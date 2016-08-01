Дизайн миниатюрных прихожих: 6 сенсационных идей!

Прихожая является лицом вашего дома, его визитной карточкой, это то место, где у гостей складывается первое впечатление, поэтому она заслуживает соответствующего обустройства. Не говоря уже о функциональной части небольшого помещения – система хранения верхней одежды, сезонной и не только, обуви и аксессуаров, а также место сидения для комфортных сборов перед выходом на улицу. И все это необходимо разместить в паре квадратных метров.

Но не стоит отчаиваться, если в вашем распоряжении лишь маленькая прихожая, ведь если постараться, то и в ней можно создать интересный интерьер. Главное в борьбе за бесценные квадратные сантиметры учесть некоторые тонкости.

В этой книге идей мы предлагаем вашему вниманию шесть небольших прихожих в различных стилях, которые помогут вам определиться с дизайном своей собственной.