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14 небольших садов для украшения вашего дома

Перла Вереника Перла Вереника
Jardín tropical muy pequeño en patio, con fuente y piedras, Zen Ambient Zen Ambient
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Жизнь складывается как ни странно, именно из мелочей. И каждый даже самый маленький уголок вашего сада может превратиться настоящее произведение ландшафтного искусства и сделать стиль дома более ярким и целостным. 

Сад рядом с крыльцом

Muestras de trabajo, Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Сад в стиле модерн
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Этот живописный оазис расположился под окнами дома рядом с крыльцом и служит отличным примером, как с помощью нехитрых подручных средств придать яркие контрасты и оригинальный вид обычному газону. Волнообразный рисунок выложен камнями и оживлен небольшими кустами зелени, а в целом – композиция проста в практическом исполнении и доступна любому начинающему садоводу-любителю. 

Украсим вход в сад

Paisagismo do Joá, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados Сад в стиле кантри
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

Проходные части сада тоже не стоит оставлять без внимания. Колоритный выступ каменной террасы можно украсить зеленью неприхотливых плетущихся растений, а вдоль дорожки поставить кадки с цветами. 

Родник в саду

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Сад в стиле модерн
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

Дальний уголок сада возле забора как нельзя лучше подойдет для оборудования маленького фонтана в виде родника. Атмосферу тишины и умиротворения дополнят бамбуковые стволы, зеленая осока и композиция из массивных каменных глыб. 

Сад на террасе

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Сад в стиле модерн
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

Эффектно смотрится контраст деревянной террасы и яркой зелени, белых камней и круглых шапок кустов. Для такого сада оптимальным выбором озеленения станут низкие стелющиеся ковром травы, тонкие стебли тростника, растительность компактная, но насыщенная, композиции из камня и дерева.

Симметричная гармония

Proyectos pequeños, Constructora Asvial S.A de C.V. Constructora Asvial S.A de C.V. Сад в стиле минимализм Камень Зеленый
Constructora Asvial S.A de C.V.

Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.

Главный секрет оригинальности такой композиции – в идеально составленной симметрии. Простые элементы сбалансированно расположены по обе стороны от визуального центра в виде крупной вазы. Несмотря на лаконичность каждого элемента,  образ получается целостным и ярким.

Композиция с фонтаном

Jardín tropical muy pequeño en patio, con fuente y piedras, Zen Ambient Zen Ambient
Zen Ambient

Zen Ambient
Zen Ambient
Zen Ambient

Особое место в этом саду занимает каменистый фонтан, округлая форма которого поддерживается изгибами рисунка на песке. Массивность фонтана уравновешивается высокими растениями в уголке сада, а зелень листьев особенно выделяется на фоне терракотовых камней.

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Романтичный уголок в зелени сада

Paisagismo do Joá, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados Сад в стиле кантри
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

Деревянная скамейка в окружении зеленых зарослей и античных ваз приглашает к тихому отдыху на лоне природы. Тень высоких деревьев защищает площадку от жарких солнечных лучей и создает комфортную атмосферу.

Кадки с растениями

REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana Сад в рустикальном стиле
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

Компактный дворик с каменной плиткой оживят большие кадки и вазы с растениями. Высокие глиняные горшки и античные амфоры, деревянные садовые кашпо и клумбы на подставках – играйте с текстурами и формами, создавайте нужный образ.

Клумбы из бамбука

Bambootec , Bambootec Bambootec Сад в стиле модерн
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

Интересный вид обычной клумбе можно придать, декорировав пространство бамбуковыми стволами разной длины. Короткие использовать как небольшую террасу, длинными стволами украсить подвесные конструкции под окнами дома.

Радиальные формы

PEQUEÑOS RINCONES, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Сад в стиле модерн
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Окружность в качестве основы клумбы придает форме законченность и динамику. Внешнюю форму поддержите рисунком посадки растений и декоративными камнями. В центре такой клумбы посадите более высокие растения,  подчеркнув концентрические круги рисунка.

Вазы на полу и клумбы на стене

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Сад в стиле модерн
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Нарушайте смелее стереотипы, тогда ваш сад станет действительно оригинальным. Почему бы не поменять  местами клумбы и вазы с цветами? Архитектурная композиция из ступеней клумб декорирует стену, а нижний ярус сада – массивные вазы с яркими бутонами цветов.

Современный стиль сада

un jardin oriental, BAIRES GREEN MUEBLES BAIRES GREEN MUEBLES Сад в азиатском стиле
BAIRES GREEN MUEBLES

BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES

Сад камней или сад в камнях, но в любом случае такая композиция смотрится стильно и органично. Прямоугольная площадка похожа на бассейн, только вместо воды – белая крупная галька, а роль фонтанов выполняют высокие пальмы в симметричных деревянных кашпо.

Волна вдоль стены

DISEÑOS DE JARDINES, VIVERO CUMBRES ELITE VIVERO CUMBRES ELITE Сад в стиле модерн
VIVERO CUMBRES ELITE

VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE

Обыденность белой стены забора исправят зеленый газон и волнообразная форма отсыпки для сада, похожая на маленький ручеек. 

В тенистом уголке

CASA CP-34, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Сад в стиле модерн
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Угловая часть построек прекрасно подойдет для небольшой композиции с высоким кустом в центре и расходящимися от него плавными линиями компактных цветов. Контрастная подсыпка грунта, яркие листья растений, камни выложенные  вдоль границы мини-сада подчеркнут геометрический узор.

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