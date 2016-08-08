12 идей для маленьких домов

Самый больной вопрос маленьких квартир – куда же убрать все нужные вещи. Но, нужно отметить, вариантов для фантазии оказывается гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Осмотрите критично все предметы в вашей комнате, возможно они скрывают дополнительные резервы: место под лестницей, под кроватью, в диване и пуфиках, даже под столом можно оборудовать дополнительные выдвижные ящички для всяческих мелочей.