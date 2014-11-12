Пришло время пить чай! Аксессуары для стильного чаепития

Увлекшись эспрессо, латте макиато, мокко-фраппе с белым шоколадом и прочими новомодными модификациями традиционного кофе, мы совсем забыли о куда более близком нашей культуры напитке – чае. Давно доказано, что чай в разы полезнее кофе. Благодаря танину и другим полифенолам, содержащемся в нем, действие чая очень благотворно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную систему. Чайный лист не подвергается агрессивной тепловой обработке, что позволяет ему сохранить все полезные витамины и микроэлементы.

Мода на чай постепенно возвращается снова. Сегодня мы представляем несколько стильных аксессуаров, которые украсят любое чаепитие.