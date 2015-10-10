Выбираем ландшафтные светильники

Красивый сад должен выглядеть идеально в любое время суток. Днем зеленые насаждения, цветущие клумбы и элементы декора прекрасно освещает солнце, играя лучами на капельках росы на листьях. Ночью же эту функцию должны выполнять садово-парковые светильники, освещающие особо удачные композиции и подчеркивающие очарование буйно-зеленеющего сада.

В настоящее время существует огромный выбор разнообразных садовых и ландшафтных светильников. Многие компании, занимающиеся светом, выпускают целые серии светильников в едином стиле, дизайнер должен расставить эти светильники, причем еще на стадии проекта. Современная осветительная арматура надежно закрепляется в местах, указанных архитектором, служит долго и требует к себе минимум внимания. Существует множество видов различных ландшафтных светильников, но если исходить из формы исполнения, то можно выделить всего три основных: отдельно стоящие, подвесные, встраиваемые. Давайте рассмотрим их подробнее.