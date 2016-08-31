Цветовые тренды, современные варианты отделки, потрясающий формат планировки, модные аксессуары и шикарные идеи ждут вас в этой статье! Перед вами в нашей новой Книге Идей 15 разноцветных ванных комнат – есть гламурные, есть ультра-современные, слегка провинциальные и неоклассические!
Самым главным элементом является материал отделки стен – плитка, мозаика, дерево, которые определяют образ ванной комнаты. Подойти к этому нужно особенно ответственно, и есть два правила – «лучше современнее, но проще» и «лучше крупноформатнее». Современные ванные комнаты придерживаются принципов простоты, легкости и масштаба и даже стилизованные под рустик выглядят очень комфортабельно.
Деревянная мебель, отделка и аксессуары для ванной из массива прочно вошли в моду в дизайне интерьеров загородных домов. Здесь ванные просторные и имеют достаточно солнечного света (благодаря окнам), чтобы скомпенсировать темное дерево. Мебель из массива, как правило, делают на заказ – иногда из слэбов.
Цветной тренд в дизайне ванной комнаты – подсветка неоновой лазурью в душе, которая позволяет сделать любой интерьер удивительным, почти фантастическим.
Глянцевая плитка формата 40x40, которую уже очень легко найти в любом магазине – абсолютный тренд следующего сезона в дизайне ванных комнат. Для дополнения используйте мозаику, декор в неоклассическом стиле или плитку другого оттенка. Популярные оттенки для глянцевой плитки – черные, серые, шоколадные, бледно-серые, бледно-сиреневые, бежево-серые.
Керамический паркет – это чудесное изобретение, которое представляет собой керамическую плитку, но не просто с узором дерева, а ту, где каждая «доска» является отдельной плиткой. Цена на такой паркет – от 400 рублей за кв. метр. По-настоящему дизайнерские варианты вы сможете купить по цене от 1500 рублей за кв. метр.
Потрясающая мозаика – международный тренд в дизайне ванных комнат, который в прямом смысле с блеском украшает наши ванные комнаты. Кроме стандартных решений, подразумевающих акцентные стены, мозаикой можно оформить и все стены в ванной комнате. К ней отлично подходят гламурные акценты и стиль ар-деко.
Имитация серого камня в дизайне стен, пола, раковины, мебели, в аксессуарах и даже текстиле – это каменные тренды в дизайне ванной комнаты. Здесь очень важен выбеленный, потертый, бледный (а не насыщенный) оттенок и любовь к модерну.
Имитация ценных пород дерева (как на фотографии выше – дерева палисандр) – тоже один из самых популярных и пока еще только восходящих трендов на арене международного дизайна. Имитации для ванной обычно самые эффектные, тогда как для кухонь или стен в гостиных и холлах – с более мелким рисунком. Для ванных комнат подойдет палисандр, зебрано, амарант, бакота, кокоболо, лунный эбен, редхарт, сонокелинг, орех (корень), тайгервуд , эбен и черное дерево. Ценные породы дерева очень дорогостоящие, но их имитация вполне доступна.
Идеально подходит для дизайна ванной комнаты и вся аквамариновая палитра (бирюза, небесно-голубой, синий, преппи блю, серо-голубой, фиолетовые и сиреневые, лазурный, сапфировый, ультрамарин, полуночно-синий и другие).
Блестящие переливы, отливы жемчуга, имитация драгоценных камней, фантастическая подсветка – все эти эффекты из мира ювелиров и драгоценностей в моде и в дизайне ванных комнат.
Шикарную мебель бледных оттенков – каменных, бледно-коричневых, с эффектом древесины вы можете найти, например, в коллекциях популярной фирмы Villeroy & Boch.
Традиционные бежевые ванные комнаты остались в моде, но с дополнениями в виде блеска и глянца ар-деко, стекла и зеркал, роскошной интегрированной подсветки, мрамора и камня и брендовых светильников. Карамель – важный оттенок, который позволяет сделать такую ванную комнату более гламурной.
Шоколадные и темные кофейные оттенки – темного шоколада, шоколадной карамели, шоколадно-черный и шоколадно-рыжий, капуччино и мокко, какао, трюфельный и кленового сиропа – часто встречаются в отделке люксовых ванных комнат. Мебель в таком случае выполнена обычно либо в стиле модерн, либо в неоклассическом стиле.
Золотые детали, аксессуары, сантехника или ножки для пуфика – как золото в драгоценной шкатулке под названием «моя гламурная ванная комната», выглядят изумительно! Среди золотых трендов стоит также выделить золотые нити, как на фотографии ниже.
Наверняка вы заметили в интерьерах и другой модный тренд – арабскую мозаику, которая в сером или черно-белом варианте встречается в скандинавском стиле и модерне, а в разноцветном охристом – в испанском, средиземноморском и колониальном. Стоимость такой мозаики, например, от итальянской студии ITALON (коллекция Artwork) – от 900 рублей за кв. метр.
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Если вы хотите точно не ошибиться, выбирайте для отделки нейтральные, бледные оттенки – серые, бежево-серые, а также белые и черные глянцевые акценты (мебель, акцентные стены), со стеклянными или зеркальными аксессуарами и золотой подсветкой.
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