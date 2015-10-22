Как создать морской стиль в спальной комнате

Возвращаясь домой после долгого рабочего дня, каждый мечтает об отдыхе, с грустью вспоминая замечательно проведенное лето на море. Серые стены многоэтажек нагоняют тоску и вгоняют в депрессию. Однако, если изменить дизайн интерьера, то можно с легкостью забыть о скучных стенах и сухом воздухе.

Несмотря на давность происхождения этого стиля, он по сей день остается свежим и современным. Так что, если добавить в интерьер современную бытовую технику, светильники и т.д., винтажность комнаты совершенно не пострадает, а, напротив, приобретет изысканность. Основа морского стиля – это использование природных цветов моря, солнца, неба, песка, облаков. Дизайн обязательно включает в себя применение натуральной древесины. Морской стиль также дополняется парусниками, камнями, ракушками, сундуками и штурвалами, еще больше подчеркивая морское настроение. Сделать такой дизайн можно своими руками, подсмотрев хитрости у профессиональных дизайнеров. Морская цветная палитра в сочетании с натуральной древесиной и антикварными вещицами смотрится очень богато, делая интерьер маняще привлекательным.