Потрясающий стильный дом вашей мечты

Этот эффектный и очень стильный современный дом понравится всем любителям серой палитры и модерна. В нем есть удивительное футуристичное настроение на грани с аристократичностью 22-ого века! Студия BAU-FRITZ GMBH & CO. KG спроектировала данный дом как модель, которую любая семья может заказать для реализации на собственном участке. В Книге Идей вы найдете именно визуализации интерьеров и экстерьеров высочайшего современного качества.
В дизайне самого дома были использованы лишь натуральные материалы – в основном, керамика и дерево. Общая площадь дома – всего лишь 170 кв. метров в четыре спальни! Архитектор Андреа Беррессем является главным проектировщиком проекта. Модель дома называется NaturDesign и ориентирована на экологичный образ жизни для молодой семьи. Эффективность дома по немецкому стандарту KfW House 40+, что является самым высоким уровнем экономии энергии, которая доступна на данный момент в частных проектах.
Сильная архитектура, лаконичные и очень элегантные современные интерьеры, а также высокая энергоэффективность и эко-дизайн устанавливают новые стандарты для дома современной мечты. Не в последнюю очередь можно упомянуть и инновационную технологию строительства, которая запатентована и делает дом столь энергоэффективным.
Архитектурная изысканность показывает дизайн в стиле модерн с другого ракурса . Интересная комбинация двухэтажного главного здания с традиционной двускатной крышей и пристроек с плоскими крышами, а также потрясающими деревянными жалюзи выглядит очень эффектно. Перед домом мы найдем террасу с деревянными экранами-слайдерами, которая служит местом для летнего отдыха.
Данная терраса рассчитана на восемь персон в столовой и будет окружена прекрасным садом с газонным площадками.
Шикарная гостиная оформлена в нейтральных тонах с контрастами бархата, фото-реалистичных постеров и черных акцентов. Между гостиной и столовой – стеклянные двери-слайдеры в черных рамах. Кухня, таким образом, является центром всего первого этажа, а за ней можно найти туалетную гостевую комнату, прихожую и лестничный холл.
Шикарная кухня имеет намеки на стиль индастриал – стальная столешница и боковые фасады выглядят очень современно, под стать пентхаусу в мегаполисе.
На втором этаже нас ждут три спальни, кабинет и две ванные комнаты с исключительным набором материалов и потрясающей брендовой мебелью. Например, в главной спальне мы можем видеть шикарную отделку декоративными деревянными панелями и облик мастер-сьюта в парижском отеле. При главной спальне есть приватная ванная комната и гардеробная.
Детская комната оформлена в сиренево-серых современных тонах для девочки-школьницы. Так как данный дом – лишь проектная модель для заказа, данная детская может быть использована для 1-2 детей любого пола.
Еще одна жилая комната на втором этаже в этой модели оформлена как кабинет в цвете беж.
Эта гламурная и очень элегантная ванная комната принадлежит главной спальне в формате мастер-сьюта. Здесь мы найдем отголоски французского ар-деко, комбинированную отделку пола и душевую кабину со стеклянным, тонированным в черный глянец экраном.
В проекте также присутствует система сбора солнечной энергии, которая производит даже больше, чем нужно стандартной семье из 4-5 человек. Избыток хранится в виде тепловой энергии, позволяя перенаправлять энергию на помощь тепловому насосу (с системой «теплового пола») и нагревать воду в баке для бытового использования.
Благодаря хорошо изолированной оболочке здания и солнечной технологии, модель отвечает строгим критериям энергоэффективности здания с индексом 40+ и дополнительно А+.
Последняя комната в доме имеет двухэтажный формат и является еще одной детской спальней или простой игровой. Сейчас она оформлена в морском стиле и подойдет мальчику.
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