Заха Хадид – комплекс Galaxy SOHO в Пекине

Заха Хадид является одним из самых влиятельных и прославленных архитекторов современности. В 2004 году она стала первой женщиной, удостоившейся престижной Притцкеровской премии – награды, присуждаемой за особые достижения в области архитектуры. Заха родилась в Ираке, изучала архитектуру в Лондоне, где и начала свою головокружительную карьеру.

На творчество архитектора в свое время большое влияние оказали философия деконструктивизма и геометричность супрематизма. Однако со временем она отошла от четких линий. Отличительной чертой ее проектов последнего десятилетия стали экстравагантные и плавные формы, в которых угадывается тема космоса – куполообразные структуры, загругленные переходы и отсутствие острых углов.

Фотограф Роберт Херрман, специализирующийся на архитектурной фотографии, любезно предоставил нам в распоряжение снимки, в которых представл свое видение комплекс Galaxy SOHO, возведенного по проекту легендарного архитектора.