Африканские аксессуары для дома

Пожалуй, именно Африка является самым экзотическим континетом мира. Африканская культура невероятно самобытна. Ее характерные особенности – насыщенность красок, обилие узоров, гротескность и воссоздание окружающего мира в цветах и формах саванн и пустынь Африки. Африканский стиль в последнее время стал одним из наиболее популярных стилей этнического направления оформления интерьера.
Если вы увлечены этим необычным континентом, но пока не готовы к тому, чтобы посвятить ему все пространство квартиры, почему бы не добавить в существующий дизайн несколько африканских аксессуаров. Они прекрасно дополнят как современный минималистский, так и классический интерьеры.
В этой яркой миске обычно хранят фрукты, но использовать ее также можно для хранения украшений и других мелких предметов, которые хочется всегда иметь под рукой. Миска прибыла к нам из далекой Нубии, расположенной между северной частью Судана и югом Египта.
Пожалуй, ничто так не напоминает нам об Африке как рисунок зебры. Такая шкатулка придется по вкусу истинным любителям континента, ведь она изготовлена из столь распространенных в Африке природных материалов – дерево, латунь, яичная скорлупа страуса. Черно-белый контраст не только придает шкатулке элегантность, но и позволяет ей легко вписаться в цветовую гамму любого интерьера.
Экзотические животные на фоне яркого заката – неизменная составляющая интерьера в африканском стиле. Впрочем, такое фотопанно прекрасно подойдет и для минималистских интерьеров. На фоне белой стены закат смотрится невероятно реалистично, как будто все это происходит прямо за вашим окном.
Подушка с распространенным в Африке рисунком выполена из высококачественного шелка и мягкой замши. Примечательно, что не только вышивка, но и раскраска ткани были выполнены вручную. Такая подушка непременно привнесет нотку экзотической роскоши в любую гостиную или спальную комнату.
Маски, вырезанные из дерева, имеют многовековую историю. Их ставят в домах для избавления от нечистых духов, привлечения энергии силы и финансового благополучия. Очень часто деревянные маски используются во время охотничьих ритуалов; члены племени, надевая маски и шкуры животного, на которого предстояло охотиться, имитируют его поведение, чтобы побыстрее привлечь дичь.
Фигурки животных из серебра также являются распространенным элементом декора среди поклонников африканского стиля. Чаще всего можно встретить фигурки слона и антилопы.
Эти вазы были сделаны из рогов угандских животных. Если вы являетесь ярым сторонником защиты животных, то вряд ли это украшение подойдет для интерьера вашей квартиры. Такие вазы произведут впечатление на поклонников охоты и охотничьей атрибутики. Главное преимущество вазы из рога в том, что ей не грозит разбиться.
И наконец, представляем вашему вниманию великолепную столешницу из редкого тропического дерева тамаринд. Прочность и твердость этого растения выше всяких похвал, его поверхность невозможно испортить даже очень острым лезвием ножа. Более того, впитывая жир свинины или курицы, они становятся только жестче, поэтому могут использоваться не только в качестве подставки, но и как разделочные доски. Чем старше дерево, тем долговечнее его доски, поэтому для изготовления досок используются деревья, век которых закончился, и они больше не приносят плоды.