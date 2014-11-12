Заха Хадид – комплекс Galaxy SOHO в Пекине

Заха Хадид является одним из самых влиятельных и прославленных архитекторов современности. В 2004 году она стала первой женщиной, удостоившейся престижной Притцкеровской премии – награды, присуждаемой за особые достижения в области архитектуры. Заха родилась в Ираке, изучала архитектуру в Лондоне, где и начала свою головокружительную карьеру.
На творчество архитектора в свое время большое влияние оказали философия деконструктивизма и геометричность супрематизма. Однако со временем она отошла от четких линий. Отличительной чертой ее проектов последнего десятилетия стали экстравагантные и плавные формы, в которых угадывается тема космоса – куполообразные структуры, загругленные переходы и отсутствие острых углов.
Фотограф Роберт Херрман, специализирующийся на архитектурной фотографии, любезно предоставил нам в распоряжение снимки, в которых представл свое видение комплекс Galaxy SOHO, возведенного по проекту легендарного архитектора.
Galaxy SOHO состоит из четырех куполообразных башен, которые соединены между собой пешеходными мостами и крытыми переходами. Между четырьмя башнями образуется атриум с балконами и несколькими замкнутыми дворами – неотъемлемой составляющей китайской архитектуры, задача которых соединять интерьер с окружающей средой. Овальные межэтажные перекрытия создают ощущение динамичного пространства, в нем объекты находятся в постоянном движении.
Комплекс Galaxy SOHO похож на космическую станцию из фантастических романов не только снаружи, но и внутри. Глянцевое покрытие стен усилено за счет освещения, установленного по всей длинне потолка. Окна от пола до потолка предоставляют изумительный панорамный вид на внутренний фасад протиположного купола и внутренний двор.
Так назваемые внутренние дворики – дань китайской архитектурной традиции – образуют свой особый и уникальный внутренний мир здания. Вместе с внутренними фасадами башень они превращают Galaxy SOHO в объект панорамной архитектуры, перспектива которого меняется в зависимости от расстояния наблюдателя. Изогнутые линии парапетов создают ощущение неразрывности и непрерывной динамики. Геометрическая сетка стеклянного купола хорошо сочетается с закругленными темно- серыми линиями на белом глянцевом полу.
Три первых этажа комплекса состоят преимущественно из офисных помещений и магазинов, следующие одиннадцать этажей отданы под жилые помещения, а на самом верхнем пятнадцатом этаже находятся кафе, рестораны и комнаты отдыха. Общая площадь здания составляет порядка 300 000 м². Высота потолков в офисах достигает 3,5 м, а в магазинах и офисах – до 5,4 м. Фасады Galaxy SOHO облицованы камнем и пластинами алюминия толщиной 3 мм, а внутренние помещения отделаны стеклобетоном, стеклом, камнем терраццо и нержавеющей сталью.