Бунгало в стиле минимализм

Если вы мечтаете о простом проекте дома с панорамным остеклением и внутренним двориком, давайте посмотрим на это шикарное бунгало от студии JUSTUS MAYSER ARCHITEKT. Архитектор Юстус Майсер спроектировал его в элегантной и современной манере, которая поразит любого ценителя актуальной эстетики.

Этот дом покажет, как могут обустроить свою жизнь на 160 кв. метров чистого урбанистического стиля супружеская пара без детей или холостяк. Для отделки фасадов были использованы такие брутальные детали, как железо, клинкерная фасадная плитка, а остекление выполнено с алюминиевыми рамами.

Это бунгало – прекрасный образец одноэтажного современного дома с открытой планировкой общественной зоны, которая может вдохновить любого на поиск проекта коттеджей именно в этом формате.