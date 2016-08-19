Бунгало в стиле минимализм

Если вы мечтаете о простом проекте дома с панорамным остеклением и внутренним двориком, давайте посмотрим на это шикарное бунгало от студии JUSTUS MAYSER ARCHITEKT. Архитектор Юстус Майсер спроектировал его в элегантной и современной манере, которая поразит любого ценителя актуальной эстетики.
Этот дом покажет, как могут обустроить свою жизнь на 160 кв. метров чистого урбанистического стиля супружеская пара без детей или холостяк. Для отделки фасадов были использованы такие брутальные детали, как железо, клинкерная фасадная плитка, а остекление выполнено с алюминиевыми рамами.
Это бунгало – прекрасный образец одноэтажного современного дома с открытой планировкой общественной зоны, которая может вдохновить любого на поиск проекта коттеджей именно в этом формате.
Со стороны севера мы найдем приватный парадный фасад здания, выходящий к дороге. Здесь вы видите пространство гаража (справа) и кабинет владельца (слева, с четырьмя окнами в пол по углам). Отделанная внешне железными панелями часть принадлежит хозяйственной кладовой, прихожей и гостевому туалету.
Теперь вы можете посмотреть на южный фасад здания. Слева в выступающей части мы нашли бы гараж, а в главной части в центре – кухню-гостиную. Правая часть дома отдана под мастер-сьют – главную спальню с гардеробной и ванной комнатой.
В спальне – угловое панорамное остекление с видом на сад, сосны и другие большие деревья вокруг. Настоящая идиллия!
В центральном проходном блоке, без перемещения по которому вы не сможете попасть в спальню из прихожей, мы найдем шикарную кухню с островом, столовую и приватную гостиную с камином. Остекление здесь есть не только со стороны сада, но и с обратной – по верху стены.
С зоны кухонного острова мы можем рассмотреть столовую с камином и потрясающий формат остекления, большая часть которого представлена сплошными стеклопакетами с небольшими дверьми по одной слева от каждого.
Площадь кухни-столовой – около 32 кв. метров, гостиной – около 28 кв. метров. Также здесь есть мастер-сьют со спальней (25 кв. метров), гардеробной (7 кв. метров) и ванной комнатой (15 кв. метров) с двумя душевыми. Площадь рабочего кабинета тоже около 30 кв. метров, также есть гараж на два автомобиля. Еще около 30 кв. метров занимает прихожая, кладовая и гостевая туалетная комната вместе взятые.
Общая площадь дома – всего лишь 160 кв. метров + гараж, а построен он на участке в 15 соток. Здесь живут Хельга и Лутц Строманн – супружеская пара средних лет. Владельцы хотели иметь на первом этаже панорамный вид на сад – такой, чтобы они чувствовали себя его частью. Так родилась концепция одноэтажного L-образного дома с плоской крышей и встроенным гаражом. Само здание приютилось на северной границе участка возле дороги и будто протягивается вглубь участка. Панорамные окна гостиной и кухни направлены на юг, на сад и газонную площадку.
Сам дом реализован недалеко от Потсдама в Германии и уже попадал в одну из наших национальных подборок. Книга Идей под названием «TOP-10: Лучшие бунгало Германии» выходила в апреле этого года и понравилась многим нашим читателям. Сам тип бунгало подразумевает одноэтажную постройку, вытянутую по ландшафту форму, плоскую крышу и формат односемейного дома. Если вам нравятся такие планировки, вы можете найти и бунгало со множеством спален, для семей.
Для тех, кто уже спешит на дачу: