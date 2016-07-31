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Сборный дом «Навля» в стиле шале

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Сегодня мы хотим познакомить своих читателей с работой компании «Катан и Партнеры», которая продемонстрировала незаурядные способности в области проектирования и спроектировала элегантный дом-шале. Давайте посмотрим на него поближе!

Стилистический микс

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Шале из клееного бруса – Навля

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Создавая проект этого очаровательного дома с большими свесами кровли, архитекторы представляли традиционное альпийское шале. В данном двухэтажном особняке нашлось место для всего, что необходимо для комфортной и уютной жизни! Проект получил название «Навля» и, по заверениям авторов, представляет собой настоящий «горный эдельвейс среди полевых ромашек». 

Современный формат

Шале из клееного бруса - Навля homify
homify

Шале из клееного бруса – Навля

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Колоритный образ сложился благодаря приданию постройке классической формы традиционные черты современной архитектуры. Общая площадь здания составляет 147,78 кв. м. Общая теплая площадь — 91,73 кв. м. Тёплая площадь первого этажа кв. м — 59,39 кв. м. Тёплая площадь второго этажа — 32,34 кв. м. Площадь террас и  балконов составляет 56,05 кв. м.

Философия комфорта

Шале из клееного бруса - Навля homify
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Шале из клееного бруса – Навля

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homify
homify

Шале имеет три спальных комнаты. Однако планировка носит условный характер, специалисты готовы разработать решение исходя из пожеланий и личных предпочтений своего клиента. Такая гибкость и индивидуальный подход к заказчику позволяет воплотить в жизнь мечты каждого о комфортной загородной жизни.

Экологичность

Шале из клееного бруса - Навля homify
homify

Шале из клееного бруса – Навля

homify
homify
homify

Использование новейших технологий даёт возможность сделать современный деревянный дом сколь угодно смелым, ярким и индивидуальным. Стоит отметить, что здание имеет свайный фундамент, а для производства клееного бруса использована высококлассная ель. Кровля представляет собой битумную черепицу. Высота первого уровня — 270 см. 

Внутреннее убранство

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На страницах нашего журнала мы не раз рассказывали о преимуществах сборных домов. Вот и сейчас пришло время напомнить читателю, что на сегодняшний день технологии строительства таких зданий ушли далеко в перед, поэтому приобретение готовых построек способно сэкономить массу времени, сил и последующих вложений. На сборку проекта «Навля» у мастеров и строителей должно занять не так уж много времени — от двух до четырех месяцев.

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