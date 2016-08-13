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Мы открываем двери для 10 белых кухонь!

Shunny_Star Shunny_Star
Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich КухняСтолешницы
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Совсем непросто выбрать модель и цвет кухни. Всем известно, что сегодня это дорогое удовольствие. Но если учесть, что интерьер этого помещения создается, возможно, на всю жизнь, что он должен радовать и приносить удовольствие ежедневно, и затраты не будут казаться бесполезными. Учитывая эти моменты, к выбору мебели и интерьера для своей будущей кухни нужно подойти взвешенно, потратить много времени на изучение всех нюансов ее обустройства, и ни в коем случае не принимать поспешных решений.

Какого цвета кухонную мебель вы бы хотели иметь в своей будущей кухне? Когда задают такой вопрос, сразу ответить на него мало кому удается. И ближе к моменту принятия окончательного решения появляется все больше и больше сомнений, развеять которые довольно трудно. Но есть простое и очень хорошее решение – выбрать кухню белого цвета! Хотя есть много других вариантов, но белая кухня – это сияющее, светящееся, открытое, чистое пространство. Он будет гармонично сочетаться с любым цветом, от него не так быстро устаешь. Белый является одним из самых любимых и используемых в создании интересных цветовых сочетаний и, к тому же, он имеет множество преимуществ.

Сегодня мы собрали десять самых красивых белых кухонь, чтобы вам их продемонстрировать. Они помогут проверить, несколько такое пространство может быть прекрасным.

1. Открываем кухню наружу

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Кухня в стиле модерн Дерево Белый
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

Мы приоткрыли для вас двери этой замечательной белой кухни, с одной стороны полностью открытой. Это потому что весь фасад состоит из огромного окна, которое позволяет естественному свету посетить каждый уголок кухонного пространства. Это идеальное решение подходит для единения с окружающей средой, природой. Здесь можно обедать, находясь практически в саду, и все в этом пространстве легко соединяется в едином гармоничном тандеме. В этом варианте очень удачно выбрано освещение – подвесные, встроенные светильники, точечная подсветка создают разграничение зон и делают обстановку еще более уютной. Цветовой контраст создан обеденным столом на фоне красивых серых обоев с белыми ромбами. Современность в сочетании с изысканностью – вот как можно охарактеризовать эту кухню.

2. WOW!

Bright light & white Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Кухня в стиле минимализм Дерево Белый
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bright light & white

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

Белый цвет всегда вызывает чувство восторга. Свет, яркость, чистый воздух, современный вид, а также минимализм в насыщении мебелью и аксессуарами – все это открывает взгляду захватывающий интерьер кухонного пространства. Кухонная мебель, окна в потолке над ней, деревянная полка на кухонной столешнице сделали эту кухню мечтой. Здесь комфортно готовить различные блюда даже очень требовательному пятизвездочному шефу!

Не нужно также забывать, что свет является ключевым фактором в кухне.

3. Остров

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich КухняСтолешницы
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Рабочий остров является модным дизайнерским ходом в оформлении просторных кухонь. Всем бы хотелось, чтобы кухня была с таким рабочим столом и сделала пространство элегантным, удобным, и при этом более широко использовалась. В таких островах кроются большие возможности – от столешницы, удобных шкафчиков до раковины, плиты и полочек.

В этом варианте посчитали более приемлемым создать остров с посудой и раковиной с одной стороны, и остальными приспособлениями и кухонной мебелью с другой. Белая кухня очень стильно и роскошно выглядит здесь в сочетании с контрастирующими с ней столешницами и обеденным столом. Минимум цветовых комбинаций делает обстановку в этой кухне элегантной и способствующей приятному пребыванию здесь. Широкий стеклянный дверной проем позволяет легко соединить эту кухню с наружным пространством, создавая мягкий переход из внутреннего пространства во внешнее, наполняя помещение светом и свежим воздухом.

4. Контрастный деревянный пол

Collezione M_22, Meson's Meson's КухняРаковины и краны
Meson&#39;s

Meson's
Meson&#39;s
Meson's

В этом примере белой кухни была сделана ставка на деревянный пол. Создан интересный и уникальный контраст, такой прием стал интересной альтернативой традиционной плитке. Здесь представлена кухня, которая объединяет пространство гостиной и столовой, где сделано очень мягкое, незаметное, как бы прозрачное разделение кухни и обеденной зоны. Столовая связана с внешним пространством при помощи огромных окон и оригинальной и не совсем обычной стеклянной крыши. Яркая, гостеприимная обстановка создана также при помощи отделки стен и пола, отделанные в нейтральных светлых тонах.

