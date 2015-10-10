Кухонные шкафы-купе

Шкафы – купе – предмет чрезвычайно практичный и универсальный. Они уже давно занимают на рынке лидирующее место, вытесняя обычные гардеробы и громоздкую корпусную мебель. Происходит это в первую очередь потому, что они позволяют задействовать любой сантиметр площади, который остался бы не задействованным в случае с обычными шкафами в силу своей функциональной системы хранения. Таким образом, предоставляется уникальная возможность максимально гармонично организовать жилищное пространство.

Изначально использование шкафа-купе было распространено в прихожих, спальных комнатах и гардеробных. Сейчас же все чаще шкафы-купе устанавливаются и на кухнях, что воспринимается многими несколько скептически. По мнению многих шкафы – купе требуют большой площади, так как способны визуально поглощать пространство. В противовес этому можно отметить достоинство шкафа-купе, заключающееся в высвобождении места за счет движения дверей по параллельной оси.Безусловно, установить традиционный кухонный гарнитур или же шкаф-купе – личное дело каждого.

В данной статье мы расскажем об основных достоинствах и недостатках шкафов-купе на кухне и представим их наиболее яркие модели.