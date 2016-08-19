Потрясающий стильный дом вашей мечты

Этот эффектный и очень стильный современный дом понравится всем любителям серой палитры и модерна. В нем есть удивительное футуристичное настроение на грани с аристократичностью 22-ого века! Студия BAU-FRITZ GMBH & CO. KG спроектировала данный дом как модель, которую любая семья может заказать для реализации на собственном участке. В Книге Идей вы найдете именно визуализации интерьеров и экстерьеров высочайшего современного качества.

В дизайне самого дома были использованы лишь натуральные материалы – в основном, керамика и дерево. Общая площадь дома – всего лишь 170 кв. метров в четыре спальни! Архитектор Андреа Беррессем является главным проектировщиком проекта. Модель дома называется NaturDesign и ориентирована на экологичный образ жизни для молодой семьи. Эффективность дома по немецкому стандарту KfW House 40+, что является самым высоким уровнем экономии энергии, которая доступна на данный момент в частных проектах.