Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Как создать морской стиль в спальной комнате

Shunny_Star Shunny_Star
homify
Loading admin actions …

Возвращаясь домой после долгого рабочего дня, каждый мечтает об отдыхе, с грустью вспоминая замечательно проведенное лето на море. Серые стены многоэтажек нагоняют тоску и вгоняют в депрессию. Однако, если изменить дизайн интерьера, то можно с легкостью забыть о скучных стенах и сухом воздухе. 

Несмотря на давность происхождения этого стиля, он по сей день остается свежим и современным. Так что, если добавить в интерьер современную бытовую технику, светильники и т.д., винтажность комнаты совершенно не пострадает, а, напротив, приобретет изысканность. Основа морского стиля – это использование природных цветов моря, солнца, неба, песка, облаков. Дизайн обязательно включает в себя применение натуральной древесины. Морской стиль также дополняется парусниками, камнями, ракушками, сундуками и штурвалами, еще больше подчеркивая морское настроение. Сделать такой дизайн можно своими руками, подсмотрев хитрости у профессиональных дизайнеров. Морская цветная палитра в сочетании с натуральной древесиной и антикварными вещицами смотрится очень богато, делая интерьер маняще привлекательным.

1. Оригинально

Спальня homify
homify

Спальня

homify
homify
homify

Если главная тема отдана корабельной тематике, то именно дерево станет основным материалом для отделки спальни. Отделка деревом пола, потолка и стен, безусловно, создаст впечатление, что мы попали в капитанскую каюту. А вот потолок можно выбрать в соответствии со своими предпочтениями. Подойдет и натяжной, и подвесной. Одно пожелание, не стоит стремиться создать слишком высокие потолки. Так как они не смогут передать атмосферу настоящей каюты, где, как правило, потолки низкие. В магазинах выбор паркета или ламината очень широк, поэтому несложно выбрать материал, идеально вписывающийся в общий дизайн спальни. Под натуральное дерево можно оформить и межкомнатные двери. Сочетание цвета дерева и серо-бирюзовых тонов напомнит о корабельной палубе. Белые шкафчики прекрасно разбавят синеву в комнате, дополняя волшебно-морской стиль в спальной комнате. Кроме белого цвета, может использоваться кремовый и бежевый тон для сочетания с серым цветом.

2. Полезно

Яркие мечты, RogovStudio RogovStudio Спальня в средиземноморском стиле
RogovStudio

Яркие мечты

RogovStudio
RogovStudio
RogovStudio

Морская тематика навеет теплые позитивные воспоминания. Морской стиль в спальной комнате – популярное решение дизайнеров. Психологами доказано, что использование сочетания цветов морской волны в интерьере благотворно влияет на психику. При оформлении спален успешно используется океаническое и морское направление. Своеобразная морская терапия умиротворяет и дает насладиться покоем. Комнаты, оформленные в морском стиле уникальны и выразительны. Давайте рассмотрим несколько правил создания морского стиля в спальной комнате.

3. Стильно

Морской стиль для гостиной и кухни Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Морской стиль для гостиной и кухни

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Наполните свой дом морским воздухом и шумом прибоя! Использование картин морской тематики является одним из самых распространенных способов оформления спальных комнат. В этом помещении атмосфера должна быть легкой и свежей, поэтому дизайнеры советуют отдавать предпочтение пастельным и светлым краскам. В комнате должно быть хорошее освещение и как можно больше открытого пространства. Шторы лучше всего использовать из светлой ткани молочно-белого цвета либо из ткани цвета морской волны. Присобрав бирюзовые шторки, можно будет добиться эффекта морских волн. Такой дизайн, несомненно, создаст романтическую атмосферу и снимет напряжение.

