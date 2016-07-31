Сборный дом «Навля» в стиле шале

На страницах нашего журнала мы не раз рассказывали о преимуществах сборных домов. Вот и сейчас пришло время напомнить читателю, что на сегодняшний день технологии строительства таких зданий ушли далеко в перед, поэтому приобретение готовых построек способно сэкономить массу времени, сил и последующих вложений. На сборку проекта «Навля» у мастеров и строителей должно занять не так уж много времени — от двух до четырех месяцев.

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