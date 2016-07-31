Дом для счастливой семейной жизни

Чудесный дом не похож на те, что мы частенько встречаем на страницах журналов. Представленные интерьеры — отличный вариант для семьи, которая не нуждается в чрезмерной роскоши, но и не согласна на обыденное и скучное оформление жилого пространства. В созданном интерьере нет ничего лишнего. Лаконичный декор и монохромная цветовая гамма делают помещения невероятно элегантными. Давайте посмотрим!