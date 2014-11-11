Мебель в стиле потертый шик

Шебби шик или
потертый шик – стиль в интерьере, название которого может легко ввести вас в заблуждение.
Шик в данном случае вовсе не означает гламурное, модное, дорогое, а
потертость – поношенность. Частенько мебель и предметы декора в стиле
шебби шик состариваются дизайнерами намеренно, чтобы воссоздать скромную, непритязательную атмосферу
бабушкиного дома и вернуть нас к романтическим воспоминаниям о беззаботном детстве.
Если вы оказались в квартире, оформленной в пастельные, льняные и кремовые цвета, в которой доминируют винтажная мебель, аксессуары и ткани
под старину, а также абажуры с принтами и рюшами на потолке, значит вы попали в обитель одного из самых актуальных на сегодняшний день стилей оформления интерьера – потертый шик.
Популярность потертого шика стала закономерным ответом на поднадоевшую простоту и геометричность икеевской мебели. Рациональное оформление интерьера постепенно выходит из моды, уступая место эстетически продуманной небрежности и небольшому творческому беспорядку.
Белый цвет – это ваша опора при проектировании интерьера в стиле шебби шик. Нравится вам это или нет, этот цвет – неотъемлемая часть потертого шика, поскольку именно он доминировал в интерьерах XVIII века, которые стали прообразом стиля шебби шик. Антикварная мебель стоит недешево, поэтому для тех, кто не располагает достаточным бюджетом для покупки дорогой мебели, предлагаем альтернативу. Возьмите старый советский сервант и покрасьте его в цвет слоновой кости.
Если уж вы решились
устроить потертый шик в своей квартире, то вам не избежать процедуры искусственного состариваниям мебели. Эффекта обшарпанности можно достичь с помощью колера, добавленного в белую краску на водной основе. Полученную смесь необходимо нанести на предварительно зачищенный предмет мебели и дождаться пока она высохнет. Затем медленно сошкурить верхний слой краски до проступления базового.
Старые куклы и мягкие игрушки, статуэтки ангелочков, вазы, преображенные декупажем, изящные шкатулки и другие предметы из лавки старьевщика – вот, предметы декора, которые необходимо взять на заметку любителям потертого шика. Лучшей подсказкой для того, как оформить в этом стиле интерьер, станут воспоминания о летних каникулах, проведенных в деревне у бабушки. Широкая просторная кровать с высокими металлическими перилами и деревянные ставни на окнах станут основополагающими элементами комнаты в стиле шебби шик.
Рустикальный стиль, как и потертый шик, находятся сейчас на пике популярности. Связано это с повышением интереса к проблемам окружающей среды и все возрастающей потребности в отдыхе от техногенности современного общества. Эти стили во многом похожи. Пожалуй, главное отличие рустики от потертого шика заключается в отсутствии в рустике излишней романтики. Вместо этого рустикальные интерьеры изобилуют несколько суровыми предметами мебели из массива дерева, в них нередко встречаются стены из грубого натурального камня.
Если вы решили оформить кухню в рустикальном стиле, спрячьте блендеры, миксеры , фритюрницы и электрические блинницы в подвесной стеллаж из дерева, повесив на передний план коллекцию из деревянных ложек и вилок. Кстати, старый бабушкин сервант также может обрести новую жизнь на рустикальной кухне. Повесьте несколько кованых сувениров и замените привычную люстру на тканый абажур, прибавьте к этому грубые деревянные столы и стулья, и композиция кухни обретет завершенность.
Романтичность, непосредственность и оптимизм – эпитеты, которые больше всего подходят стилю потертый шик. Старайтесь, чтобы характер элементов декора в квартире, оформленной в стиле шебби шик, совпадал с этими эпитетами. Побольше цветов и мягкой мебели, покрытой скатертями из нежного хлопка. Не стоит бояться того, что хлопок – мнущийся материал. Легкая небрежность неотделима от потертого шика. Адепты этого стиля слишком любят мечтать и придумывать романтические истории, и у них не всегда хватает времени на поддержание идеального порядка.