7 практичных домов от польских архитекторов

В последние годы именно польские архитекторы приобрели славу экспериментаторов и новаторов. Заслуженно ли? Сегодня Homify решил это выяснить и представил на суд своих читателей подборку из семи необычных жилых строений, спроектированных польскими специалистами.
А хватило ли бы у вас смелости жить в подобном доме?
Чтобы долго вас не томить, мы начнем свое виртуальное путешествие по польским домам с самого необычного проекта. Это здание, выполненное в минималистском стиле, могло бы быть очередной скучной пеналообразной постройкой, если бы не интересная особенность – один из концов продолговатого дома загнут вверх. Благодаря этому крыша его напоминает нечто вроде трамплина.
Впечатление дополняется черной облицовкой фасада. Матовые панели, по-разному уложенные на разных сторонах здания, придают дому особую футуристичность.
Поляки явно тяготеют к черному цвету в оформлении зданий. Впрочем, это неудивительно – он практичен и дружелюбен в плане сочетания с другими цветами. А еще с его помощью можно создавать удивительные эффекты, что и сделали дизайнеры из компании Archipunktura.
При том, что на фасаде дома превалирует черный цвет, в интерьере господствует белый. Этот контраст создает особое настроение. Чтобы сгладить его остроту, и интерьер, и экстерьер немного разбавлены древесными элементами.
И снова черный! На этот раз перед вами творение команды Beczak. Сочетание антрацитовых панелей и золотистой древесины околдовывает своей красотой, а острые углы делают здание немного готичным. Однако в темное время суток оно совершенно не выглядит мрачным – теплый янтарный свет, льющийся из больших окон, делает дом сказочным, а иногда и позволяет оценить снаружи фантастический интерьер.
Вы не поверите, но это прекрасное уютное здание – результат модернизации старого… сарая. Много труда было приложено командой Кучинских, и результат превзошел все ожидания. Несмотря на традиционный тип постройки и привычные для деревенских зданий материалы облицовки, экстерьер здания выглядит все же очень необычно.
Фасад одной половины – кирпичный, частично окрашенный белой краской. Другая же покрыта темными деревянными досками. Интерьер, сочетающий в себе уют и ощущение простора, не оставит равнодушным никого.
Еще один дом, в котором традиционные материалы объединены с модерновыми решениями, спроектировал Andrzej Zatwarnicki. Максимально простая, даже скучноватая форма здания с лихвой компенсируется этим ловким дизайнерским приемом. Фасад здания, как и внутренняя сторона стен, покрыт натуральным камнем – грубым, практически не обработанным. При этом такая естественность сочетается с антрацитовыми панелями, черной крышей и другими элементами, присущими современным зданиям.
Вы еще не устали от обилия темных цветов и мрачности? Предлагаем вам немного разнообразить подборку домом, столь же скромным и минималистичным, как большинство предыдущих, столь же современным и необычным, но более светлым. В оформлении фасада белый цвет сочетается с пепельно-серым, что выглядит очень красиво и нежно. Большие окна позволяют зданию быть светлым не только снаружи, но и внутри. Способствует этому и щедрая отделка интерьера золотисто-бежевой древесиной.
Еще один прекрасный светлый дом спроектирован командой Struktura. В его экстерьере сочетаются белый, дымчато-серый и золотисто-древесный. Ассиметричная форма здания, ставшая классикой модернизма, как никогда уместна здесь. Футуристичность постройки дополняется и уравновешивается окружающей ее зеленью.