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Африканские аксессуары для дома

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Schatulle, Schmuckkästen, Boxes, Sweets & Spices Dekoration und Möbel Sweets & Spices Dekoration und Möbel ГостинаяАксессуары и декорации
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Пожалуй, именно Африка является самым экзотическим континетом мира. Африканская культура невероятно самобытна. Ее характерные особенности – насыщенность красок, обилие узоров, гротескность и воссоздание окружающего мира в цветах и формах саванн и пустынь Африки. Африканский стиль в последнее время стал одним из наиболее популярных стилей этнического направления оформления интерьера. 

Если вы увлечены этим необычным континентом, но пока не готовы к тому, чтобы посвятить ему все пространство квартиры, почему бы не добавить в существующий дизайн несколько африканских аксессуаров. Они прекрасно дополнят как современный минималистский, так и классический интерьеры.

Миска для фруктов

В этой яркой миске обычно хранят фрукты, но использовать ее также можно для хранения украшений и других мелких предметов, которые хочется всегда иметь под рукой. Миска прибыла к нам из далекой Нубии, расположенной между северной частью Судана и югом Египта.

Шкатулка

Schatulle, Schmuckkästen, Boxes, Sweets & Spices Dekoration und Möbel Sweets & Spices Dekoration und Möbel ГостинаяАксессуары и декорации
Sweets &amp; Spices Dekoration und Möbel

Sweets & Spices Dekoration und Möbel
Sweets &amp; Spices Dekoration und Möbel
Sweets & Spices Dekoration und Möbel

Пожалуй, ничто так не напоминает нам об Африке как рисунок зебры. Такая шкатулка придется по вкусу истинным любителям континента, ведь она изготовлена из столь распространенных в Африке природных материалов – дерево, латунь, яичная скорлупа страуса. Черно-белый контраст не только придает шкатулке элегантность, но и позволяет ей легко вписаться в цветовую гамму любого интерьера.

История в фото

Afrika-Feeling, K&L Wall Art K&L Wall Art Стены и полКартины и рамы
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

Экзотические животные на фоне яркого заката – неизменная составляющая интерьера в африканском стиле. Впрочем, такое фотопанно прекрасно подойдет и для минималистских интерьеров. На фоне белой стены закат смотрится невероятно реалистично, как будто все это происходит прямо за вашим окном.

Подушки

Подушка с распространенным в Африке рисунком выполена из высококачественного шелка и мягкой замши. Примечательно, что не только вышивка, но и раскраска ткани были выполнены вручную. Такая подушка непременно привнесет нотку экзотической роскоши в любую гостиную или спальную комнату.

Маски

Elephant Mask From Africa Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
From Africa

Elephant Mask

From Africa
From Africa
From Africa

Маски, вырезанные из дерева, имеют многовековую историю. Их ставят в домах для избавления от нечистых духов, привлечения энергии силы и финансового благополучия. Очень часто деревянные маски используются во время охотничьих ритуалов; члены племени, надевая маски и шкуры животного, на которого предстояло охотиться, имитируют его поведение, чтобы побыстрее привлечь дичь.

Фигурки животных

Die Neuigkeiten bei Sweets&Spices für Herbst 2014, Sweets & Spices Dekoration und Möbel Sweets & Spices Dekoration und Möbel ГостинаяАксессуары и декорации
Sweets &amp; Spices Dekoration und Möbel

Sweets & Spices Dekoration und Möbel
Sweets &amp; Spices Dekoration und Möbel
Sweets & Spices Dekoration und Möbel

Фигурки животных из серебра также являются распространенным элементом декора среди поклонников африканского стиля. Чаще всего можно встретить фигурки слона и антилопы.

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Вазы

Otago Design's first collection, Otago Design Otago Design Домашнее хозяйство Текстиль
Otago Design

Otago Design's first collection

Otago Design
Otago Design
Otago Design

Эти вазы были сделаны из рогов угандских животных. Если вы являетесь ярым сторонником защиты животных, то вряд ли это украшение подойдет для интерьера вашей квартиры. Такие вазы произведут впечатление на поклонников охоты и охотничьей атрибутики. Главное преимущество вазы из рога в том, что ей не грозит разбиться.

Столешница

homify
homify

homify
homify
homify

И наконец, представляем вашему вниманию великолепную столешницу из редкого тропического дерева тамаринд. Прочность и твердость этого растения выше всяких похвал, его поверхность невозможно испортить даже очень острым лезвием ножа. Более того, впитывая жир свинины или курицы, они становятся только жестче, поэтому могут использоваться не только в качестве подставки, но и как разделочные доски. Чем старше дерево, тем долговечнее его доски, поэтому для изготовления досок используются деревья, век которых закончился, и они больше не приносят плоды.

Идеи для украшения обеденного стола
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