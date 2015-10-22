Как создать морской стиль в спальной комнате

Возвращаясь домой после долгого рабочего дня, каждый мечтает об отдыхе, с грустью вспоминая замечательно проведенное лето на море. Серые стены многоэтажек нагоняют тоску и вгоняют в депрессию. Однако, если изменить дизайн интерьера, то можно с легкостью забыть о скучных стенах и сухом воздухе.
Несмотря на давность происхождения этого стиля, он по сей день остается свежим и современным. Так что, если добавить в интерьер современную бытовую технику, светильники и т.д., винтажность комнаты совершенно не пострадает, а, напротив, приобретет изысканность. Основа морского стиля – это использование природных цветов моря, солнца, неба, песка, облаков. Дизайн обязательно включает в себя применение натуральной древесины. Морской стиль также дополняется парусниками, камнями, ракушками, сундуками и штурвалами, еще больше подчеркивая морское настроение. Сделать такой дизайн можно своими руками, подсмотрев хитрости у профессиональных дизайнеров. Морская цветная палитра в сочетании с натуральной древесиной и антикварными вещицами смотрится очень богато, делая интерьер маняще привлекательным.
Если главная тема отдана корабельной тематике, то именно дерево станет основным материалом для отделки спальни. Отделка деревом пола, потолка и стен, безусловно, создаст впечатление, что мы попали в капитанскую каюту. А вот потолок можно выбрать в соответствии со своими предпочтениями. Подойдет и натяжной, и подвесной. Одно пожелание, не стоит стремиться создать слишком высокие потолки. Так как они не смогут передать атмосферу настоящей каюты, где, как правило, потолки низкие. В магазинах выбор паркета или ламината очень широк, поэтому несложно выбрать материал, идеально вписывающийся в общий дизайн спальни. Под натуральное дерево можно оформить и межкомнатные двери. Сочетание цвета дерева и серо-бирюзовых тонов напомнит о корабельной палубе. Белые шкафчики прекрасно разбавят синеву в комнате, дополняя волшебно-морской стиль в спальной комнате. Кроме белого цвета, может использоваться кремовый и бежевый тон для сочетания с серым цветом.
Морская тематика навеет теплые позитивные воспоминания. Морской стиль в спальной комнате – популярное решение дизайнеров. Психологами доказано, что использование сочетания цветов морской волны в интерьере благотворно влияет на психику. При оформлении спален успешно используется океаническое и морское направление. Своеобразная морская терапия умиротворяет и дает насладиться покоем. Комнаты, оформленные в морском стиле уникальны и выразительны. Давайте рассмотрим несколько правил создания морского стиля в спальной комнате.
Наполните свой дом морским воздухом и шумом прибоя! Использование картин морской тематики является одним из самых распространенных способов оформления спальных комнат. В этом помещении атмосфера должна быть легкой и свежей, поэтому дизайнеры советуют отдавать предпочтение пастельным и светлым краскам. В комнате должно быть хорошее освещение и как можно больше открытого пространства. Шторы лучше всего использовать из светлой ткани молочно-белого цвета либо из ткани цвета морской волны. Присобрав бирюзовые шторки, можно будет добиться эффекта морских волн. Такой дизайн, несомненно, создаст романтическую атмосферу и снимет напряжение.
Морской стиль в спальной комнате будет эффектно подчеркивать текстиль. Выбирая ткани бирюзового и голубого цвета, лучше отдать предпочтение атласу. Из такой ткани можно выбрать текстильные аксессуары, которые только подчеркнут стиль. Бирюзовый цвет отлично подходит в создании настоящего морского интерьера, ведь он ассоциируется с удивительными глубинами моря и его лагунами. Особый шарм спальной комнате можно придать, украсив пространство светильниками. Пол можно покрыть досками или планками дерева светлых тонов. Также подойдет ламинат такой же цветовой гаммы. Светлый пол будет имитировать выбеленную солеными водами палубу корабля. Белоснежные стены смогут нежно сгладить яркую бирюзу и придадут пространству нотку свежести. Рекомендуется использовать исключительно натуральные материалы, чтобы придать морскому интерьеру максимальную правдоподобность.
Если вы хотите создать морской стиль в спальной комнате, в интерьере желательно использовать натуральное дерево и полосы, напоминающие волны. Такой стиль считается классическим. В нем используются полоски сине-бежевой гаммы, создающие непринужденную жизнерадостную атмосферу и ощущение душевного равновесия. Полоски на стенах в маленькой комнате визуально уменьшают пространство, поэтому не следует ими сильно увлекаться. В морском стиле также уместны немного грубоватые предметы мебели из натурального дерева. Пол покрывают натуральным ковролином бежевого цвета. Отдельные участки комнаты можно декорировать галькой. Намеки на помпезную роскошь и разные сложные формы нежелательны. В качестве завершающего штриха, дополнить интерьер можно поставив сундук пирата, завершая, таким образом, морскую тематику. Из такой комнаты совсем не захочется выходить – настолько она созвучна морской теме!
Преображение детской комнаты может подойти как мальчикам, так и девочкам. Ориентируясь на вкусы детей, будет не очень благоразумно тратить большие деньги на преображение комнаты, поскольку дети растут так же быстро, как и меняются их вкусы. Морскую тематику можно воплотить в текстиле, используя классические белые, голубые и бирюзовые тона. Картина с изображением рыбок отлично впишется в интерьер, заняв место над кроватью, совершенно не утомляя детей. В качестве декора также могут быть использованы современные фотообои, набравшие популярность в последние годы. Благодаря новым технологиям краски, используемые при печати, очень стойкие и безопасные, позволяющие даже мыть стены, не портя при этом изображение. Изображением могут быть не только морские сюжеты, но и географические карты. Создав волшебный морской стиль в спальной комнате, юные моряки смогут все время играть в пиратов и моряков.
Если вам не по душе тематика корабля, то за основу морского стиля в спальной комнате можно взять пляжную картину. Ассоциации с золотистым песком, светящимся на солнце, зелеными пальмами, парусом плавно-покачивающийся на воде, ракушки вдохновляют выбрать бирюзовые, белые, желтые и голубые цвета текстиля.
При отделке спальни часто встречается интерьер в стиле минимализм. Сочетание белого и некоторых оттенков синего в интерьере позволят отлично отдохнуть после тяжелого трудового дня. Однотонные цвета как нельзя лучше подойдут для морского стиля в спальной комнате.
Использование фотообоев заката создадут романтическую обстановку, наполнив помещение красными и оранжевыми лучами, просыпающегося солнца. Эффект объемного изображения напомнит теплыми воспоминаниями и навеет приятные мечты, сделав морской стиль в спальной комнате по-настоящему волшебным.