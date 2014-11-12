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Пришло время пить чай! Аксессуары для стильного чаепития

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Tea Time, Lavish Shoestring Lavish Shoestring Столовая комнатаПосуда и стекло
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Увлекшись эспрессо, латте макиато, мокко-фраппе с белым шоколадом и прочими новомодными модификациями традиционного кофе, мы совсем забыли о куда более близком нашей культуры напитке – чае. Давно доказано, что чай в разы полезнее кофе. Благодаря танину и другим полифенолам, содержащемся в нем, действие чая очень благотворно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную систему. Чайный лист не подвергается агрессивной тепловой обработке, что позволяет ему сохранить все полезные витамины и микроэлементы. 

Мода на чай постепенно возвращается снова. Сегодня мы представляем несколько стильных аксессуаров, которые украсят любое чаепитие.

Стильный чайник

Mr & Mrs Studio Collection, Sue Pryke Sue Pryke КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Sue Pryke

Mr & Mrs Studio Collection

Sue Pryke
Sue Pryke
Sue Pryke

Дизайнер Сью Прайк является большой любительницей чая и свято верит в целебную силу этого напитка. Удовольствие, получаемое нами в процессе потребления чая становится в разы сильнее, если мы пьем его из стильной посуды. Поэтому Сью разработала минималистские и экологически чистые чайник, кружку и миску. Все гениальное просто!

Скажи Нет каплям на столе

Schwimmendes TeeEi FLOATEA, AdHoc Entwicklung und Vertrieb GmbH AdHoc Entwicklung und Vertrieb GmbH КухняАксессуары и текстиль
AdHoc Entwicklung und Vertrieb GmbH

AdHoc Entwicklung und Vertrieb GmbH
AdHoc Entwicklung und Vertrieb GmbH
AdHoc Entwicklung und Vertrieb GmbH

Floatea – первый заварник, который научился держаться на плаву. Теперь емкость с заваркой внутри можно неспешно макать в стакане, флегматично наблюдая за меняющимся цветом воды. После того, как чай заварился, достаньте плавающий заварник и поместите его в специально предусмотренный чехол. Floatea избавит вас от изрядно надоевших каплей чая на скатерти.

Как удержать тепло

homify Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
homify

homify
homify
homify

Приготовленный в большом количестве чай не теряет своих вкусовых и целебных свойств. Термос, который вы видите на изображении, позволит вам надолго сохранить чай теплым. Вода в нем может оставаться горячей до двеннадцати часов. Элегантный внешний вид, которым редко отличаются другие термосы, превращают этот хранитель тепла в ценный подарок для истинных чаеманов.

Чай с собой

Thé en main, Ismaël Carré Ismaël Carré КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Ismaël Carré

Ismaël Carré
Ismaël Carré
Ismaël Carré

Настоящие любители чая всегда хотят иметь этот напиток при себе. Благодаря особенному горлышку этого термоса, которое процеживает содержимое, вы сможете поглощать крупнолистовой чай в общественных местах, не опасаясь попасть в неловкое положение.

Чайная церемония

Tea Box Woodquail КухняХранение
Woodquail

Tea Box

Woodquail
Woodquail
Woodquail

Осенью даже самые отчаянные приверженцы кофе время от времени начинают пить чай, что неудивительно, ведь, этот напиток, как никакой другой, обладает не только превосходными вкусовыми качествами, но и целебными свойствами. Чтобы пакетики с чаем не лежали разбросанными по всем углам кухни, дизайнер Андрей Кувшинов придумал ящик с чаем, разделенный на ячейки, в которые можно складывать пакетики чая в зависимости от их сорта.

Кому холодненького?

blomus , Blomus Blomus КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Blomus

Blomus
Blomus
Blomus

Знойные летние деньки не должны мешать чаеманам наслаждаться любимым напитком. Термос для холодных напитков TEA-JAY позаботится о том, чтобы освежающий чай со льдом всегда был под рукой. Он также подойдет для проведения вечеринок, с его помощью вы приготовите отличные чайные коктейли, которые непременно порадуют гостей.

Винтажный чайный сервиз

Tea Time, Lavish Shoestring Lavish Shoestring Столовая комнатаПосуда и стекло
Lavish Shoestring

Tea Time

Lavish Shoestring
Lavish Shoestring
Lavish Shoestring

Если вы любите проводить чаепитие в лучших традициях британского королевского двора, присмотритесь к этому замечательному старинному чайному сервизу. Чайник, сахарница и молочник уркасят ваш стол и идеально подойдут для проведения сложных чайных церемоний.

Заха Хадид - комплекс Galaxy SOHO в Пекине

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