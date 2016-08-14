10 впечатляющих идей для вашей ванной!

В ванной комнате нужен редизайн? Вы просто замираете от страха и тревоги? Мы можем вам предложить варианты, которые помогут упростить вашу задачу, и позволят потратить на эти цели значительно меньше времени и денег, чем предполагают многие их тех, кто собирается затеять ремонт в ванной комнате.

Первое и наиболее очевидное то, что ваша ванная комната должна иметь свежий вид. Поэтому она нуждается в тщательной очистке всех поверхностей, которые потеряли былую привлекательность за годы длительной эксплуатации этого помещения. Плитка на стенах и полу может иметь совершенно иной вид, если ее, например, тщательно очистить.

Ключом к оптическому редизайну часто является выбор правильных цветов, гармонирующих друг с другом и помогающих получить желаемый эффект в отделке этой комнаты.

Декоративные элементы, такие как растения, цветы и рамки могут обогатить комнату и помочь ей выглядеть совершенно по-новому. Только не нужно забывать об использовании материалов, которые могут выдерживать тепло и влагу, и поддерживать эту мебель соответствующим образом.

Ну что готовы побыть немного дизайнерами? Тогда вперед за интересными идеями!