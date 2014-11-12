Пришло время пить чай! Аксессуары для стильного чаепития

Увлекшись эспрессо, латте макиато, мокко-фраппе с белым шоколадом и прочими новомодными модификациями традиционного кофе, мы совсем забыли о куда более близком нашей культуры напитке – чае. Давно доказано, что чай в разы полезнее кофе. Благодаря танину и другим полифенолам, содержащемся в нем, действие чая очень благотворно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную систему. Чайный лист не подвергается агрессивной тепловой обработке, что позволяет ему сохранить все полезные витамины и микроэлементы.
Мода на чай постепенно возвращается снова. Сегодня мы представляем несколько стильных аксессуаров, которые украсят любое чаепитие.
Дизайнер Сью Прайк является большой любительницей чая и свято верит в целебную силу этого напитка. Удовольствие, получаемое нами в процессе потребления чая становится в разы сильнее, если мы пьем его из стильной посуды. Поэтому Сью разработала минималистские и экологически чистые чайник, кружку и миску. Все гениальное просто!
Неткаплям на столе
Floatea – первый заварник, который научился держаться на плаву. Теперь емкость с заваркой внутри можно неспешно макать в стакане, флегматично наблюдая за меняющимся цветом воды. После того, как чай заварился, достаньте плавающий заварник и поместите его в специально предусмотренный чехол. Floatea избавит вас от изрядно надоевших каплей чая на скатерти.
Приготовленный в большом количестве чай не теряет своих вкусовых и целебных свойств. Термос, который вы видите на изображении, позволит вам надолго сохранить чай теплым. Вода в нем может оставаться горячей до двеннадцати часов. Элегантный внешний вид, которым редко отличаются другие термосы, превращают этот хранитель тепла в ценный подарок для истинных чаеманов.
Настоящие любители чая всегда хотят иметь этот напиток при себе. Благодаря особенному горлышку этого термоса, которое процеживает содержимое, вы сможете поглощать крупнолистовой чай в общественных местах, не опасаясь попасть в неловкое положение.
Осенью даже самые отчаянные приверженцы кофе время от времени начинают пить чай, что неудивительно, ведь, этот напиток, как никакой другой, обладает не только превосходными вкусовыми качествами, но и целебными свойствами. Чтобы пакетики с чаем не лежали разбросанными по всем углам кухни, дизайнер Андрей Кувшинов придумал ящик с чаем, разделенный на ячейки, в которые можно складывать пакетики чая в зависимости от их сорта.
Знойные летние деньки не должны мешать чаеманам наслаждаться любимым напитком. Термос для холодных напитков TEA-JAY позаботится о том, чтобы освежающий чай со льдом всегда был под рукой. Он также подойдет для проведения вечеринок, с его помощью вы приготовите отличные чайные коктейли, которые непременно порадуют гостей.
Если вы любите проводить чаепитие в лучших традициях британского королевского двора, присмотритесь к этому замечательному старинному чайному сервизу. Чайник, сахарница и молочник уркасят ваш стол и идеально подойдут для проведения сложных чайных церемоний.