Декоративные решетки на батареи

Ни одно жилое помещение немыслимо без системы отопления, надежно обеспечивающей пространство теплом и создающей оптимальный климатический фон. Однако на практике, именно в жилых помещениях батареи и радиаторы различного типа ( от чугунных до алюминиевых) делают интерьер менее эстетичным. Использование тюлей и портьер могут несколько скрасить грубоватость интерьера. Но коренным образом исправить положение вполне реально с помощью декоративных решеток на радиаторы отопления. Они не только украсят непрезентабельное место под окном, но и защитят от горячего металла, а также облегчат уход за источниками тепла. Современный рынок насыщен разными вариантами таких решеток, которые отличаются фактурой, тонами и материалами.
Решетки должны обладать не только привлекательным внешним видом, но и устойчивостью к длительному воздействию высоких температур. Ведь отопительный сезон продолжается достаточно долго, и все это время решетки соприкасаются с нагретым металлом.
Давайте рассмотрим возможные варианты декоративных решеток для радиаторов.
В качестве дополнения к классическому интерьеру отлично подойдут такие изысканные предметы мебели как ажурная позолоченная решетка на батарею. Ковка витыми позолоченными узорами в дополнении со скамьей в стиле барокко и медным смесителем добавляют своей изюминки ванной комнате, делая пребывание в ней не только полезным, но и приятным.
Также Вы можете ознакомиться с возможными вариантами установки самих радиаторов для ванной в статье.
Если декоративная решетка выполнена в виде предмета мебели, и стоит она одна у стенки, добавьте несколько деталей, которые будут оправдывать ее нахождение на этом месте. Просто приставить к стенке конструкцию с точки зрения дизайна недостаточно. Повесьте над ней зеркало, картину, поставьте несколько предметов, и все изменится — она будет функциональным предметом. Чтобы все было органично, необходимо чтобы в комнате находились другие предметы, которые будут совпадать по цвету, фактуре, стилю.
Простой и ритмичный узор решеток впишется в интерьер как жилого, так и общественного помещения. Массив дерева выглядит солидно, может быть окрашен в нужный цвет или покрыт лаком. Такая конструкция позволяет установить длинный ряд из отдельных элементов и скрыть трубы между отдельными радиаторами, что выглядит аккуратно и целостно.
Чтобы правильно выбрать или сделать самостоятельно решетки, нельзя забывать о главном – о функциональном предназначении самого радиатора. Батареи устанавливают для обогрева помещений, и решетка не должна становиться помехой для эффективного теплообмена в комнате. Зачастую владельцы жилья отказываются от установки этих декоративных элементов из-за боязни того, что они будут задерживать тепло.
Здесь стоит обратить внимание на выбор решетки, которая прекрасно будет маскировать батарею, и одновременно не только не закроет, но и усилит поступление тепла в комнату благодаря своей конфигурации. Поэтому для того, чтобы приобрести правильную решетку, нужно разобраться с принципом работы радиатора отопления.
Использовав экран для радиатора, можно по-новому обыграть место возле окна, например устроить зону отдыха, при этом никак не помешать обогревательной функции батареи
Современный рынок помимо решеток и экранов для радиаторов предлагает и достаточно широкий выбор самих радиаторов, выполненных со вкусом, но их покупка обходится значительно дороже, чем, например, покупка самой декоративной решетки.
Таким образом, можно сделать вывод, что декоративные решетки на радиаторы отопления — отличный доступный способ спрятать батарею, особенно, если она имеет не самый привлекательный вид. Конструкций и видов решеток много, и выполняются они из разных материалов, но даже самую привлекательную нужно правильно обыграть в интерьере.