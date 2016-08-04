Лучшие материалы для стен

Фиброцементные панели подходят для использования на открытом воздухе. Этот материал очень прочный, имеет низкие эксплуатационные расходы, атмосферостойкость из-за поглощения низкой влажности, а также может служить в качестве акустического изолятора.

Этот материал является результатом сочетания цемента, синтетических органических волокон, а также некоторого количества воды. Он имеет очень выразительный и универсальный вид, который может адаптироваться к любой среде.