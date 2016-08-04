16 потрясающих идей для вашей маленькой террасы

Тем, у кого есть собственная терраса, холодными зимними вечерами было чем заняться – поиском наиболее интересных способов ее отделки. Возможно даже, что вам удалось найти изображения подходящих дизайнерских решений, о внедрении которых вы мечтаете с наступлением лета. Но пришло время взять ситуацию в свои руки и сейчас, или никогда, сделать все от вас зависящее, чтобы ваша терраса стала идеальным местом для отдыха, предметом гордости хозяев и зависти для соседей.
Сейчас самое время заняться такой реконструкцией и после иметь возможность отдохнуть на обновленной террасе в ночное время, позавтракать здесь, поужинать, заняться рисованием, чтением любимой книги или просто отдохнуть в спокойной обстановке.
Настало время реализовать все творческие идеи, которые были собраны в течение всего года. И чтобы дать вам небольшой толчок, без остановки и особых препятствий выполнить задачу декорирования и дизайна, мы выбрали из огромного количества интереснейших примеров 16 увлекательных идей. Ознакомившись с представленными вариантами, вы сможете сделать вашу террасу лучшей в окрестности. Как только вы начнете знакомиться с предложенными способами обустройства террас, остановиться уже не сможете!
Как правило, мы не часто опускаем глаза вниз. Но это необходимо. Посмотрите на этот пол, собранный из деревянного настила, каждый может сделать себе такую основу на террасе. Это покрытие подходит для любого варианта отделки. Дерево, как правило, отличный материал, приятный для прикосновения, теплый и имеет естественный вид. Но можно выбрать и плитку для укладки на пол, или даже объединить несколько видов материалов, как это сделали специалисты, и как видно на этом фото.
Каждый старается создать для себя наиболее приемлемый уровень конфиденциальности в обстановке. Одни не хотят находиться в полной изоляции от соседей, другие стараются максимально защитить свое личное пространство от посторонних глаз. В последнем случае, выбор наиболее приемлемого способа для создания уединенной обстановки очень важен. К этому нужно подойти взвешенно. Не обязательно выбирать полностью непрозрачные стены. Чтобы не препятствовать доступу света и движению воздуха, можно использовать предложенный на этом фото вариант обустройства стен своей террасы.
Высокие деревянные стены выглядят основательно и добротно, но существующие щели между бревнами позволяют пространству дышать и, в то же время, быть надежно защищенными. Диван и оригинально сделанный стол из деревянных поддонов оригинально дополняет выбранный для декорирования террасы стиль.
Пергола представляет собой архитектурный элемент, который может очень хорошо облагородить и украсить террасу. Она обеспечивает достаточную тень и может быть использована для привязки к ней различных вьющихся растений. Зеленые насаждения прекрасно дополнят общее убранство любой террасы и помогут сделать ее настоящим летним садом.
Терраса может иметь множество функций. Можно превратить ее в гостиную, облагороженную уютной деревянной мебелью, оббитую белой тканью или тканью ярких цветов. Ее можно украсить растениями и превратить в цветущий сад. Или сделать приятным местом для встреч с друзьями за чашечкой ароматного кофе.
Есть еще один интересный способ, как использовать террасу в качестве летней столовой. В данном случае использована мягкая мебель, например, пуфики и табуретки, которые можно переставлять куда угодно. Или же использовать лавки с мягким покрытием, чтобы использовать их для нескольких человек.
Любителям бронзового загара можно предложить использовать террасу в качестве места, где можно принимать солнечные ванны с огромным наслаждением. Чтобы создать солярий парочки лежаков и зонтика будет достаточно.
В этом сезоне не нужно бояться смешивать различные текстуры, ткани и стили. Чтобы в итоге получилась веселая, наполненная положительными вибрациями атмосфера, нет ничего лучше, чем совмещение тканей и различной мебели. Но предпочтение все же, лучше отдавать натуральным компонентам. Если наполнить пространство террасы, в придачу ко всему хорошо гармонирующими между собой растениями, можно создать уникальную атмосферу.
Без цветов терраса это пустое место. Они здесь нужны, как и идеальная мебель, подушки, удобные кресла и все остальные предметы декора. Без растений обстановка на террасе не будет полной. И если здесь не так много места для размещения цветов на полу, всегда найдется свободная стена, полка или конструкция, на которую можно повесить красивый цветущий или вьющийся цветок. Можно даже использовать для этих целей обычную вешалку – оригинально и необычно.
Если у вашего дома очень мало места, но оно все же, есть, необходимо использовать каждый незадействованный сантиметр. Отсутствие большой площади это еще не повод, чтобы запретить себе сделать уютную террасу. Даже самый крошечный уголок заслуживает должного внимания.
Если вы предпочитаете простой и минималистский дизайн, этот вариант может вам идеально подойти. Выбрав растения с крупными яркими цветами, белую мебель в виде мягких пуфиков, вы можете применить отличное сочетание в создании непринужденной и неформальной обстановки.
Можно позаботиться об оборудовании зимней террасы, максимально открытой и доступной для света, солнца и тепла. В полностью сделанной из стекла террасе камин является центральным элементом и служит местом, у которого можно собраться всей семьей. Теплая и доброжелательная атмосфера позволит насладиться прекрасным отдыхом даже зимой.
А как здорово оказаться на террасе, где можно расслабится, сбросить всю усталость напряженного дня и полюбоваться окружающим видом. Особенно будет приятно, если эта терраса с бассейном.
Да! На террасе можно установить небольшой бассейн. Здесь можно не только намочить ноги, но и понежиться в приятной температуры воде, в окружении зеленого сада из растений, выращенных для красоты. Вода бассейна освежает атмосферу, а звук воды приносит спокойствие.
Этот вариант является наиболее экзотическим, без всякого сомнения. Не только с эстетической точки зрения, но и потому, что этот тип покрытия пропускает небольшие лучи света, и дуновение легкого ветерка. Вся обстановка здесь навеивает романтическое настроение, этому способствуют легкие, воздушные шторы и очень удачно подобранная мебель и аксессуары. Сама терраса может быть райским уголком.
Мы не можем забыть о классическом стиле в оформлении террас. Гамак, который присутствует на каждом втором селфи, обязывает нас к тому, чтобы и на нашей террасе появился этот символ спокойствия и приятной дремоты. И это не так уж и трудно осуществить.
Мы можем сделать маленький уголок на балконе, чтобы реализовывать наши самые креативные хобби и вдохновлять себя окружающей средой.
Еще один вариант, последний в этом обзоре, по созданию специальных условий на террасе. Это свет. Дизайн с утопленным освещением, подвесными светильниками, фонарями или свечами, служащими для оборудования террасы. С особенным прикосновением шика, стиля и уюта. Именно то, что нам нужно.
Надеемся, что наши 16 прекрасных террас вдохновили вас на реализацию новых идей и способов создания или реконструкции собственного уголка уюта и комфорта.