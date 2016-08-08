Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

12 идей для маленьких домов

Перла Вереника Перла Вереника
Huts, Plankbridge Plankbridge Спальня в стиле кантри
Loading admin actions …

Маленькие комнаты, тихие и уединенные, имеют не только недостаток пространства, но и массу преимуществ, начиная от особой атмосферы домашнего уюта и заканчивая возможностью отделиться в своем мире от суеты окружающих будней. Дизайнерские находки по организации систем хранения и оформлению интерьера таких компактных пространств сделают достоинства помещений еще более яркими, а недостатки – ну у кого их нет…

Не ломать, а сохранить свежесть и аккуратность

Проект дома „Ieva”, «HouseProjects Ltd.» «HouseProjects Ltd.» Дома в классическом стиле
«HouseProjects Ltd.»

Проект дома „Ieva”

«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»

Старые домики с небольшими комнатками отличаются от примеров современной архитектуры, но не теряют со временем своей привлекательности и своеобразия. Построив на месте такого образчика прошлой эпохи ультрасовременный жилой комплекс, мы, конечно, приобретаем возможность широкого размаха в площадях, но самобытность культуры не должна быть заложником практичности. Европейские узкие улочки служат всем хорошим примером, как можно сохранить самобытность застройки, поддерживая год за годом чистоту и порядок, свежесть строений и особый колорит каждого дома.

Места для хранения

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Самый больной вопрос маленьких квартир – куда же убрать все нужные вещи. Но, нужно отметить, вариантов для фантазии  оказывается гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Осмотрите критично все предметы в вашей комнате, возможно они скрывают дополнительные резервы: место под лестницей, под кроватью, в диване и пуфиках, даже под столом можно оборудовать дополнительные выдвижные ящички для всяческих мелочей.

Крупный рисунок

Putmans Barn, Hampshire Design Consultancy Ltd. Hampshire Design Consultancy Ltd. Гостиная в стиле кантри Зеленый
Hampshire Design Consultancy Ltd.

Putmans Barn

Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.

Интересный фокус с пространством играют узоры и предметы. Расположите на стене рядом с массивным диваном огромные, несоразмерные с привычным нашему мозгу размером часы, и… диван словно растворится в пространстве, покажется игрушечным и компактным. Тот же эффект дает крупный рисунок текстиля на обивке. Уверенные, яркие, четкие линии скроют на второй план реальные размеры мебели и ваша маленькая комната без проблем вместит в себя и диван, и кресло.

Симметрия и цвет

Loft Conversion, Sheen SW14, TOTUS TOTUS Кухня в стиле модерн
TOTUS

Loft Conversion, Sheen SW14

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Чего не любят маленькие пространства – так это больших сложностей. Пользуйтесь для создания интерьеров классическими принципами симметрии и простыми однозначными цветами, и ваша комната засияет обновленным видом. 

Акценты цвета

homify Столовая комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Интерьер маленькой комнаты совсем не обязан быть скучным. Конечно, здесь не будет достаточно места для сложных цветовых сочетаний и экспериментов с расстановкой мебели. Но и на фоне нейтральной цветовой гаммы сработают яркие цветовые акценты. Не занимая лишнего места, такие детали как нельзя лучше освежат комнату ровно настолько, чтобы не быть навязчивыми.

Деревенский стиль

Huts, Plankbridge Plankbridge Спальня в стиле кантри
Plankbridge

Huts

Plankbridge
Plankbridge
Plankbridge

Простота и нарочитая незатейливость деревенского стиля идеально сочетаются с маленькими комнатами. Это как раз те декоративные решения, которые сделают небольшой размер комнаты ее  главным достоинством. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Шкаф до потолка

Aberdeen Park, ReDesign London Ltd ReDesign London Ltd Гардеробная в стиле модерн
ReDesign London Ltd

Aberdeen Park

ReDesign London Ltd
ReDesign London Ltd
ReDesign London Ltd

Компактные пространства хороши для оборудования обособленных помещений: кабинет, гардеробная, тихая спальня. И если уж вы решили сделать в такой комнате шкаф, то используйте эту идею по максимуму. Свободные полметра под потолком уже не сделают маленькую комнату неожиданно просторной, а вот лишний ярус вашему точно не помешает. 

Двухярусная кровать

Children's Bedroom homify Детская комната в стиле модерн
homify

Children's Bedroom

homify
homify
homify

Попробуйте в небольшой детской комнате освободить больше места для детских игр, заменив стандартные кровати двух-ярусным строением. С точки зрения практичности это самый функциональный вариант, а уж восторгам детей не будет предела. Скорее всего, единственной проблемой для вас станет решить, кто же из детей будет спать на верхней кровати, так как желающих будет более чем достаточно.

Узор отделки

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd Ванная в классическом стиле
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

Крошечные комнаты изначально выглядят как шкатулки, но можно еще больше усилить этот эффект. Оригинальная отделка стен превращает комнату в обособленный мир. Когда открываешь дверь, кажется что оказался в совершенно другом мире, усеянном луговыми цветами.

Рабочий уголок

Study homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

Study

homify
homify
homify

Любой уголок можно использовать с максимальной практической выгодой: оборудовать отдельное рабочее место, туалетный столик или домашнюю мастерскую. Ограниченные размеры пространства сыграют только в плюс, отделяя вас от остального пространства в атмосфере тишины и покоя.

Крепежи для хранения крупногабаритных вещей

An Extraordinary Garage Makever with wall cabinets and bike storage Garageflex Гараж в классическом стиле Белый garage storage,wall storage,bike storage,golf,bikes,cycling,workbench,resin floor,garage floor,flooring,garage,garageflex
Garageflex

An Extraordinary Garage Makever with wall cabinets and bike storage

Garageflex
Garageflex
Garageflex

Умные крепежи помогут разместить компактно даже крупные и нестандартные предметы. Основная проблема таких вещей – они занимают слишком много места на полу. Но если прикрепить, например, велосипед к стене или подвесить под потолок в кладовке, то его размер уже не имеет значения.

Летнее патио на балконе

Roof terrace 2, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Балкон, веранда и терраса
Paul Newman Landscapes

Roof terrace 2

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

Даже самый маленький балкончик можно быстро превратить в подобие французского летнего кафе: небольшой столик, пара складных стульев, и ваше патио готово к встрече гостей в вечерней прохладе.

Дизайн квартиры в классическом стиле
Поделитесь своими секретами, как еще можно украсить маленькую комнату?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо