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7 практичных домов от польских архитекторов

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
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В последние годы именно польские архитекторы приобрели славу экспериментаторов и новаторов. Заслуженно ли? Сегодня Homify решил это выяснить и представил на суд своих читателей подборку из семи необычных жилых строений, спроектированных польскими специалистами. 

А хватило ли бы у вас смелости жить в подобном доме?

Дом-трамплин

Domo Dom, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Чтобы долго вас не томить, мы начнем свое виртуальное путешествие по польским домам с самого необычного проекта. Это здание, выполненное в минималистском стиле, могло бы быть очередной скучной пеналообразной постройкой, если бы не интересная особенность – один из концов продолговатого дома загнут вверх. Благодаря этому крыша его напоминает нечто вроде трамплина.

Впечатление дополняется черной облицовкой фасада. Матовые панели, по-разному уложенные на разных сторонах здания, придают дому особую футуристичность.

Игра на контрастах

IQube House_, ARCHiPUNKTURA .architekci detalu ARCHiPUNKTURA .architekci detalu Дома в стиле модерн
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

Поляки явно тяготеют к черному цвету в оформлении зданий. Впрочем, это неудивительно – он практичен и дружелюбен в плане сочетания с другими цветами. А еще с его помощью можно создавать удивительные эффекты, что и сделали дизайнеры из компании Archipunktura.

При том, что на фасаде дома превалирует черный цвет, в интерьере господствует белый. Этот контраст создает особое настроение. Чтобы сгладить его остроту, и интерьер, и экстерьер немного разбавлены древесными элементами.

Стильный эко-дом

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

И снова черный! На этот раз перед вами творение команды Beczak. Сочетание антрацитовых панелей и золотистой древесины околдовывает своей красотой, а острые углы делают здание немного готичным. Однако в темное время суток оно совершенно не выглядит мрачным – теплый янтарный свет, льющийся из больших окон, делает дом сказочным, а иногда и позволяет оценить снаружи фантастический интерьер.

Фантастическое превращение

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Дома в рустикальном стиле
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Вы не поверите, но это прекрасное уютное здание – результат модернизации старого… сарая. Много труда было приложено командой Кучинских, и результат превзошел все ожидания. Несмотря на традиционный тип постройки и привычные для деревенских зданий материалы облицовки, экстерьер здания выглядит все же очень необычно.

Фасад одной половины – кирпичный, частично окрашенный белой краской. Другая же покрыта темными деревянными досками. Интерьер, сочетающий в себе уют и ощущение простора, не оставит равнодушным никого.

Могущество камня

DOM WIEJSKI - DOM MIEJSKI, Architop Andrzej Zatwarnicki Architop Andrzej Zatwarnicki
Architop Andrzej Zatwarnicki

Architop Andrzej Zatwarnicki
Architop Andrzej Zatwarnicki
Architop Andrzej Zatwarnicki

Еще один дом, в котором традиционные материалы объединены с модерновыми решениями, спроектировал Andrzej Zatwarnicki. Максимально простая, даже скучноватая форма здания с лихвой компенсируется этим ловким дизайнерским приемом. Фасад здания, как и внутренняя сторона стен, покрыт натуральным камнем – грубым, практически не обработанным. При этом такая естественность сочетается с антрацитовыми панелями, черной крышей и другими элементами, присущими современным зданиям.

Ничего лишнего

METAMORFOZA. DOM KOSTKA NA WILANOWIE STARYM , PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Дома в стиле модерн Стекло
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Вы еще не устали от обилия темных цветов и мрачности? Предлагаем вам немного разнообразить подборку домом, столь же скромным и минималистичным, как большинство предыдущих, столь же современным и необычным, но более светлым. В оформлении фасада белый цвет сочетается с пепельно-серым, что выглядит очень красиво и нежно. Большие окна позволяют зданию быть светлым не только снаружи, но и внутри. Способствует этому и щедрая отделка интерьера золотисто-бежевой древесиной.

Просто и светло

Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле модерн
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Еще один прекрасный светлый дом спроектирован командой Struktura. В его экстерьере сочетаются белый, дымчато-серый и золотисто-древесный. Ассиметричная форма здания, ставшая классикой модернизма, как никогда уместна здесь. Футуристичность постройки дополняется и уравновешивается окружающей ее зеленью.

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