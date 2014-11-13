Практичные полки и подставки для обуви

Подбирая мебель для новой квартиры, о полке для обуви вспоминают обычно в последнюю очередь, когда в прихожей образуется хаос из летней, осенней и зимней обуви разного размера. Жители малометражных квартир не понаслышке знают, как сложно бывает подобрать полку или подставку, которая могла бы вместить туфли и ботинки всех членов семьи, не занимая при этом большую часть свободного пространства в прихожей.
Подставки для обуви бывают пластиковые, деревянные, металлические, из МДФ или из сочетания материалов. Перед тем как выбирать полку, подумайте о том, хотите ли вы, чтобы вашу обувь видели все входящие в дом или стоит все же приобрести подставку, в которой она будет надежно скрыта от посторонних глаз за откидными или раздвижными дверками. Имеет ли смысл покупать отдельную полку для обуви или есть возможность найти свободное для нее место в гардеробной. А может, коллекция обуви в вашем доме достигла таких размеров, что пришла пора выделить для ее отдельный шкаф?
В этой Книге идей мы поделимся с вами практическими советами, как не ошибиться в выборе полок, а также посмотрим на яркие и неординарые шкафы и подставки для обуви, спроектированные известными дизайнерами для магазинов и жилых помещений.
Во многих домах шкаф для обуви идеально вписывается в интерьер прихожей. Если члены вашей семьи часто покупают новые ботинки, не тратьте деньги на подставки. Сколько бы в них не было ярусов, рано или поздно их все равно не будет хватать. Выделите место в прихожей под обувной шкаф, и вы не пожалеете об этом.
Закрытую подставку для обуви или как ее еще называют обувной комод, представленный на фото, можно найти во многих квартирах. Этот небольшой узкий шкафчик с откидными дверцами является идеальным вариантом для тех, кому несвойственно каждый день приходить на работу в новой обуви. Модницам и любительницам высоких каблуков такой комод по понятным причинам категорически противопоказан.
Многим офисным работникам знакома ситуация, когда необходимо сменить теплую обувь на легкие туфли, подходящие к деловому костюму. Вместо того, чтобы хранить зимние сапоги под столом, почему бы не воспользоваться элегантной подставкой?
Как жители северной страны, мы на собственном опыте знаем, как непросто бывает одеть или снять зимнюю обувь. Для тех, кто хочет сэкономить пространство и без того узких прихожих, рекомендуем приобретать комод, который выполняет роль не только ящиков для обуви, но и пуфика, на который можно присесть, согреть озябшие от мороза ладони, и с облегчением сменить тяжелые зимние сапоги на домашние тапочки.
Если вы являетесь гостеприимным хозяином, то наверняка заботитесь о том, чтобы холодильник никогда не был пуст и в доме было достаточно тапочек для гостей. Почему бы не предоставить любимым друзьями, заходящим на огонек, дополнительный шкаф для одежды и обуви, состоящий всего лишь из одной доски с отверстиями, в которых поместится все.
Во времена жесткой конкуренции витрина магазина может сыграть ключевую роль в привлечении клиентов, поэтому дизайнеры изо всех сил стараются придумать визуальное решение, которое представит товар в наиболее выгодном свете. Подставки для обуви на этом изображении выглядят невероятно элегантно и совпадают по цвету со всеми остальными предметами интерьера.
Еще одно привлекательное и в тоже время очень практичное решение. Если вам посчастливилось жить в двухэтажной квартире, почему бы не использовать пространство под лестницей с максимальной эффективностью и соорудить на этом месте настоящий мини-шкаф, на нижние полки которого можно поместить обувь. Такое решение позволит вам сэкономить место в прихожей и наверняка вызовет немало восторженных отзывов среди друзей и родственников.