнению дизайнеров. Преимущества этого материала очевидны: он создает тепло, пропускает воздух, прост в обслуживании, экономичный, прочный и может постоянно обновляться.
В современной архитектуре стекло играет важную роль. Онр используется все чаще в оформлении интерьеров и экстерьеров. Его присутствие позволяет экономить электроэнергию, поэтому оно является экологически чистым; позволяет создать более тесное взаимодействие между пространствами. Этот материал идеально подходит для домов, а также для дверей садов, террас или балконов.
В зависимости от ваших предпочтений вы можете установить стену полностью прозрачной или непрозрачной, цветной. Только сложно содержать этот материал в чистоте.
Пластик для стен прост в установке, экономичен и долговечен. Наиболее распространенными вариантами являются винил или ПВХ, с помощью которого можно создавать различные стили. Кроме того, эти материалы доступны в каждом цвете и форме. Одна важная вещь – этот материал нуждается в регулярной вентиляции для предотвращения проникновения влаги и плесени.
Плитка является идеальным решением для стен дома, которые постоянно подвергается воздействию влаги и паров, поэтому этот материал широко используется в ванных комнатах и кухнях.
В настоящее время она доступна в различных цветах, формах, поэтому мы гарантируем, что вы найдете дизайн, который полностью соответствует вашим вкусам и стилю вашего дома.
Природные материалы часто присутствуют в современном дизайне интерьера. Все чаще используют камень для внутренних покрытий. Его большим преимуществом является огромное разнообразие. Мы можем найти мрамор для классического и элегантного дизайна, речной камень для более деревенского стиля. Универсальность камня, легкость очистки сделали его любимым материалом многих людей и декораторов.