Африканские аксессуары для дома

Пожалуй, именно Африка является самым экзотическим континетом мира. Африканская культура невероятно самобытна. Ее характерные особенности – насыщенность красок, обилие узоров, гротескность и воссоздание окружающего мира в цветах и формах саванн и пустынь Африки. Африканский стиль в последнее время стал одним из наиболее популярных стилей этнического направления оформления интерьера.

Если вы увлечены этим необычным континентом, но пока не готовы к тому, чтобы посвятить ему все пространство квартиры, почему бы не добавить в существующий дизайн несколько африканских аксессуаров. Они прекрасно дополнят как современный минималистский, так и классический интерьеры.