Мебель в стиле потертый шик

Шебби шик или потертый шик – стиль в интерьере, название которого может легко ввести вас в заблуждение. Шик в данном случае вовсе не означает гламурное, модное, дорогое, а потертость – поношенность. Частенько мебель и предметы декора в стиле шебби шик состариваются дизайнерами намеренно, чтобы воссоздать скромную, непритязательную атмосферу бабушкиного дома и вернуть нас к романтическим воспоминаниям о беззаботном детстве.

Если вы оказались в квартире, оформленной в пастельные, льняные и кремовые цвета, в которой доминируют винтажная мебель, аксессуары и ткани под старину , а также абажуры с принтами и рюшами на потолке, значит вы попали в обитель одного из самых актуальных на сегодняшний день стилей оформления интерьера – потертый шик. Популярность потертого шика стала закономерным ответом на поднадоевшую простоту и геометричность икеевской мебели. Рациональное оформление интерьера постепенно выходит из моды, уступая место эстетически продуманной небрежности и небольшому творческому беспорядку.