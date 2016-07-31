Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом для счастливой семейной жизни

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
homify Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Бюро архитектуры и дизайна MTM STY создает стильные и современные дома на основе традиционной архитектуры и современных технологий. Если вы являетесь сторонником классической архитектуры и современных веяний, то этот проект однозначно придется вам по душе! Сегодня мы хотим познакомить своих читателей проектом черно-белого дома, получившего название Кипарис.

Экстерьер

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Чудесный дом не похож на те, что мы частенько встречаем на страницах журналов. Представленные интерьеры — отличный вариант для семьи, которая не нуждается в чрезмерной роскоши, но и не согласна на обыденное и скучное оформление жилого пространства. В созданном интерьере нет ничего лишнего. Лаконичный декор и монохромная цветовая гамма делают помещения невероятно элегантными. Давайте посмотрим!

Несколько слов о планировке

homify Стены и пол в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Планировочное решение получилось лаконичным и функциональным. Интерьер начинается с небольшой прихожей, откуда открывается вид на гостиную. Сердце дома и кухня объединены в одно целое, что оказалось выигрышным решением, поскольку имеющийся выход на террасу позволяет устраивать трапезы непосредственно на свежем воздухе, оставаясь при этом в центре главных семейных событий. Кухня в свою очередь соединена с главной обеденной зоной.

Гостеприимная гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Авторы проекта создали комфортное и функциональное пространство. Интерьер не перегружен сложными конструкциями и обилием цветов. Гостиная оформлена в строгих цветах, выглядит очень изысканно. Самый эффектный декор — воздушные косые гардины, которые привносят в помещение ощущение легкости и невесомости.

Элегантная кухня

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Как и во всем доме интерьер кухни сдержанный, в нем прочитывается контраст светлого, словно невесомого пространства и темных, лаконичных элементов мебели и декора. Связь с остальными помещениями обеспечивает бежевый глянцевый пол. Фон черного цвета играет роль лишь второго плана, как основа, выполняющая собирательную функцию. Интересно, что в таком исполнении помещение  зрительно не уменьшается, а, наоборот, расширяется по принципу «звезд в бесконечной вселенной».

Благородный санузел

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Санузел был совмещен с ванной, результат — просторная и уютная комната для водных процедур. Динамики интерьеру придает необычная люстра. Легкий рассеянный свет подчеркивает красоту натурального материала.

Комната для сна и отдыха

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В отделке спальни превалирует белый цвет. Стены однотонные, крашеные. На таком фоне выигрышно смотрится эклектичная люстра из белоснежного стекла. В целом интерьер понятный, он наполнен аккуратными деталями, дополняющими целостны образ пространства всего дома.

Далее на homify:

Интерьер в стиле день и ночь

Современный интерьер загородного дома

Сборный дом «Навля» в стиле шале
Появились вопросы? Задайте их специалистам homify!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо