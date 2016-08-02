14 небольших садов для украшения вашего дома

Этот живописный оазис расположился под окнами дома рядом с крыльцом и служит отличным примером, как с помощью нехитрых подручных средств придать яркие контрасты и оригинальный вид обычному газону. Волнообразный рисунок выложен камнями и оживлен небольшими кустами зелени, а в целом – композиция проста в практическом исполнении и доступна любому начинающему садоводу-любителю.