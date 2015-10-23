Как создать воздушный и легкий интерьер без лишних усилий

Визуальный вес комнаты или ее так называемая тяжесть, может негативно сказаться на настроении, физическом и психическом здоровье человека. Этот вес может регулировать сам человек, в зависимости от своих предпочтений и вкуса.

Освещение. Слишком яркий и резкий свет сделает предметы в комнате более объемными и глубокими для восприятия. Но не стоит погружаться в темноту. Более мягкий и менее насыщенный свет будет приятен для человеческого глаза, визуально сделает интерьер просторным и прибавит опыта в таком нелегком деле, как создать воздушный и легкий интерьер.

Мебель. Предметы интерьера и крупная мебель не должны притеснять человека. Любителям изящных, но небрежных, ассиметричных форм придется смириться с их визуальной тяжестью. Для легкости восприятия следует выбирать упрощенную мебель стандартной геометрической формы.

Дополнительное украшение мебели. Длинные чехлы и массивные обивки на мебели, помимо функций пылесборника, будут зрительно уменьшать пространство. Приходится от них избавляться, так как создать воздушный и легкий интерьер с горой ненужных элементов и украшений – невозможно.

Покрытие и обивки. Несомненно, искусные узоры, переплетения и экзотические текстуры на поверхности стен либо мебели, выглядят очень эстетично и роскошно. Но именно гладкая поверхность даст возможность освободить и расширить свое личное пространство в помещении и «вдохнуть полной грудью». Что касается полосатых текстур, то горизонтальные и вертикальные полосы, наоборот, зрительно расширят или удлинят комнату.