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Добро пожаловать, или идеи для прихожей

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Entrance Hall , Studio Hooton Studio Hooton Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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В наше время первое впечатление не всегда имеет особый вес, тем не менее, мнение о вас формируется, как только открывается дверь вашего дома. Прихожая или входная зона – первое, что видят гости. С этого момента они начинают ощущать уют или, напротив, дискомфорт. Некоторые представляют вход в дом, как систему координат в пространстве, оси которой начинаются в гостиной и ведут в спальню. Такая планировка является классической и используется в архитектуре на протяжении столетий. Если вы считаете вашу входную зону отчасти заурядной или переживаете из-за отсутствия лоска, обратите внимание на советы специалистов Homify, которые всегда готовы вдохновить вас на изменения и ошеломительный результат. 

За пределами привычного

Entrance hall with top-light homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

Entrance hall with top-light

homify
homify
homify

Если вам не по душе классическое оформление интерьера прихожей, то почему бы не выйти за рамки привычного? Такой эклектичный стиль в духе пляжного отдыха идеально подходит тем, кто не любит строгость и прямые линии. Этот интерьер с умом украшен любимыми безделушками, памятными вещами и аксессуарами.  На наш взгляд, это отличный повод познакомить гостей с вашими увлечениями, чтобы  дать им возможность узнать о вас чуточку больше еще до того, как они войдут в дом.

Арт-деко в действии

Entrance Hall Studio Hooton Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

Прекрасно, что арт-деко находит применение и в наши дни. Как известно, это влиятельное течение зародилось во Франции и стало популярно в изобразительном искусстве, архитектуре, моде, живописи и дизайне мебели в начале XX века. Стиль отождествляет богатство цветов, щедрые орнаменты, роскошь и шик. На этой фотографии запечатлена прекрасная интерпретация самого красивого стиля в истории дизайна. Ниспадающие светильники, зеркала в форме звезд, прямые линии – это прекрасный пример того, как можно украсить помещение при входе в свой гостеприимный дом. 

Великолепный модерн

homify Коридор, прихожая, лестницы
homify

homify
homify
homify

Прекрасный пример интерьера для любителей модерна, где ни одна деталь не была обделена вниманием. Стена обшита деревом, а напольное покрытие богато украшено необычными изразцами. Внимание здесь притягивают воздушные ступеньки элегантной лестницы между первым и вторым этажами. Позвольте вашим гостям во время ожидания отдохнуть на диване в правой части помещения, чтобы они смогли рассмотреть вашу коллекцию книг, статуэтки, фотографии или трофеи.  

Бархатный сезон

Classical Entrance Hall, White Linen Interiors Ltd White Linen Interiors Ltd Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
White Linen Interiors Ltd

Classical Entrance Hall

White Linen Interiors Ltd
White Linen Interiors Ltd
White Linen Interiors Ltd

Какой роскошный вход в дом, какая красота! Ваши гости придут в восторг от такого благородного убранства сразу же, как войдут в дом. Сделайте акцент на текстиле, используйте бархат по максимуму. Дизайнеры этого помещения понимают ценность первого впечатления и грамотно использовали все материалы, начиная от обоев и заканчивая керамическим покрытием пола.

Духовность

Jaya & Rajesh Cozy Nest Interiors Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Cozy Nest Interiors

Jaya & Rajesh

Cozy Nest Interiors
Cozy Nest Interiors
Cozy Nest Interiors

Немного фэн-шуй в доме никогда не повредит. Теория о великом балансе давно и прочно вошла в культуру. В традициях фэн-шуй дверь в дом является входной для жизненной энергии точкой: она входит в ваш дом  и распространяется по всему жилому помещению. Прихожая на фото украшена живым растением и скульптурой, согласно учению, они способны оказать положительное влияние на энергетику, сохранить гармонию и спокойствие в доме.

Craven Hill Gardens, Apartment, Eliska Design Associates Ltd. Eliska Design Associates Ltd. Коридор, прихожая, лестницы
Eliska Design Associates Ltd.

Craven Hill Gardens, Apartment

Eliska Design Associates Ltd.
Eliska Design Associates Ltd.
Eliska Design Associates Ltd.

Зеркало в интерьере , как правило, сочетает в себе несколько функций. Помимо отражения и преломления света, зеркала способны зрительно увеличивать пространство, а также могут превосходно выполнять роль декоративного элемента, способного украсить интерьер любой прихожей или входной зоны. К тому же, зеркала доступны в цене и вы можете выбрать то, что будет соответствовать вашим пожеланиям.

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Какая из этих прихожих понравилась вам больше всего? 

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