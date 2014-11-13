Практичные полки и подставки для обуви

Подбирая мебель для новой квартиры, о полке для обуви вспоминают обычно в последнюю очередь, когда в прихожей образуется хаос из летней, осенней и зимней обуви разного размера. Жители малометражных квартир не понаслышке знают, как сложно бывает подобрать полку или подставку, которая могла бы вместить туфли и ботинки всех членов семьи, не занимая при этом большую часть свободного пространства в прихожей.

Подставки для обуви бывают пластиковые, деревянные, металлические, из МДФ или из сочетания материалов. Перед тем как выбирать полку, подумайте о том, хотите ли вы, чтобы вашу обувь видели все входящие в дом или стоит все же приобрести подставку, в которой она будет надежно скрыта от посторонних глаз за откидными или раздвижными дверками. Имеет ли смысл покупать отдельную полку для обуви или есть возможность найти свободное для нее место в гардеробной. А может, коллекция обуви в вашем доме достигла таких размеров, что пришла пора выделить для ее отдельный шкаф?

В этой Книге идей мы поделимся с вами практическими советами, как не ошибиться в выборе полок, а также посмотрим на яркие и неординарые шкафы и подставки для обуви, спроектированные известными дизайнерами для магазинов и жилых помещений.