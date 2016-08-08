12 идей для маленьких домов

Маленькие комнаты, тихие и уединенные, имеют не только недостаток пространства, но и массу преимуществ, начиная от особой атмосферы домашнего уюта и заканчивая возможностью отделиться в своем мире от суеты окружающих будней. Дизайнерские находки по организации систем хранения и оформлению интерьера таких компактных пространств сделают достоинства помещений еще более яркими, а недостатки – ну у кого их нет…
Старые домики с небольшими комнатками отличаются от примеров современной архитектуры, но не теряют со временем своей привлекательности и своеобразия. Построив на месте такого образчика прошлой эпохи ультрасовременный жилой комплекс, мы, конечно, приобретаем возможность широкого размаха в площадях, но самобытность культуры не должна быть заложником практичности. Европейские узкие улочки служат всем хорошим примером, как можно сохранить самобытность застройки, поддерживая год за годом чистоту и порядок, свежесть строений и особый колорит каждого дома.
Самый больной вопрос маленьких квартир – куда же убрать все нужные вещи. Но, нужно отметить, вариантов для фантазии оказывается гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Осмотрите критично все предметы в вашей комнате, возможно они скрывают дополнительные резервы: место под лестницей, под кроватью, в диване и пуфиках, даже под столом можно оборудовать дополнительные выдвижные ящички для всяческих мелочей.
Интересный фокус с пространством играют узоры и предметы. Расположите на стене рядом с массивным диваном огромные, несоразмерные с привычным нашему мозгу размером часы, и… диван словно растворится в пространстве, покажется игрушечным и компактным. Тот же эффект дает крупный рисунок текстиля на обивке. Уверенные, яркие, четкие линии скроют на второй план реальные размеры мебели и ваша маленькая комната без проблем вместит в себя и диван, и кресло.
Чего не любят маленькие пространства – так это больших сложностей. Пользуйтесь для создания интерьеров классическими принципами симметрии и простыми однозначными цветами, и ваша комната засияет обновленным видом.
Интерьер маленькой комнаты совсем не обязан быть скучным. Конечно, здесь не будет достаточно места для сложных цветовых сочетаний и экспериментов с расстановкой мебели. Но и на фоне нейтральной цветовой гаммы сработают яркие цветовые акценты. Не занимая лишнего места, такие детали как нельзя лучше освежат комнату ровно настолько, чтобы не быть навязчивыми.
Простота и нарочитая незатейливость деревенского стиля идеально сочетаются с маленькими комнатами. Это как раз те декоративные решения, которые сделают небольшой размер комнаты ее главным достоинством.
Компактные пространства хороши для оборудования обособленных помещений: кабинет, гардеробная, тихая спальня. И если уж вы решили сделать в такой комнате шкаф, то используйте эту идею по максимуму. Свободные полметра под потолком уже не сделают маленькую комнату неожиданно просторной, а вот лишний ярус вашему точно не помешает.
Попробуйте в небольшой детской комнате освободить больше места для детских игр, заменив стандартные кровати двух-ярусным строением. С точки зрения практичности это самый функциональный вариант, а уж восторгам детей не будет предела. Скорее всего, единственной проблемой для вас станет решить, кто же из детей будет спать на верхней кровати, так как желающих будет более чем достаточно.
Крошечные комнаты изначально выглядят как шкатулки, но можно еще больше усилить этот эффект. Оригинальная отделка стен превращает комнату в обособленный мир. Когда открываешь дверь, кажется что оказался в совершенно другом мире, усеянном луговыми цветами.
Любой уголок можно использовать с максимальной практической выгодой: оборудовать отдельное рабочее место, туалетный столик или домашнюю мастерскую. Ограниченные размеры пространства сыграют только в плюс, отделяя вас от остального пространства в атмосфере тишины и покоя.
Умные крепежи помогут разместить компактно даже крупные и нестандартные предметы. Основная проблема таких вещей – они занимают слишком много места на полу. Но если прикрепить, например, велосипед к стене или подвесить под потолок в кладовке, то его размер уже не имеет значения.
Даже самый маленький балкончик можно быстро превратить в подобие французского летнего кафе: небольшой столик, пара складных стульев, и ваше патио готово к встрече гостей в вечерней прохладе.