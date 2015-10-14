Декоративные решетки на батареи

Ни одно жилое помещение немыслимо без системы отопления, надежно обеспечивающей пространство теплом и создающей оптимальный климатический фон. Однако на практике, именно в жилых помещениях батареи и радиаторы различного типа ( от чугунных до алюминиевых) делают интерьер менее эстетичным. Использование тюлей и портьер могут несколько скрасить грубоватость интерьера. Но коренным образом исправить положение вполне реально с помощью декоративных решеток на радиаторы отопления. Они не только украсят непрезентабельное место под окном, но и защитят от горячего металла, а также облегчат уход за источниками тепла. Современный рынок насыщен разными вариантами таких решеток, которые отличаются фактурой, тонами и материалами.

Решетки должны обладать не только привлекательным внешним видом, но и устойчивостью к длительному воздействию высоких температур. Ведь отопительный сезон продолжается достаточно долго, и все это время решетки соприкасаются с нагретым металлом.

Давайте рассмотрим возможные варианты декоративных решеток для радиаторов.