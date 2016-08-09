7 хитростей в дизайне квартиры площадью 60 квадратных метров

На этот раз у нас есть для вас красивая и небольшая квартира, площадью 60 квадратных метров, используемое нами, чтобы представить вашему вниманию все фантастические идеи, которые превратили это место в красивое, оригинальное и практичное пространство. Мы хотим вдохновить вас на создание в своем доме уютной и гармоничной обстановки, которая позволит наслаждаться каждым моментом пребывания в нем.
Многие из этих идей вполне пригодны для небольшого дома или квартиры, но и их можно использовать также и для отдельных маленьких комнат в вашем доме. Так что будьте готовы получить все, что нужно, чтобы превратить свое жилище в самое приятное и комфортное место, где каждому члену семьи будет максимально приятно проводить свое время.
Мы начнем с этой маленькой комнаты, в которой первое, что нужно выделить, это мебель, имеющая отличные размеры для размещения в свободном пространстве. Это не только простой диван с приемлемыми размерами. В этой комнате используется также и корпусная мебель – деревянная тумбочка современного вида, имеющая компактные размеры, выполненная в светлых тонах. Она используется как не очень широкий нижний шкаф, который занимает минимальное количество места в этой комнате.
Необходимо использовать в небольших помещениях достаточное количество света, чтобы максимально посодействовать в расширении пространства, и применять в отделке светлые тона. В таком случае удастся создать фантастически функциональную и максимально просторную комнату, в которой будет реализована фантастическая идея, похожая на предложенную дизайнером, создававшим обстановку в этом примере.
Когда мы живем в резиденции, которая не имеет большого размера, лучше всего избегать создания ненужных зон. Это более благотворно скажется на соединении пространства в единое целое. При этом будет предоставлен свободный, беспрепятственный проход в соседние комнаты. Это поможет получить больше места в доме или квартире, чтобы легко и свободно дышалось, и было достаточно места для приятного отдыха и встреч с друзьями. В этом примере все сделано компактно, с высокой степенью функциональности и с заполнением свободного пространства легкими и не утяжеляющими интерьер предметами мебели и декора.
Если вам все еще нужно больше идей, мы продолжим знакомство с 8 способами украсить комнату, которые помогут вам получить еще больше вдохновения.
Когда у нас есть кухня с небольшими размерами, чтобы сэкономить больше места, лучше держать все необходимое в шкафчиках и тумбочках. Желательно тут не экономить и обратить внимание на кухни, сделанные на заказ. Они помогут создать максимально комфортную и уютную атмосферу в этом помещении.
В данном примере созданы компактные столы, тумбочки и навесные шкафчики, которые позволяют спрятать всю кухонную утварь – посуду, технику, приборы в их внутреннем пространстве. При этом кухня со свободными от предметов поверхностями выглядит не только более аккуратной, но и позволит вам чувствовать себя более комфортно во время приготовления пищи. Органично впишется в такую кухонную зону также и желанный многими кухонный островок, который может быть использован как для приготовления пищи, так и для ее приема.
Небольшие освежающие обстановку элементы, такие как картина на стене, оригинальной формы посуда на открытых полках поможет разбавить обстановку, сделав ее более уютной.
Использование различных текстур в дизайне является хорошим выбором, когда есть стремление передать индивидуальность в обстановке. Это отличный способ внедрить такой прием с помощью мелких деталей, таких, как можно увидеть на этой фотографии. Здесь столовые кресла созданы в оригинальной технике и представляют собой отличный пример использования ткани на стульях в комбинации с деревянной мебелью, которая занимает выступающий угол, идеально соединяющий оба пространства. Вкрапления элементов декора, выполненных в красном цвете, привлекает к себе внимание и насыщает активной энергетикой эту часть пространства.
Интересно выглядит белый, отливающий голубизной обеденный стол, соединенный с такой же белоснежной стойкой. Здесь создана нереальная атмосфера уюта, покоя и гармонии во всем.
Используйте правильное освещение – это является хорошим способом для достижения не только элегантности и эксклюзивности. Вы можете влиять на ваше настроение и энергию путем изменения насыщенности помещений светом и его интенсивностью. На этой фотографии вы можете увидеть небольшое рабочее пространство или домашний офис, в котором установлено не только достаточное количество ламп, расположенных в превосходном порядке. Здесь также есть большое окно, которое обеспечивает хороший приток естественного освещения во внутреннее пространство комнаты.
Его силу можно регулировать установленными на окне оригинальными жалюзи, которые, при необходимости, дают приглушенный, приятный для глаз свет в этой части комнаты. Удачно расположен в этом месте рабочий стол, использование которого при дневном освещении более благоприятно для глаз. Компактные размеры мебели, которая здесь установлена, способствуют визуальному расширению помещения. Использование интересного дизайна в оформлении некоторых элементов интерьера, например, кресла, создает благоприятное восприятие общего настроения этой части дома.
Когда мы говорим о своей любимой комнате, в которой находим покой и используем его для релаксации, важно помнить об адекватном затенении в этом оазисе отдыха. Чтобы создать идеальные условия для успокоения наших чувств и создать место, в котором можно пополнять энергию, а также спокойно спать, нужно в первую очередь позаботиться о добротной и удобной кровати. При выборе спального места нужно обращать внимание на комфортный настил, мягкость и упругость вашей кровати. Удобный матрас, мягкие подушки с удобной формой будут способствовать самому крепкому сну, приятным сновидениям и отличному настроению в утренние часы.
Использование правильно подобранной подсветки создаст правильную атмосферу в спальне и особый комфорт. Пастельные тона отделки стен, пола и мебели, а также постельных принадлежностей, играют здесь не последнюю роль.
Вы можете применять несколько видов материалов для отделки любой комнаты в своем доме. Здесь представлен идеальный вариант ванной, в которой был использован камень и керамика. Это довольно хорошая идея совмещения различных видов материалов, при условии их гармоничного сочетания в цвете. Дополняют цветовые решения элегантный блеск, который отражается на поверхностях, когда включаются светильники. Обратите внимание на оригинальную форму раковины, которая является изюминкой в интерьере этого помещения. Эту идею можно использовать в любой ванной комнате.
Компактность расположения всех сантехнических приборов позволяет иметь достаточно свободного места для пребывания здесь. Как и в отделке всего дома, в ванной комнате преобладают пастельные, мягкие и спокойные тона, которые создают особую атмосферу, спокойную обстановку и позволяют испытывать только положительные эмоции, находясь в этом доме.