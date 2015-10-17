Такой разный, такой теплый интерьер деревянного дома

Деревянная сказочная избушка, или тесовый резной домик-ларец, или скандинавский сдержанный дом – неповторимый колорит деревянных стен украсит интерьер дома и проложит основную линию декора. А что вам с этим делать – лелеять и оттенять каждый изгиб древесной текстуры или безжалостно закрасить яркой краской, это уже вам решать. Конечно, древесина сама по себе является одним из лучших отделочных материалов и бревенчатые стены дома можно лишь дополнить минимальными аксессуарами сообразно характеру комнаты. Но можно пойти дальше по тропе творческих экспериментов и превращать деревянные срубы – и в брутальные апартаменты, и в солнечные светелки.
Стиль прованс в сочетании с русской бревенчатой избой делает интерьер этого деревянного дома еще более радушным и гостеприимным. Романтичность прованских цветочных узоров в пастельных тонах, терракотовая плитка на полу, изящные канделябры светильников раскрывают всю свою душевность на фоне уютного, светлого деревянного сруба. Традиционный очаг как центр интерьера в стиле прованс, нежная цветочная россыпь на текстиле и столь же раритетный русский самовар. Все эти необыкновенные вещи сдружились в интерьере как одна большая семья – где все разные, но искренне любят и радуют друг друга.
Этот необычный интерьер деревянного дома показывает совершенно непривычное, но крайне интересное оформление с использованием этого натурального материала. Роскошная естественность древесины сочетается в интерьере с богатством мебели и аксессуаров классического стиля, создавая образ деревянного дворца. Изящные элементы декора, как ни странно, гармонично вписываются в светлую палитру бревенчатого дома, и комнаты наполнены уютным теплом и благородным радушием гостеприимства.
Просторная детская комната наполнена теплом и светом, кажется деревянные стены из архангельской ели излучают не только хвойные ароматы, но и особое ощущение домашнего уюта и защищенности. Работая с таким эксклюзивным материалом дизайнеры постарались максимально сохранить и подчеркнуть все богатство древесины стен, заботливо сохранив каждую линию в фактуре материала. Большой круглый коврик на полу, с текстурой похожей на кольца древесины и мягкие аксессуары дополняют весь интерьер красками и фактурами, создавая уютный детский мир, удобный для игры и отдыха.
Простота форм скандинавского стиля в интерьере этого дома обогащается теплыми, янтарными оттенками, ощущением свежести и природной чистоты древесины, которая здесь играет роль и базового фона, и основного украшения. Сдержанный интерьер не выглядит строгим и отчужденным благодаря теплу, которое излучает светлая гамма древесной отделки всего дома. Деревянные панели стен в сочетании с белым деревянным потолком и резными канделябрами светильников создают легкую и спокойную атмосферу – светлую и умиротворенную.
Современная тема интерьера сочетается с бревенчатыми фасадами просторного дома, включая в свою свежую композицию геометрию деревянных стволов как неотъемлемую часть горизонтальных четких линий. Контраст темной отделки мебели и теплой древесины стен, аскетичных прямоугольников и округлых бревен образует по-новому осмысленную тему природных материалов в интерьере на стыке традиционности и модернизма. Как город входит в лес, прорубая его своими ровными линиями дорог, так и лаконичные формы модерна в интерьере этого дома привносят свое понимание комфорта и удобства, соединяя их с вечным стремление отдохнуть от суеты насыщенной жизни в умиротворенном мире раскидистых крон деревьев.
Лаконичность стиля этой спальни сродни японской традиционной поэзии – четкий, выверенный ритм, ничего лишнего, много воздуха и пространства для мыслей. Натуральность деревянного интерьера предстает как основное наполнение комнаты – простой и совершенной в своей естественной простоте. Кровать выполненная в стиле азиатских спальных мест, оригинальные аксессуары – этим и ограничивается строго функциональное оборудование комнаты, которая только выигрывает от такого минимализма деталей, дающих в полной мере раскрыться всей красоте деревянных бревен сруба.
Основательный, насыщенный интерьер с деревянными выбеленными стенами и контрастными потолочными балками дополнен массивными кожаными диванами и шкурами на полу. Весь интерьер, выполненный с активным использованием натуральных материалов и крупных форм, дышит силой и энергией, яркий, но не кричащий. Солидный размер комнаты и размах стиля словно растворяет в своем пространстве деревянный сруб стен, пропитанный настроениями домашнего уюта, расслабленного отдыха и комфорта.
Чего хочет уставший городской человек, когда заходит дом – конечно, тепла и уюта. И именно для этих целей лучше всего подходит милое убранство интерьера деревянного дома в стилистике кантри – хлопковые салфеточки с ручными вышивками, плотные шторы глубокого синего цвета в контраст с оттенками древесины, мягкие кресла с разноцветными подушками и простая деревянная мебель. Так из каждой маленькой уютной детали складывается вся атмосфера интерьера – бесконечно душевного, буквально с порога располагающего к радушной беседе тихим вечером в кругу самых близких людей.
А еще более подробно изучить такие находки для уютного дома можно в статье Романтика в стиле кантри.
Как деревянная рама интерьер этого дома представляет обзору все лучшие образцы стиля, собранные в коллекцию. Это и сочные цветовые сочетания, и необыкновенно оригинальные аксессуары, и старинная мебель. Все собрано в интерьер с кропотливой заботой, выверенной стилистикой. Все разнообразие деталей сочетается друг с другом по характеру, образуя неоднородный ансамбль красок, идей, находок. Чего стоит только один чемодан, используемый творческим воображением дизайнеров как удобный столик. И в каждом уголке этого деревянного дома можно найти свой небольшой клад в виде уютного кресла или изысканного комода.
Деревянная отделка интерьера бежево-охристых цветов великолепно сочетается с массивным серыми, холодными камнями на одной из стен. Материалы взаимно дополняются друг друга, играя на противоположностях в интерьере – жар встроенного в центре комнаты камина разбивается о холод камня, теплая древесная текстура контрастирует и оттеняет гладкую поверхность натурального камня. Такое эклектичное сочетание позволяет ярче проявится в интерьере свойствам и индивидуальному характеру каждого элемента, придавая всей композиции сбалансированную насыщенность и оригинальность.