5. Скажем да небольшим размерам!

Die Wohnung W und die Bergbuche vom Sonntagshorn, Holzgeschichten Holzgeschichten КухняШкафы и полки
Holzgeschichten

Holzgeschichten
Holzgeschichten
Holzgeschichten

Небольшая кухня в белом исполнении является отличным выбором, без всякого сомнения. Белый цвет обладает способностью делать небольшие пространства более свободными и объемными, осветляя все вокруг. Эта небольшая кухня выглядит компактно, при этом она наполнена всем необходимым для комфортного приготовления пищи. Минималистская мебель, с прямыми, строгими линиями, без видимой наружной фурнитуры способствует осветлению пространства дома. Это идеальное решение для домов и квартир с небольшой площадью.

6. Камень и лаковое покрытие

VIA SISTINA APT, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO КухняСтолешницы
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

Камень всегда ассоциируется с деревенской средой или сельской местностью, а в сочетании с потолком, отделка которого выполнена деревом, как в этом варианте, это действительно приближает такую кухню к стилю кантри. Но может показаться удивительным и очень смелым решением сделать, казалось бы, несовместимую комбинацию фона к этому стилю в виде лаковых поверхностей, выполненных в другом стиле. Получилось шикарно! Данный пример является тому доказательством.

Лакированная кухня с очень яркими, современными линиями, установленная на светлом деревянном полу, контрастирует с деревянным потолком и каменной стеной. Результат на удивление великолепный! В дополнение к этим удивительным контрастам владелец этой кухни является счастливым обладателем огромных и просторных кухонных шкафов.

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7. Очень красиво – L-образная кухня!

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Кухня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Квартира для молодой девушки

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Есть много вариантов планирования L-образной кухни, но все они привязаны к квадратным метрам и формам пространства, в котором установлены. В этой кухне было оставлено место для небольшого кухонного стола, который установлен под свободной стеной. Две противоположные стены заняты кухней, расположенной в L-образной форме. Белый цвет очень подходит для обустройства небольшой кухни, при этом она кажется несколько больше, чем в реальности. Контраста добавляет пол, покрытый сине-желтой плиткой, а также голубые стулья. Здесь можно заметить, как белая кухня позволяет сочетать любые цвета, чтобы украсить обстановку, не рискуя испортить внешний вид всего пространства.

8. Белый кантри

Tradicional Kitchens, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture КухняШкафы и полки ДСП Белый
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Вы любите стиль кантри? Тогда для вас есть интересный пример. Этот вариант является доказательством того, что белый цвет не является синонимом только современной кухни, он может создавать уютную обстановку Средиземноморья или любую другую. Просто сотворите вокруг белого цвета соответствующий вашим желаниям стиль.

Встроенная белая мебель в этом варианте показывает нам пример широкого, просторного, идеального и очень знакомого сельского стиля. Это шикарно!

9. Детали с цветами

Kitchen and Lighting homify Кухня в стиле модерн
homify

Kitchen and Lighting

homify
homify
homify

Доказательство того, что белая кухня совсем не скучно – этот пример. Цветную сторону этого помещения можно составить из различных деталей – букетиков цветов, фруктовых композиций, каких-либо поваренных книг, нескольких ламп или других декоративных изделий, которые можно приобрести в магазинах. Этот вариант обустройства кухни – пример насыщения цветными деталями, их можно принять к сведению и скопировать для себя!

10. Полностью оборудованная кухня

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Кухня в стиле модерн
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

Мы закончим эти визиты по различным кухням в белых тонах последним, одним из самых великолепных, на наш взгляд, примеров. Американская кухня, в которой присутствует разделение на столовую, кухню и гостиную, очень органична и красива сама по себе. Сдержанная цветовая палитра и дизайн мебели отлично объединены в едином пространстве, которому характерны чистые линии. Свободные поверхности дополнены только комнатными растениями. Все в этой кухне создано с полным ощущением пространства и уюта.

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Как вы находите эти 10 дизайнов современных белых кухонь? Поделитесь с нами своим мнением!

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