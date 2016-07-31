Сборный дом «Навля» в стиле шале

Сегодня мы хотим познакомить своих читателей с работой компании «Катан и Партнеры», которая продемонстрировала незаурядные способности в области проектирования и спроектировала элегантный дом-шале. Давайте посмотрим на него поближе!
Создавая проект этого очаровательного дома с большими свесами кровли, архитекторы представляли традиционное альпийское шале. В данном двухэтажном особняке нашлось место для всего, что необходимо для комфортной и уютной жизни! Проект получил название «Навля» и, по заверениям авторов, представляет собой настоящий «горный эдельвейс среди полевых ромашек».
Колоритный образ сложился благодаря приданию постройке классической формы традиционные черты современной архитектуры. Общая площадь здания составляет 147,78 кв. м. Общая теплая площадь — 91,73 кв. м. Тёплая площадь первого этажа кв. м — 59,39 кв. м. Тёплая площадь второго этажа — 32,34 кв. м. Площадь террас и балконов составляет 56,05 кв. м.
Шале имеет три спальных комнаты. Однако планировка носит условный характер, специалисты готовы разработать решение исходя из пожеланий и личных предпочтений своего клиента. Такая гибкость и индивидуальный подход к заказчику позволяет воплотить в жизнь мечты каждого о комфортной загородной жизни.
Использование новейших технологий даёт возможность сделать современный деревянный дом сколь угодно смелым, ярким и индивидуальным. Стоит отметить, что здание имеет свайный фундамент, а для производства клееного бруса использована высококлассная ель. Кровля представляет собой битумную черепицу. Высота первого уровня — 270 см.
На страницах нашего журнала мы не раз рассказывали о преимуществах сборных домов. Вот и сейчас пришло время напомнить читателю, что на сегодняшний день технологии строительства таких зданий ушли далеко в перед, поэтому приобретение готовых построек способно сэкономить массу времени, сил и последующих вложений. На сборку проекта «Навля» у мастеров и строителей должно занять не так уж много времени — от двух до четырех месяцев.
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