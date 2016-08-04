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Лучшие материалы для стен

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Cloisons pour le siège de Natexis réalisées par l'Atelier Bernard Pictet, le verre appliqué à la décoration et à l'architecture le verre appliqué à la décoration et à l'architecture Конференц-центры в стиле модерн
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Наши стены похожи на огромные холсты и ждут, чтобы их наполнили жизнью и цветом. Но иногда мы любим простые белые холсты, немного украшенные декоративными элементами. На этот раз мы собрали 6 простых и практических альтернатив, чтобы превратить ваши стены в самый  привлекательный элемент комнаты. Эти советы помогут вам выбрать лучший материал.

1. Фиброцементные панели

Restructuration d'une maison à Neuilly (92), L+R architecture L+R architecture Дома в стиле модерн
L+R architecture

L+R architecture
L+R architecture
L+R architecture

Фиброцементные панели подходят для использования на открытом воздухе. Этот материал очень прочный, имеет низкие эксплуатационные расходы, атмосферостойкость из-за поглощения низкой влажности, а также может служить в качестве акустического изолятора.

Этот материал является результатом сочетания цемента, синтетических органических волокон, а также некоторого количества воды. Он имеет очень выразительный и универсальный вид, который может адаптироваться к любой среде.

2. Дерево

Загородный дом, Армен Мелконян Армен Мелконян Гостиная в стиле модерн
Армен Мелконян

Загородный дом

Армен Мелконян
Армен Мелконян
Армен Мелконян

Дерево на стене является истинным классическим вариантом и пользуется большой популярностью по мнению дизайнеров. Преимущества этого материала очевидны: он создает тепло, пропускает воздух, прост в обслуживании, экономичный, прочный и может постоянно обновляться.

3. Стекло

Cloisons pour le siège de Natexis réalisées par l'Atelier Bernard Pictet, le verre appliqué à la décoration et à l'architecture le verre appliqué à la décoration et à l'architecture Конференц-центры в стиле модерн Офисные помещения
le verre appliqué à la décoration et à l&#39;architecture

le verre appliqué à la décoration et à l'architecture
le verre appliqué à la décoration et à l&#39;architecture
le verre appliqué à la décoration et à l'architecture

В современной архитектуре стекло играет важную роль. Онр используется все чаще в оформлении интерьеров и экстерьеров. Его присутствие позволяет экономить электроэнергию, поэтому оно является экологически чистым; позволяет создать более тесное взаимодействие между пространствами. Этот материал идеально подходит для домов, а также для дверей садов, террас или балконов. 

В зависимости от ваших предпочтений вы можете установить стену полностью прозрачной или непрозрачной, цветной. Только сложно содержать этот материал в чистоте.

4. Пластик

Panneaux 3D PVC, BBM BBM Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
BBM

BBM
BBM
BBM

Пластик для стен прост в установке, экономичен и долговечен. Наиболее распространенными вариантами являются винил или ПВХ, с помощью которого можно создавать различные стили. Кроме того, эти материалы доступны в каждом цвете и форме. Одна важная вещь – этот материал нуждается в регулярной вентиляции для предотвращения проникновения влаги и плесени.

5. Плитка

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Ванная комната в эклектичном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Плитка является идеальным решением для стен дома, которые постоянно подвергается воздействию влаги и паров, поэтому этот материал широко используется в ванных комнатах и кухнях.

В настоящее время она доступна в различных цветах, формах, поэтому мы гарантируем, что вы найдете дизайн, который полностью соответствует вашим вкусам и стилю вашего дома.

6. Камень

NEUBAU EINES EINFAMILIENHAUSES MIT TIEFGARAGE, Förstl Naturstein Förstl Naturstein Спа в стиле минимализм Известняк
Förstl Naturstein

Förstl Naturstein
Förstl Naturstein
Förstl Naturstein

Природные материалы часто присутствуют в современном дизайне интерьера. Все чаще используют камень для внутренних покрытий. Его большим преимуществом является огромное разнообразие. Мы можем найти мрамор для классического и элегантного дизайна, речной камень для более деревенского стиля. Универсальность камня, легкость очистки сделали его любимым материалом многих людей и декораторов.

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