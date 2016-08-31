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15 разноцветных ванных комнат

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Ванная в классическом стиле Керамика Многоцветный
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Цветовые тренды, современные варианты отделки, потрясающий формат планировки, модные аксессуары и шикарные идеи ждут вас в этой статье! Перед вами в нашей новой Книге Идей 15 разноцветных ванных комнат – есть гламурные, есть ультра-современные, слегка провинциальные и неоклассические!

Самым главным элементом является материал отделки стен – плитка, мозаика, дерево, которые определяют образ ванной комнаты. Подойти к этому нужно особенно ответственно, и есть два правила – «лучше современнее, но проще» и «лучше крупноформатнее». Современные ванные комнаты придерживаются принципов простоты, легкости и масштаба и даже стилизованные под рустик выглядят очень комфортабельно.

​Массив древесины

homify Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
homify

homify
homify
homify

Деревянная мебель, отделка и аксессуары для ванной из массива прочно вошли в моду в дизайне интерьеров загородных домов. Здесь ванные просторные и имеют достаточно солнечного света (благодаря окнам), чтобы скомпенсировать темное дерево. Мебель из массива, как правило, делают на заказ – иногда из слэбов.

​Неоновая лазурь

Chambre salle de bain semi- ouverte, MS Fabrique MS Fabrique Ванная комната в стиле модерн
MS Fabrique

MS Fabrique
MS Fabrique
MS Fabrique

Цветной тренд в дизайне ванной комнаты – подсветка неоновой лазурью в душе, которая позволяет сделать любой интерьер удивительным, почти фантастическим.

​Черный глянец

Cobertura Duplex, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

Глянцевая плитка формата 40x40, которую уже очень легко найти в любом магазине – абсолютный тренд следующего сезона в дизайне ванных комнат. Для дополнения используйте мозаику, декор в неоклассическом стиле или плитку другого оттенка. Популярные оттенки для глянцевой плитки – черные, серые, шоколадные, бледно-серые, бледно-сиреневые, бежево-серые.

​Блеск керамического паркета

CASA PV59, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES Ванная комната в стиле модерн
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

Керамический паркет – это чудесное изобретение, которое представляет собой керамическую плитку, но не просто с узором дерева, а ту, где каждая «доска» является отдельной плиткой. Цена на такой паркет – от 400 рублей за кв. метр. По-настоящему дизайнерские варианты вы сможете купить по цене от 1500 рублей за кв. метр.

​Сиреневый замок

LADY ROSE, STUDIO CERON & CERON STUDIO CERON & CERON Ванная комната в эклектичном стиле
STUDIO CERON &amp; CERON

STUDIO CERON & CERON
STUDIO CERON &amp; CERON
STUDIO CERON & CERON

Потрясающая мозаика – международный тренд в дизайне ванных комнат, который в прямом смысле с блеском украшает наши ванные комнаты. Кроме стандартных решений, подразумевающих акцентные стены, мозаикой можно оформить и все стены в ванной комнате. К ней отлично подходят гламурные акценты и стиль ар-деко.

​Каменная эстетика

COBERTURA JOAQUIM ANTUNES , Eliane Mesquita Arquitetura Eliane Mesquita Arquitetura Ванная комната в стиле модерн Бетон Серый
Eliane Mesquita Arquitetura

Eliane Mesquita Arquitetura
Eliane Mesquita Arquitetura
Eliane Mesquita Arquitetura

Имитация серого камня в дизайне стен, пола, раковины, мебели, в аксессуарах и даже текстиле – это каменные тренды в дизайне ванной комнаты. Здесь очень важен выбеленный, потертый, бледный (а не насыщенный) оттенок и любовь к модерну.

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Ценные породы дерева

Casa 26, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Ванная комната в стиле модерн
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Имитация ценных пород дерева (как на фотографии выше – дерева палисандр) – тоже один из самых популярных и пока еще только восходящих трендов на арене международного дизайна. Имитации для ванной обычно самые эффектные, тогда как для кухонь или стен в гостиных и холлах – с более мелким рисунком. Для ванных комнат подойдет палисандр, зебрано, амарант, бакота, кокоболо, лунный эбен, редхарт, сонокелинг, орех (корень), тайгервуд , эбен и черное дерево. Ценные породы дерева очень дорогостоящие, но их имитация вполне доступна.

​Аквамариновая палитра

homify Ванная в классическом стиле Керамика Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Идеально подходит для дизайна ванной комнаты и вся аквамариновая палитра (бирюза, небесно-голубой, синий, преппи блю, серо-голубой, фиолетовые и сиреневые, лазурный, сапфировый, ультрамарин, полуночно-синий и другие).

​Изумруды и агаты

Designerwaschtisch aus Naturstein Design by Torsten Müller Ванная комнатаРаковины
Design by Torsten Müller

Designerwaschtisch aus Naturstein

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

Блестящие переливы, отливы жемчуга, имитация драгоценных камней, фантастическая подсветка – все эти эффекты из мира ювелиров и драгоценностей в моде и в дизайне ванных комнат.

​Выбеленное дерево

homify Ванная комната в стиле минимализм МДФ Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Шикарную мебель бледных оттенков – каменных, бледно-коричневых, с эффектом древесины вы можете найти, например, в коллекциях популярной фирмы Villeroy & Boch.

​Карамельные акценты

homify Ванная комната в стиле модерн Мрамор
homify

homify
homify
homify

Традиционные бежевые ванные комнаты остались в моде, но с дополнениями в виде блеска и глянца ар-деко, стекла и зеркал, роскошной интегрированной подсветки, мрамора и камня и брендовых светильников. Карамель – важный оттенок, который позволяет сделать такую ванную комнату более гламурной.

​Аппетитная ванная

NEWTOUCH, PS MİMARLIK PS MİMARLIK Ванная в классическом стиле
PS MİMARLIK

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

Шоколадные и темные кофейные оттенки – темного шоколада, шоколадной карамели, шоколадно-черный и шоколадно-рыжий, капуччино и мокко, какао, трюфельный и кленового сиропа – часто встречаются в отделке люксовых ванных комнат. Мебель в таком случае выполнена обычно либо в стиле модерн, либо в неоклассическом стиле.

​Золото в шкатулке

Sunny Isles - Florida - US, Infinity Spaces Infinity Spaces Ванная комната в стиле модерн
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

Золотые детали, аксессуары, сантехника или ножки для пуфика – как золото в драгоценной шкатулке под названием «моя гламурная ванная комната», выглядят изумительно! Среди золотых трендов стоит также выделить золотые нити, как на фотографии ниже.

​Арабские акценты

Via Colli, Onice Architetti Onice Architetti Ванная комната в эклектичном стиле Плитка Серый
Onice Architetti

Onice Architetti
Onice Architetti
Onice Architetti

Наверняка вы заметили в интерьерах и другой модный тренд – арабскую мозаику, которая в сером или черно-белом варианте встречается в скандинавском стиле и модерне, а в разноцветном охристом – в испанском, средиземноморском и колониальном. Стоимость такой мозаики, например, от итальянской студии ITALON (коллекция Artwork) – от 900 рублей за кв. метр.

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​Трио модерна

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Ванная комната в стиле модерн
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Если вы хотите точно не ошибиться, выбирайте для отделки нейтральные, бледные оттенки – серые, бежево-серые, а также белые и черные глянцевые акценты (мебель, акцентные стены), со стеклянными или зеркальными аксессуарами и золотой подсветкой.

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