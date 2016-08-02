14 небольших садов для украшения вашего дома

Жизнь складывается как ни странно, именно из мелочей. И каждый даже самый маленький уголок вашего сада может превратиться настоящее произведение ландшафтного искусства и сделать стиль дома более ярким и целостным.
Этот живописный оазис расположился под окнами дома рядом с крыльцом и служит отличным примером, как с помощью нехитрых подручных средств придать яркие контрасты и оригинальный вид обычному газону. Волнообразный рисунок выложен камнями и оживлен небольшими кустами зелени, а в целом – композиция проста в практическом исполнении и доступна любому начинающему садоводу-любителю.
Проходные части сада тоже не стоит оставлять без внимания. Колоритный выступ каменной террасы можно украсить зеленью неприхотливых плетущихся растений, а вдоль дорожки поставить кадки с цветами.
Дальний уголок сада возле забора как нельзя лучше подойдет для оборудования маленького фонтана в виде родника. Атмосферу тишины и умиротворения дополнят бамбуковые стволы, зеленая осока и композиция из массивных каменных глыб.
Эффектно смотрится контраст деревянной террасы и яркой зелени, белых камней и круглых шапок кустов. Для такого сада оптимальным выбором озеленения станут низкие стелющиеся ковром травы, тонкие стебли тростника, растительность компактная, но насыщенная, композиции из камня и дерева.
Главный секрет оригинальности такой композиции – в идеально составленной симметрии. Простые элементы сбалансированно расположены по обе стороны от визуального центра в виде крупной вазы. Несмотря на лаконичность каждого элемента, образ получается целостным и ярким.
Особое место в этом саду занимает каменистый фонтан, округлая форма которого поддерживается изгибами рисунка на песке. Массивность фонтана уравновешивается высокими растениями в уголке сада, а зелень листьев особенно выделяется на фоне терракотовых камней.
Деревянная скамейка в окружении зеленых зарослей и античных ваз приглашает к тихому отдыху на лоне природы. Тень высоких деревьев защищает площадку от жарких солнечных лучей и создает комфортную атмосферу.
Компактный дворик с каменной плиткой оживят большие кадки и вазы с растениями. Высокие глиняные горшки и античные амфоры, деревянные садовые кашпо и клумбы на подставках – играйте с текстурами и формами, создавайте нужный образ.
Интересный вид обычной клумбе можно придать, декорировав пространство бамбуковыми стволами разной длины. Короткие использовать как небольшую террасу, длинными стволами украсить подвесные конструкции под окнами дома.
Окружность в качестве основы клумбы придает форме законченность и динамику. Внешнюю форму поддержите рисунком посадки растений и декоративными камнями. В центре такой клумбы посадите более высокие растения, подчеркнув концентрические круги рисунка.
Нарушайте смелее стереотипы, тогда ваш сад станет действительно оригинальным. Почему бы не поменять местами клумбы и вазы с цветами? Архитектурная композиция из ступеней клумб декорирует стену, а нижний ярус сада – массивные вазы с яркими бутонами цветов.
Сад камней или сад в камнях, но в любом случае такая композиция смотрится стильно и органично. Прямоугольная площадка похожа на бассейн, только вместо воды – белая крупная галька, а роль фонтанов выполняют высокие пальмы в симметричных деревянных кашпо.
Обыденность белой стены забора исправят зеленый газон и волнообразная форма отсыпки для сада, похожая на маленький ручеек.
Угловая часть построек прекрасно подойдет для небольшой композиции с высоким кустом в центре и расходящимися от него плавными линиями компактных цветов. Контрастная подсыпка грунта, яркие листья растений, камни выложенные вдоль границы мини-сада подчеркнут геометрический узор.