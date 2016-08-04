16 потрясающих идей для вашей маленькой террасы

Тем, у кого есть собственная терраса, холодными зимними вечерами было чем заняться – поиском наиболее интересных способов ее отделки. Возможно даже, что вам удалось найти изображения подходящих дизайнерских решений, о внедрении которых вы мечтаете с наступлением лета. Но пришло время взять ситуацию в свои руки и сейчас, или никогда, сделать все от вас зависящее, чтобы ваша терраса стала идеальным местом для отдыха, предметом гордости хозяев и зависти для соседей.

Сейчас самое время заняться такой реконструкцией и после иметь возможность отдохнуть на обновленной террасе в ночное время, позавтракать здесь, поужинать, заняться рисованием, чтением любимой книги или просто отдохнуть в спокойной обстановке.

Настало время реализовать все творческие идеи, которые были собраны в течение всего года. И чтобы дать вам небольшой толчок, без остановки и особых препятствий выполнить задачу декорирования и дизайна, мы выбрали из огромного количества интереснейших примеров 16 увлекательных идей. Ознакомившись с представленными вариантами, вы сможете сделать вашу террасу лучшей в окрестности. Как только вы начнете знакомиться с предложенными способами обустройства террас, остановиться уже не сможете!