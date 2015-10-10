Выбираем ландшафтные светильники

Красивый сад должен выглядеть идеально в любое время суток. Днем зеленые насаждения, цветущие клумбы и элементы декора прекрасно освещает солнце, играя лучами на капельках росы на листьях. Ночью же эту функцию должны выполнять садово-парковые светильники, освещающие особо удачные композиции и подчеркивающие очарование буйно-зеленеющего сада.
В настоящее время существует огромный выбор разнообразных садовых и ландшафтных светильников. Многие компании, занимающиеся светом, выпускают целые серии светильников в едином стиле, дизайнер должен расставить эти светильники, причем еще на стадии проекта. Современная осветительная арматура надежно закрепляется в местах, указанных архитектором, служит долго и требует к себе минимум внимания. Существует множество видов различных ландшафтных светильников, но если исходить из формы исполнения, то можно выделить всего три основных: отдельно стоящие, подвесные, встраиваемые. Давайте рассмотрим их подробнее.
Представляет собой декоративное оформление отдельных элементов в ландшафтном дизайне с помощью светодиодной ленты. Водоупорная лента применяется для контурной подсветки дорожек, ступеней, фасада дома и других элементов ландшафта. Лента проста в монтаже, легко режется и крепится почти на любую поверхность. Если используется для контурной подсветки, чаще всего располагается так, чтобы источник света был не виден, например, вертикально вниз.
Уличные светильники фонари используют для основного освещения. Кроме основной своей функции – освещать сад или участок в темное время суток, фонари обладают декоративной функцией. Как правило, высокие фонари состоят из столбов – опор различных конфигураций и самих светильников, в которых применяются галогеновые или лампы накаливания. Их исполняют в классическом стиле и стиле модерн.
Фонарные столбы должны быть максимально высокие, чтобы свет распространялся на одном уровне с ветвями деревьев. Это обеспечит интересную игру света и тени. Для ландшафтного дизайна существуют также маленькие и средние столбы, светильники на которых дополнительно освещают дорожки.
В системе уличного освещения ландшафтные архитекторы охотно используют подвесные уличные светильники – как в сочетании с другими разновидностями фонарей, так и самостоятельно. Такие светильники не только служат для организации грамотного освещения территории, но и удачно подчеркивают особенности экстерьера здания и приусадебного участка.
Умело использованные подвесные светильники сделают акцент на самых красивых фрагментах здания, подчеркнут оригинальность и красоту фасада или балкона. Правильный выбор размера и формы, точное месторасположение позволит удачно расставить световые акценты.
Обычно такие светильники вкапывают в землю. Встраиваемые светильники создают световой контур клумб, дорожек, бассейнов. Они имеют стандартную круглую или квадратную форму, однако в ансамбле смотрятся стильно и изысканно.
Одним из наиболее часто используемых приемов, которые применяют специалисты по ландшафтному проектированию и благоустройству, является выделение с помощью света малых архитектурных форм и растительных композиций. Это позволяет придать участку не только исключительно эффектный вид в темное время суток, но и создает его индивидуальность.
Для достижения подобных результатов могут быть использованы два типа осветительных приборов: прожекторы, которые устанавливаются на землю, и светильники «спайк», которые устанавливаются на столбиках. Очень нарядный вид придают участку гирлянды, с помощью которых можно украсить кроны деревьев в любое время года.
Очень популярны садовые светильники на солнечных батареях, не требующие подключения к электросети. Заряжаясь в течение дня энергией солнца через специальную батарею, вечером они отдают ее в виде мягкого ненавязчивого свечения. Таким образом, солнечные садовые светильники решают сразу две задачи: помогают организовать подсветку участка в темное время суток и позволяют экономить электроэнергию.
Еще один способ сэкономить на электричестве и вовремя понять, что на вашем участке находится посторонний - использовать фонари с датчиком движения. Такие светильники включают свет только тогда, когда в зоне обнаружения датчика происходит движение.
Словом, ландшафтное освещение должно не только выполнять свою основную функцию — создавать комфортные условия на участке, но и соответствовать общему композиционному решению, органично дополнять проектный замысел дизайнера и, безусловно, давать ощущение красоты и гармонии