4. Свежо

Двухуровневая квартира в морском стиле Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Спальня в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Двухуровневая квартира в морском стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Морской стиль в спальной комнате будет эффектно подчеркивать текстиль. Выбирая ткани бирюзового и голубого цвета, лучше отдать предпочтение атласу. Из такой ткани можно выбрать текстильные аксессуары, которые только подчеркнут стиль. Бирюзовый цвет отлично подходит в создании настоящего морского интерьера, ведь он ассоциируется с удивительными глубинами моря и его лагунами. Особый шарм спальной комнате можно придать, украсив пространство светильниками. Пол можно покрыть досками или планками дерева светлых тонов. Также подойдет ламинат такой же цветовой гаммы. Светлый пол будет имитировать выбеленную солеными водами палубу корабля. Белоснежные стены смогут нежно сгладить яркую бирюзу и придадут пространству нотку свежести. Рекомендуется использовать исключительно натуральные материалы, чтобы придать морскому интерьеру максимальную правдоподобность.

5. Натурально

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Спальня в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Если вы хотите создать морской стиль в спальной комнате, в интерьере желательно использовать натуральное дерево и полосы, напоминающие волны. Такой стиль считается классическим. В нем используются полоски сине-бежевой гаммы, создающие непринужденную жизнерадостную атмосферу и ощущение душевного равновесия. Полоски на стенах в маленькой комнате визуально уменьшают пространство, поэтому не следует ими сильно увлекаться. В морском стиле также уместны немного грубоватые предметы мебели из натурального дерева. Пол покрывают натуральным ковролином бежевого цвета. Отдельные участки комнаты можно декорировать галькой. Намеки на помпезную роскошь и разные сложные формы нежелательны. В качестве завершающего штриха, дополнить интерьер можно поставив сундук пирата, завершая, таким образом, морскую тематику. Из такой комнаты совсем не захочется выходить – настолько она созвучна морской теме!

6. Игриво

home staging casa al mare, Marianna Leinardi Marianna Leinardi Спальня в средиземноморском стиле
Marianna Leinardi

Marianna Leinardi
Marianna Leinardi
Marianna Leinardi

Преображение детской комнаты может подойти как мальчикам, так и девочкам. Ориентируясь на вкусы детей, будет не очень благоразумно тратить большие деньги на преображение комнаты, поскольку дети растут так же быстро, как и меняются их вкусы. Морскую тематику можно воплотить в текстиле, используя классические белые, голубые и бирюзовые тона. Картина с изображением рыбок отлично впишется в интерьер, заняв место над кроватью, совершенно не утомляя детей. В качестве декора также могут быть использованы современные фотообои, набравшие популярность в последние годы. Благодаря новым технологиям краски, используемые при печати, очень стойкие и безопасные, позволяющие даже мыть стены, не портя при этом изображение. Изображением могут быть не только морские сюжеты, но и географические карты. Создав волшебный морской стиль в спальной комнате, юные моряки смогут все время играть в пиратов и моряков.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Эксклюзивно

Спальня 2 Оксана Мухина Спальня в средиземноморском стиле
Оксана Мухина

Спальня 2

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

Если вам не по душе тематика корабля, то за основу морского стиля в спальной комнате можно взять пляжную картину. Ассоциации с золотистым песком, светящимся на солнце, зелеными пальмами, парусом плавно-покачивающийся на воде, ракушки вдохновляют выбрать бирюзовые, белые, желтые и голубые цвета текстиля.

8. Элегантно

W stylu prowansalskim, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Спальня в средиземноморском стиле
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

При отделке спальни часто встречается интерьер в стиле минимализм. Сочетание белого и некоторых оттенков синего в интерьере позволят отлично отдохнуть после тяжелого трудового дня. Однотонные цвета как нельзя лучше подойдут для морского стиля в спальной комнате. 

9. Романтично

Спальня в пентхаусе, Anfilada Interior Design Anfilada Interior Design Спальня в средиземноморском стиле
Anfilada Interior Design

Спальня в пентхаусе

Anfilada Interior Design
Anfilada Interior Design
Anfilada Interior Design

Использование фотообоев заката создадут романтическую обстановку, наполнив помещение красными и оранжевыми лучами, просыпающегося солнца. Эффект объемного изображения напомнит теплыми воспоминаниями и навеет приятные мечты, сделав морской стиль в спальной комнате по-настоящему волшебным.

Фиолетовые ванные комнаты или как украсить свою жизнь
А вы бы хотели оформить свою спальню в морском стиле? 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо