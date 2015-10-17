Такой разный, такой теплый интерьер деревянного дома

Чего хочет уставший городской человек, когда заходит дом – конечно, тепла и уюта. И именно для этих целей лучше всего подходит милое убранство интерьера деревянного дома в стилистике кантри – хлопковые салфеточки с ручными вышивками, плотные шторы глубокого синего цвета в контраст с оттенками древесины, мягкие кресла с разноцветными подушками и простая деревянная мебель. Так из каждой маленькой уютной детали складывается вся атмосфера интерьера – бесконечно душевного, буквально с порога располагающего к радушной беседе тихим вечером в кругу самых близких людей.

А еще более подробно изучить такие находки для уютного дома можно в статье Романтика в стиле кантри.