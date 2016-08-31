Цветовые тренды, современные варианты отделки, потрясающий формат планировки, модные аксессуары и шикарные идеи ждут вас в этой статье! Перед вами в нашей новой Книге Идей 15 разноцветных ванных комнат – есть гламурные, есть ультра-современные, слегка провинциальные и неоклассические!

Самым главным элементом является материал отделки стен – плитка, мозаика, дерево, которые определяют образ ванной комнаты. Подойти к этому нужно особенно ответственно, и есть два правила – «лучше современнее, но проще» и «лучше крупноформатнее». Современные ванные комнаты придерживаются принципов простоты, легкости и масштаба и даже стилизованные под рустик выглядят очень комфортабельно.