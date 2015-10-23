Как создать воздушный и легкий интерьер без лишних усилий

Чтобы поддержать хорошее настроение, крепкое физическое и психологическое здоровье, необходимо окружить себя легким и изысканным. В первую очередь это касается оформления помещений и интерьера дома в целом.
Воздушный зефир
Чувствовать себя дома комфортно и уютно – основная цель, с которой люди обустраивают свое жилище. После тяжелого рабочего дня хочется прийти домой и окунуться в зону отдыха, отстранится от повседневных забот, почувствовать полную релаксацию. Неудачным является интерьер, когда на хозяина «давят» стены или вызывает дискомфорт весь интерьер помещения. Человек должен чувствовать себя свободно, дышать полной грудью, открываться и получать хорошую энергетику. Именно поэтому люди все чаще задаются вопросом, как создать воздушный и легкий интерьер, чтобы обеспечить комфортное времяпрепровождение в собственном доме.
Существует достаточно много различных способов «облегчить» интерьер помещения. Это не значит, что нужно погрузиться в минимализм и убрать все лишнее из комнаты, оставив самое необходимое. Нет. Даже при таком своеобразном стиле и дизайне возможны некоторые элементы декора, которые будут отнюдь не лишними. Следовательно, разобраться помогут только дизайнеры-профессионалы, знающие, что и как нужно разместить, чтобы не усугубить положение. Но с некоторыми моментами все же следует ознакомиться, дабы быть компетентным в вопросе создания уютного интерьера.
Визуальный вес комнаты или ее так называемая тяжесть, может негативно сказаться на настроении, физическом и психическом здоровье человека. Этот вес может регулировать сам человек, в зависимости от своих предпочтений и вкуса.
Освещение. Слишком яркий и резкий свет сделает предметы в комнате более объемными и глубокими для восприятия. Но не стоит погружаться в темноту. Более мягкий и менее насыщенный свет будет приятен для человеческого глаза, визуально сделает интерьер просторным и прибавит опыта в таком нелегком деле, как создать воздушный и легкий интерьер.
Мебель. Предметы интерьера и крупная мебель не должны притеснять человека. Любителям изящных, но небрежных, ассиметричных форм придется смириться с их визуальной тяжестью. Для легкости восприятия следует выбирать упрощенную мебель стандартной геометрической формы.
Дополнительное украшение мебели. Длинные чехлы и массивные обивки на мебели, помимо функций пылесборника, будут зрительно уменьшать пространство. Приходится от них избавляться, так как создать воздушный и легкий интерьер с горой ненужных элементов и украшений – невозможно.
Покрытие и обивки. Несомненно, искусные узоры, переплетения и экзотические текстуры на поверхности стен либо мебели, выглядят очень эстетично и роскошно. Но именно гладкая поверхность даст возможность освободить и расширить свое личное пространство в помещении и «вдохнуть полной грудью». Что касается полосатых текстур, то горизонтальные и вертикальные полосы, наоборот, зрительно расширят или удлинят комнату.
Следует помнить, что картины, плафоны, полочки и фотографии в избытке ни к чему хорошему не приведут. Таки яркие акценты очень привлекают внимание, но когда их слишком много, человек просто теряется. Всего должно быть в меру. Буквально парочка декоративных элементов украсит помещение и не отпугнет гостей избытком «ярких пятен» и своей навязчивостью.
Безусловно, важна и цветовая гамма. При выборе мебели, штор, покрытия для стен, обратите внимание на их цвет. Не следует выбирать темные тона, так как создать воздушный и легкий интерьер помогут лишь нежные, пастельные оттенки. Также стоит обратить внимание на насыщенность цвета, ведь именно из-за этого предметы больше привлекают глаз и приобретают некую внушительность. Чем ярче и экзотичнее оттенок, тем больше он будет делать комнату визуально тяжелой и нагроможденной. Следует подробнее рассмотреть подходящие цвета в вопросе, как создать воздушный и легкий интерьер.
Самым универсальным и практичным цветом в оформлении помещения с такой нелегкой задачей, как создать воздушный и легкий интерьер, является белый цвет. Именно он делает комнату более просторной, свободной и легкой для восприятия. Белый цвет не давит на глаза, он является холодным оттенком. Плюс ко всему на его фоне уместны любые яркие акценты, конечно же, в меру. Он настраивает на положительную волну, не навевает неприятных мыслей и эмоций. Белый цвет чист и создает такую же свободную и легкую атмосферу в доме. Для спальни такой выбор является идеальным, ведь белый цвет действует успокаивающе на человека и гармонично сочетается с любыми тонами. Единственным недостатком этого цвета является его маркость. Именно поэтому рассмотрим варианты создания легкого интерьера с другими цветами.
Фиолетовый оттенок – очень многогранный цвет и имеет массу разнообразных оттенков. Называя его агрессивным и слишком ярким, его использовали в роскошном, но нагроможденном стиле барокко. Универсальность этого цвета в том, что при правильной подаче он может быть как теплым, так и холодным. В сочетании, например, с кремовыми цветами он приобретает пастельный теплый тон, а при одиночном использовании – он холоден и резок.
Но не стоит полностью окрашивать помещение в фиолетовый, думая, что такое решение уменьшит визуальный вес комнаты. Абсолютно фиолетовое помещение введет в некий шок жильцов дома. Такая нагрузка на глаза способствует ухудшению настроения, головным болям, психическим и физическим заболеваниям и т. д. Следует раз и навсегда запомнить, что нельзя перебарщивать в оформлении помещения, так как создать воздушный и легкий интерьер возможно лишь при минимальном количестве объектов и их зрительной легкости.
Гардины и шторы, так или иначе, ограждают от внешнего мира, посторонних взглядов, создают специальную атмосферу, обеспечивают уют и комфорт в помещении. И вовсе не обязательно приобретать тяжелые массивные шторы, чтобы укрыться от улицы и создать личную зону комфорта. Такие грузные аксессуары только усугубят положение своим давлением на человека. Все же людям необходим солнечный свет и свежий воздух для нормальной жизни. А громоздкие шторы полностью ограждают человека от этих источников жизненной энергии.
Задаваясь вопросом, как создать воздушный и легкий интерьер, необходимо с умом подходить к выбору штор. Полупрозрачные гардины обеспечат защиту от яркого навязчивого солнечного света и одновременно создадут в помещении достаточное освещение. Такие гардины будут напоминать легкие паруса, которые наполнятся свежим воздухом, как только откроется окно. Цвет при этом может быть как холодным, так и теплым. Легкая воздушная материя компенсирует тяжесть любого насыщенного оттенка. Очень хорошо подходят шторы из органзы – мягкого и неплотного материала, которые отлично уменьшат зрительный вес комнаты и в освещении создадут легкую изящную дымку.
При создании индивидуального интерьера найдутся и любители богатого и насыщенного дизайна. Да, пускай это выглядит искусно, эстетично и экзотично, но дом – это не музей, а зона отдыха в первую очередь. Человек, приходя домой, должен расслабляться и пополнять свой запас жизненной энергии. Для этого следует отказаться от напыщенности хотя бы в комнатах для сна и релаксации, при этом не потеряв утонченный вид комнаты. Этот процесс не доставит трудностей и неудобств, так как создать воздушный и легкий интерьер в помещении – доступно даже не для профессионала в области дизайна.