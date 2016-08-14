10 впечатляющих идей для вашей ванной!

В ванной комнате нужен редизайн? Вы просто замираете от страха и тревоги? Мы можем вам предложить варианты, которые помогут упростить вашу задачу, и позволят потратить на эти цели значительно меньше времени и денег, чем предполагают многие их тех, кто собирается затеять ремонт в ванной комнате.
Первое и наиболее очевидное то, что ваша ванная комната должна иметь свежий вид. Поэтому она нуждается в тщательной очистке всех поверхностей, которые потеряли былую привлекательность за годы длительной эксплуатации этого помещения. Плитка на стенах и полу может иметь совершенно иной вид, если ее, например, тщательно очистить.
Ключом к оптическому редизайну часто является выбор правильных цветов, гармонирующих друг с другом и помогающих получить желаемый эффект в отделке этой комнаты.
Декоративные элементы, такие как растения, цветы и рамки могут обогатить комнату и помочь ей выглядеть совершенно по-новому. Только не нужно забывать об использовании материалов, которые могут выдерживать тепло и влагу, и поддерживать эту мебель соответствующим образом.
Ну что готовы побыть немного дизайнерами? Тогда вперед за интересными идеями!
Если ваша ванная комната имеет покрытия из дерева, на таких поверхностях могут со временем появляться пятна. Грязная плитка в дополнение к этому выглядит отталкивающе. Часто можно заметить плесень в швах между плитками или по углам комнаты. Все это следствие воздействия влаги и сырости, а также горячего воздуха.
Сегодня в продаже есть много специальных химических средств для обработки и очистки этих поверхностей. Но можно использовать для этих целей и другие вещества, сделанные из более натуральных материалов, которые имеют тот же эффект, что и химия, которая представлена на рынке.
Возможным решением для очистки плитки может стать применение пасты из натрия с уксусом, которую можно использовать для очистки грязи между плитками. После применения этой пасты нужно выдержать несколько минут, смыть и высушить очищенную поверхность. Ваши плиточные швы, тщательно очищенные таким способом, будут выглядеть как новые. Яркость поверхностям можно вернуть с помощью полировки или воска. Плитку можно также отполировать замшей. Этот способ довольно щадящий и не позволит поцарапать поверхности, при этом обеспечит свежий внешний вид, и освежит внешний вид вашей ванной комнаты.
Нет ничего более неприятного, чем стоять в душе, в котором вода едва течет – отверстия, через которые она подается, забиты. Их очистка не делает видимых изменений во внешнем облике ванной комнаты, но эта процедура дает больше – возможность приятного принятия душа с необходимой степенью расслабления.
Но как эти забитые отверстия легко очистить? Просто снимите насадку, окуните ее в водно-уксусный раствор, дайте ему возможность хорошо впитаться в отложения, которые забивают отверстия. И вуаля – ваш душ быстро и с минимальными затратами полностью восстанаовит свою прежнюю функциональность.
Оснащению ванной также нужна регулярная чистка, чтобы предотвратить появление пятен или ржавчины. Арматура может быть изготовлена из серебра, золота или меди. Поскольку каждый тип металла имеет свои особенности, которые требуют индивидуальной очистки, необходимо приобрести в специализированном магазине средства для надлежащего ухода за такими материалами.
Тем не менее, есть домашний рецепт, который является очень эффективным для сантехники всех видов: хорошо натрите лимоном непосредственно весь загрязненный металл и оставьте, по крайней мере, на 30 минут. Затем смойте чистой прозрачной водой.
Другой альтернативой является смешивание лимонного сока с содой до образования густой пасты. Она применяется к фурнитуре, наносится, а затем удаляется с помощью мягкой ткани. Чистка и полировка позволит вашей ванной комнате снова засверкать.
Также как вы очищали все поверхности в ванной комнате, вы можете в одно мгновение изменить в ней всю внутреннюю атмосферу. Если плитка уже поклеена или стены вашей ванной уже окрашены, нужно устанавливать здесь мебель, сочетающуюся с отделкой.
Если у вас очень белая ванная, можно приобрести мебель с привлекательным цветом, возможно даже контрастным по отношению к белоснежным поверхностям. Теплые цвета будут здесь очень кстати, они подарят приятные минуты для отдыха и расслабления. Можно выбрать для тумбочек в ванную сочетание нескольких цветов. Также вы можете покрыть уже существующую мебель специальной пленкой, которая наклеивается на ее поверхность, чтобы радикально ее преобразить. Выбор цветовых решений огромен.
Вы имеете скучные стены в ванной комнате? Купите яркие краски, которые излучают жизненную силу и радость. Маленькая комната может приобрести за счет выбранного цвета более увеличенные оптические размеры.
В современном интерьере маленькой и не очень хорошо освещенной ванной комнаты можно сделать впечатляющий фон. Такой эффект достигается также посредством цвета, света и большого зеркала. Яркий желтый цвет в отделке ванной комнаты в таком плане будет очень удачным.
Отдельные элементы в комнате могут быть заметно подчеркнуты цветом. Такой прием может использоваться также и в зоне душевой кабины. Может быть применена также и оригинального цвета занавеска, отделяющая душевую кабину или ванну. В специализированных магазинах можно приобрести специальные принты для душевых кабин, которые помогут превратить эту скучную влажную летку в удивительный оазис. Сделайте такой ремонт и превратите зону душа в совершенно новое пространство. Во время ремонта можно применить прием с выделением душевой кабины другой плиткой с ярко выраженным рисунком.
Для того чтобы эффективно использовать маленькую ванную комнату и создать новое пространство для хранения, полки могут быть установлены над унитазом или дверью. В зависимости от формы или цвета этих стоек, они помогут обновить обстановку в комнате. Здесь вы можете также поэкспериментировать со светодиодными элементами и даже создать новые источники света.
Поверхность над полотенцесушителем не используется оптимально. Можно использовать это пространство и повесить небольшие полки, разместить там декоративные элементы, различные туалетные принадлежности.
Украсьте свою ванную комнату растениями и цветами. Конечно же, растения могут страдать от повышенной влажности в ванной комнате, но регулярное проветривание поможет поддерживать не только цветы, но и вашу ванную комнату в идеальном виде. Кроме того, нужно выбирать для ванной сорта растений, которые любят влажную среду и предпочитают слабо освещенные места.
Фотографии в ванной? Почему бы и нет. Ваши любимые фотографии и произведения искусства могут дать совершенно новый взгляд на ванную комнату. Конечно, не всем произведениям искусства понравится среда, присущая ванной комнате, но так же как и с вариантом растений, можно создать оптимальные условия, проветривать, вентилировать комнату, и ваши фотографии будут чувствовать себя здесь как дома.
Будьте изобретательными и превратите вашу ванную комнату в оазис!