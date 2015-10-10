Кухонные шкафы-купе

Шкафы – купе – предмет чрезвычайно практичный и универсальный. Они уже давно занимают на рынке лидирующее место, вытесняя обычные гардеробы и громоздкую корпусную мебель. Происходит это в первую очередь потому, что они позволяют задействовать любой сантиметр площади, который остался бы не задействованным в случае с обычными шкафами в силу своей функциональной системы хранения. Таким образом, предоставляется уникальная возможность максимально гармонично организовать жилищное пространство.
Изначально использование шкафа-купе было распространено в прихожих, спальных комнатах и гардеробных. Сейчас же все чаще шкафы-купе устанавливаются и на кухнях, что воспринимается многими несколько скептически. По мнению многих шкафы – купе требуют большой площади, так как способны визуально поглощать пространство. В противовес этому можно отметить достоинство шкафа-купе, заключающееся в высвобождении места за счет движения дверей по параллельной оси.Безусловно, установить традиционный кухонный гарнитур или же шкаф-купе – личное дело каждого.
В данной статье мы расскажем об основных достоинствах и недостатках шкафов-купе на кухне и представим их наиболее яркие модели.
Установка шкафа-купе на кухне – тенденция сравнительно новая и не каждому она приходится по душе. Многие из нас привыкли к раздельному открытому кухонному гарнитуру. Безусловно, это объяснимо: часть кухонной утвари всегда находится под рукой и удобна к использованию. Закрытые же шкафы-купе несколько ограничивают доступ к ним.
Шкаф- купе придется как нельзя кстати любителям минимализма. Все лишние детали скрыты от глаз, что делает кухню чище и просторнее. Не стоит бояться, что шкафы как-то ограничат функциональность кухни. Нет, внутри шкафа располагаются и электротехнические коммуникации: розетки, выключатели, подсветка, что обеспечивает максимальное удобство к использованию.
Шкафы-купе на кухне без сомнений придутся по вкусу любителям минимализма. А если они будут изготовлены из белого материала, шансы еще больше возрастают. Главными героями в таком интерьере становятся лишь два цвета : кристально белый и серебристый цвет техно. Остается подобрать грамотное освещение и Ваша кухня станет воплощением минимализма и эталоном стиля.
Кухонный шкаф-купе может быть предназначен не только для хранения кухонного инвентаря. За створками шкафа-купе можно также спрятать бытовую технику. Единственным минусом такой организации пространства является труднодоступность электротехнических коммуникаций, для доступа к которым необходимо передвигать всю мебель.
Шкаф-купе может быть как встроен в стену так и установлен автономно. Преимуществом первого варианта является доступность коммуникаций. Кроме того, встроенные шкафы-купе можно использовать для того, чтобы скрыть какие-то неприглядные конструктивные элементы самого помещения. Такими элементами могут быть трубы, колонны, счетчики и так далее.
Мягкийминимализм
Стильные дверцы шкафа купе, выполненные из матового акрила очень удачно сочетаются с холодильником и кухонной вытяжкой из нержавеющей стали. Скрытая потолочная подсветка как нельзя удачно обыгрывает помещение, добавляя ему мягкий теплый свет. Все это, несмотря на использование
холодных материалов, делает кухню изысканной и по-своему уютной.
Вопреки распространенному мнению применение шкафа-купе уместно не только в крупногабаритных кухнях, но и в их меньших аналогах. В данном случае он послужит отличным средством экономии и без того маленькой площади кухни. Дверки шкафа при открытии не требуют дополнительного пространства. Несмотря на кажущуюся громоздкость шкафа-купе, данный конкретный пример совсем не выглядит таковым и не перегрузит Вашу кухню.
В представленном проекте при изготовлении мебели дизайнеры использовали натуральное дерево. Применение натуральных материалов придает кухне уют и избавляет от излишней
холодности и загруженности интерьера.
Таким образом, вопрос применения шкафа-купе на кухне остается открытым и сугубо индивидуальным для каждого. Кто-то привык, чтобы все принадлежности были под рукой в непосредственном доступе, кому-то напротив необходимо больше свободного пространства при приготовлении различных кулинарных изысков.
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Кухонные шкафы.