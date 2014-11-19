Добро пожаловать, или идеи для прихожей

В наше время первое впечатление не всегда имеет особый вес, тем не менее, мнение о вас формируется, как только открывается дверь вашего дома. Прихожая или входная зона – первое, что видят гости. С этого момента они начинают ощущать уют или, напротив, дискомфорт. Некоторые представляют вход в дом, как систему координат в пространстве, оси которой начинаются в гостиной и ведут в спальню. Такая планировка является классической и используется в архитектуре на протяжении столетий. Если вы считаете вашу входную зону отчасти заурядной или переживаете из-за отсутствия лоска, обратите внимание на советы специалистов Homify, которые всегда готовы вдохновить вас на изменения и ошеломительный результат.
Если вам не по душе классическое оформление интерьера прихожей, то почему бы не выйти за рамки привычного? Такой эклектичный стиль в духе пляжного отдыха идеально подходит тем, кто не любит строгость и прямые линии. Этот интерьер с умом украшен любимыми безделушками, памятными вещами и аксессуарами. На наш взгляд, это отличный повод познакомить гостей с вашими увлечениями, чтобы дать им возможность узнать о вас чуточку больше еще до того, как они войдут в дом.
Прекрасно, что арт-деко находит применение и в наши дни. Как известно, это влиятельное течение зародилось во Франции и стало популярно в изобразительном искусстве, архитектуре, моде, живописи и дизайне мебели в начале XX века. Стиль отождествляет богатство цветов, щедрые орнаменты, роскошь и шик. На этой фотографии запечатлена прекрасная интерпретация самого красивого стиля в истории дизайна. Ниспадающие светильники, зеркала в форме звезд, прямые линии – это прекрасный пример того, как можно украсить помещение при входе в свой гостеприимный дом.
Прекрасный пример интерьера для любителей модерна, где ни одна деталь не была обделена вниманием. Стена обшита деревом, а напольное покрытие богато украшено необычными изразцами. Внимание здесь притягивают воздушные ступеньки элегантной лестницы между первым и вторым этажами. Позвольте вашим гостям во время ожидания отдохнуть на диване в правой части помещения, чтобы они смогли рассмотреть вашу коллекцию книг, статуэтки, фотографии или трофеи.
Какой роскошный вход в дом, какая красота! Ваши гости придут в восторг от такого благородного убранства сразу же, как войдут в дом. Сделайте акцент на текстиле, используйте бархат по максимуму. Дизайнеры этого помещения понимают ценность первого впечатления и грамотно использовали все материалы, начиная от обоев и заканчивая керамическим покрытием пола.
Немного фэн-шуй в доме никогда не повредит. Теория о великом балансе давно и прочно вошла в культуру. В традициях фэн-шуй дверь в дом является входной для жизненной энергии точкой: она входит в ваш дом и распространяется по всему жилому помещению. Прихожая на фото украшена живым растением и скульптурой, согласно учению, они способны оказать положительное влияние на энергетику, сохранить гармонию и спокойствие в доме.
Зеркало в интерьере , как правило, сочетает в себе несколько функций. Помимо отражения и преломления света, зеркала способны зрительно увеличивать пространство, а также могут превосходно выполнять роль декоративного элемента, способного украсить интерьер любой прихожей или входной зоны. К тому же, зеркала доступны в цене и вы можете выбрать то, что будет соответствовать вашим пожеланиям.