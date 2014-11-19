Добро пожаловать, или идеи для прихожей

В наше время первое впечатление не всегда имеет особый вес, тем не менее, мнение о вас формируется, как только открывается дверь вашего дома. Прихожая или входная зона – первое, что видят гости. С этого момента они начинают ощущать уют или, напротив, дискомфорт. Некоторые представляют вход в дом, как систему координат в пространстве, оси которой начинаются в гостиной и ведут в спальню. Такая планировка является классической и используется в архитектуре на протяжении столетий. Если вы считаете вашу входную зону отчасти заурядной или переживаете из-за отсутствия лоска, обратите внимание на советы специалистов Homify, которые всегда готовы вдохновить вас на изменения и ошеломительный результат.