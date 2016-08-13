Мы открываем двери для 10 белых кухонь!

Совсем непросто выбрать модель и цвет кухни. Всем известно, что сегодня это дорогое удовольствие. Но если учесть, что интерьер этого помещения создается, возможно, на всю жизнь, что он должен радовать и приносить удовольствие ежедневно, и затраты не будут казаться бесполезными. Учитывая эти моменты, к выбору мебели и интерьера для своей будущей кухни нужно подойти взвешенно, потратить много времени на изучение всех нюансов ее обустройства, и ни в коем случае не принимать поспешных решений.
Какого цвета кухонную мебель вы бы хотели иметь в своей будущей кухне? Когда задают такой вопрос, сразу ответить на него мало кому удается. И ближе к моменту принятия окончательного решения появляется все больше и больше сомнений, развеять которые довольно трудно. Но есть простое и очень хорошее решение – выбрать кухню белого цвета! Хотя есть много других вариантов, но белая кухня – это сияющее, светящееся, открытое, чистое пространство. Он будет гармонично сочетаться с любым цветом, от него не так быстро устаешь. Белый является одним из самых любимых и используемых в создании интересных цветовых сочетаний и, к тому же, он имеет множество преимуществ.
Сегодня мы собрали десять самых красивых белых кухонь, чтобы вам их продемонстрировать. Они помогут проверить, несколько такое пространство может быть прекрасным.
Мы приоткрыли для вас двери этой замечательной белой кухни, с одной стороны полностью открытой. Это потому что весь фасад состоит из огромного окна, которое позволяет естественному свету посетить каждый уголок кухонного пространства. Это идеальное решение подходит для единения с окружающей средой, природой. Здесь можно обедать, находясь практически в саду, и все в этом пространстве легко соединяется в едином гармоничном тандеме. В этом варианте очень удачно выбрано освещение – подвесные, встроенные светильники, точечная подсветка создают разграничение зон и делают обстановку еще более уютной. Цветовой контраст создан обеденным столом на фоне красивых серых обоев с белыми ромбами. Современность в сочетании с изысканностью – вот как можно охарактеризовать эту кухню.
Белый цвет всегда вызывает чувство восторга. Свет, яркость, чистый воздух, современный вид, а также минимализм в насыщении мебелью и аксессуарами – все это открывает взгляду захватывающий интерьер кухонного пространства. Кухонная мебель, окна в потолке над ней, деревянная полка на кухонной столешнице сделали эту кухню мечтой. Здесь комфортно готовить различные блюда даже очень требовательному пятизвездочному шефу!
Не нужно также забывать, что свет является ключевым фактором в кухне.
Рабочий остров является модным дизайнерским ходом в оформлении просторных кухонь. Всем бы хотелось, чтобы кухня была с таким рабочим столом и сделала пространство элегантным, удобным, и при этом более широко использовалась. В таких островах кроются большие возможности – от столешницы, удобных шкафчиков до раковины, плиты и полочек.
В этом варианте посчитали более приемлемым создать остров с посудой и раковиной с одной стороны, и остальными приспособлениями и кухонной мебелью с другой. Белая кухня очень стильно и роскошно выглядит здесь в сочетании с контрастирующими с ней столешницами и обеденным столом. Минимум цветовых комбинаций делает обстановку в этой кухне элегантной и способствующей приятному пребыванию здесь. Широкий стеклянный дверной проем позволяет легко соединить эту кухню с наружным пространством, создавая мягкий переход из внутреннего пространства во внешнее, наполняя помещение светом и свежим воздухом.
В этом примере белой кухни была сделана ставка на деревянный пол. Создан интересный и уникальный контраст, такой прием стал интересной альтернативой традиционной плитке. Здесь представлена кухня, которая объединяет пространство гостиной и столовой, где сделано очень мягкое, незаметное, как бы прозрачное разделение кухни и обеденной зоны. Столовая связана с внешним пространством при помощи огромных окон и оригинальной и не совсем обычной стеклянной крыши. Яркая, гостеприимная обстановка создана также при помощи отделки стен и пола, отделанные в нейтральных светлых тонах.
Небольшая кухня в белом исполнении является отличным выбором, без всякого сомнения. Белый цвет обладает способностью делать небольшие пространства более свободными и объемными, осветляя все вокруг. Эта небольшая кухня выглядит компактно, при этом она наполнена всем необходимым для комфортного приготовления пищи. Минималистская мебель, с прямыми, строгими линиями, без видимой наружной фурнитуры способствует осветлению пространства дома. Это идеальное решение для домов и квартир с небольшой площадью.
Камень всегда ассоциируется с деревенской средой или сельской местностью, а в сочетании с потолком, отделка которого выполнена деревом, как в этом варианте, это действительно приближает такую кухню к стилю кантри. Но может показаться удивительным и очень смелым решением сделать, казалось бы, несовместимую комбинацию фона к этому стилю в виде лаковых поверхностей, выполненных в другом стиле. Получилось шикарно! Данный пример является тому доказательством.
Лакированная кухня с очень яркими, современными линиями, установленная на светлом деревянном полу, контрастирует с деревянным потолком и каменной стеной. Результат на удивление великолепный! В дополнение к этим удивительным контрастам владелец этой кухни является счастливым обладателем огромных и просторных кухонных шкафов.
Есть много вариантов планирования L-образной кухни, но все они привязаны к квадратным метрам и формам пространства, в котором установлены. В этой кухне было оставлено место для небольшого кухонного стола, который установлен под свободной стеной. Две противоположные стены заняты кухней, расположенной в L-образной форме. Белый цвет очень подходит для обустройства небольшой кухни, при этом она кажется несколько больше, чем в реальности. Контраста добавляет пол, покрытый сине-желтой плиткой, а также голубые стулья. Здесь можно заметить, как белая кухня позволяет сочетать любые цвета, чтобы украсить обстановку, не рискуя испортить внешний вид всего пространства.
Вы любите стиль кантри? Тогда для вас есть интересный пример. Этот вариант является доказательством того, что белый цвет не является синонимом только современной кухни, он может создавать уютную обстановку Средиземноморья или любую другую. Просто сотворите вокруг белого цвета соответствующий вашим желаниям стиль.
Встроенная белая мебель в этом варианте показывает нам пример широкого, просторного, идеального и очень знакомого сельского стиля. Это шикарно!
Доказательство того, что белая кухня совсем не скучно – этот пример. Цветную сторону этого помещения можно составить из различных деталей – букетиков цветов, фруктовых композиций, каких-либо поваренных книг, нескольких ламп или других декоративных изделий, которые можно приобрести в магазинах. Этот вариант обустройства кухни – пример насыщения цветными деталями, их можно принять к сведению и скопировать для себя!
Мы закончим эти визиты по различным кухням в белых тонах последним, одним из самых великолепных, на наш взгляд, примеров. Американская кухня, в которой присутствует разделение на столовую, кухню и гостиную, очень органична и красива сама по себе. Сдержанная цветовая палитра и дизайн мебели отлично объединены в едином пространстве, которому характерны чистые линии. Свободные поверхности дополнены только комнатными растениями. Все в этой кухне создано с полным ощущением пространства и уюта.