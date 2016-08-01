Дизайн миниатюрных прихожих: 6 сенсационных идей!

Прихожая является лицом вашего дома, его визитной карточкой, это то место, где у гостей складывается первое впечатление, поэтому она заслуживает соответствующего обустройства. Не говоря уже о функциональной части небольшого помещения – система хранения верхней одежды, сезонной и не только, обуви и аксессуаров, а также место сидения для комфортных сборов перед выходом на улицу. И все это необходимо разместить в паре квадратных метров.
Но не стоит отчаиваться, если в вашем распоряжении лишь маленькая прихожая, ведь если постараться, то и в ней можно создать интересный интерьер. Главное в борьбе за бесценные квадратные сантиметры учесть некоторые тонкости.
В этой книге идей мы предлагаем вашему вниманию шесть небольших прихожих в различных стилях, которые помогут вам определиться с дизайном своей собственной.
Главным акцентом этой прихожей, несомненно, является абстрактная скульптура, расположенная на комоде при входе. Мы словно оказались в зале музея современного искусства. Композиция из комода, скульптуры и зеркала за ними является акцентом помещения. Цветовая гамма прихожей состоит из сочетания белого, серо-голубого и коричневого. Они придают ей элегантный вид, а также создают теплую и уютную атмосферу.
В качестве освещения дизайнеры выбрали скрытую светодиодную подсветку, которая дает приятный приглушенный свет.
Средиземноморский стиль в дизайне можно назвать одним из самых интересных, светлых и естественных для человека. Этот стиль передает тот самый удивительно уютный и теплый комфорт домов Италии, Испании, Греции, Турции. Для стиля характерно сочетание мелких декоративных деталей и одновременно простота этих украшений. Cредиземноморский простор возникнет при использовании синих и светло-голубых тонов, напоминающих о безграничности морского простора. В данном случае дизайнеры выбрали беспроигрышное сочетание синего и белого. Отлично выглядят детали интерьера, содержащие природные материалы: дерево или солому, а также керамические вазы, картины и другие «домашние» детали.
Если в вашей прихожей отсутствуют источники естественного освещения, то лучшим решением будет использовать в отделке светлые нейтральные оттенки, которые помогают придать помещению яркости. Белые стены – это всегда хороший выбор, главное правильно подобрать к ним декор, без него пространство может выглядеть слишком пустым и невзрачным. С другой стороны, если вы хотите решить проблему нехватки освещения, то вы должны избегать чрезмерного заполнения пространства элементами и аксессуарами, которые
не имеют четкой цели.
На этой фотографии мы видим прихожую с белыми стенами, которая в меру дополнена деревянной мебелью и декором в коричневых тонах.
Стиль шебби-шик, также известный, как фермерский, коттеджный или прованский стиль — очень невзыскательный, теплый и приятный стиль оформления домашнего интерьера. Очень многих привлекает эстетика стиля шебби-шик в интерьере, потому что он не только полон маленьких изъянов и недостатков, но и намеренно подчеркивает их.
Среди характерных особенностей стиля шебби-шик — простота и незагроможденность деталями, текстурность (плетеные и домотканые изделия), натуральность (лен, холстяной ткани и т.п.) и использование состаренных или изношенных предметов мебели и элементов декора.
Именно к этому стилю обратились дизайнеры при оформлении прихожей на фото. Льняная римская штора, белые стены, деревянная потертая мебель, узорная вставка на плитке и уютный декор – все это создает ощущение гармонии с окружающей природой и создает в прихожей особую атмосферу.
Идея этого стиля состоит в том, чтобы соединять предметы из разных стилистик, смешивая восточные мотивы, этнику, барокко, ампир с классикой, современным стилем хай-тек и любыми другими стилевыми направлениями. Однако эклектика — это не стиль контрастов. Все предметы интерьера с помощью цвета и фактур должны быть связаны между собой в единые смысловые группы. Это не безумная смесь несочетаемых элементов и не нагромождение предметов. Правильно оформленный эклектичный интерьер будет смотреться очень органично.
Например, этот проект от дизайнеров из PDV Studio является отличным примером создания красочной и интригующей среды в прихожей. Дополняют интерьер уникальные предметы искусства. Черно-белые постеры и монохромная скульптура отлично сочетаются с яркой фиолетовой стеной. Изюминкой дизайна, несомненно, является цветная скульптура, которую мы видим на переднем плане. Она сочетает в себе все цвета и оттенки пространства.
Довольно часто в современных домах или же квартирах встречается прихожая в стиле лофт. Все это популярно среди художников, дизайнеров, писателей и прочих творческих личностей. Даже несмотря на то, что данный стиль нуждается в большом пространстве, нередко его используют в маленьких помещениях. Прихожей в стиле лофт свойственно быть как можно проще, но при этом смотреться дорого, аккуратно и со вкусом.
Обработка основных поверхностей прихожей должна быть максимально простой. Приветствуется оформление интерьера стен с помощью отделки белым или красным камнем. В городских квартирах его можно имитировать с помощью декоративных накладок.
Большую роль играют именно мелкие детали. Например, простую каменную стену можно дополнить постерами, при этом лучше, если рамки будут металлические или же из натурального дерева. Следует обратить внимание на такую деталь, как зеркала. Их местоположение может быть абсолютно любым, а оформление выполнено с помощью металлических или деревянных рамок в классическом стиле. Они визуально увеличивают пространство, тем самым делая прихожую более просторной.