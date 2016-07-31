Дом для счастливой семейной жизни

Бюро архитектуры и дизайна MTM STY создает стильные и современные дома на основе традиционной архитектуры и современных технологий. Если вы являетесь сторонником классической архитектуры и современных веяний, то этот проект однозначно придется вам по душе! Сегодня мы хотим познакомить своих читателей проектом черно-белого дома, получившего название
Кипарис.
Чудесный дом не похож на те, что мы частенько встречаем на страницах журналов. Представленные интерьеры — отличный вариант для семьи, которая не нуждается в чрезмерной роскоши, но и не согласна на обыденное и скучное оформление жилого пространства. В созданном интерьере нет ничего лишнего. Лаконичный декор и монохромная цветовая гамма делают помещения невероятно элегантными. Давайте посмотрим!
Планировочное решение получилось лаконичным и функциональным. Интерьер начинается с небольшой прихожей, откуда открывается вид на гостиную. Сердце дома и кухня объединены в одно целое, что оказалось выигрышным решением, поскольку имеющийся выход на террасу позволяет устраивать трапезы непосредственно на свежем воздухе, оставаясь при этом в центре главных семейных событий. Кухня в свою очередь соединена с главной обеденной зоной.
Авторы проекта создали комфортное и функциональное пространство. Интерьер не перегружен сложными конструкциями и обилием цветов. Гостиная оформлена в строгих цветах, выглядит очень изысканно. Самый эффектный декор — воздушные косые гардины, которые привносят в помещение ощущение легкости и невесомости.
Как и во всем доме интерьер кухни сдержанный, в нем прочитывается контраст светлого, словно невесомого пространства и темных, лаконичных элементов мебели и декора. Связь с остальными помещениями обеспечивает бежевый глянцевый пол. Фон черного цвета играет роль лишь второго плана, как основа, выполняющая собирательную функцию. Интересно, что в таком исполнении помещение зрительно не уменьшается, а, наоборот, расширяется по принципу «звезд в бесконечной вселенной».
Санузел был совмещен с ванной, результат — просторная и уютная комната для водных процедур. Динамики интерьеру придает необычная люстра. Легкий рассеянный свет подчеркивает красоту натурального материала.
В отделке спальни превалирует белый цвет. Стены однотонные, крашеные. На таком фоне выигрышно смотрится эклектичная люстра из белоснежного стекла. В целом интерьер понятный, он наполнен аккуратными деталями, дополняющими целостны образ пространства всего дома.
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