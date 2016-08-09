7 практичных домов от польских архитекторов

В последние годы именно польские архитекторы приобрели славу экспериментаторов и новаторов. Заслуженно ли? Сегодня Homify решил это выяснить и представил на суд своих читателей подборку из семи необычных жилых строений, спроектированных польскими специалистами.

А хватило ли бы у вас смелости жить в подобном доме?