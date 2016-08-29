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15 вещей, которые нужны всем дачникам

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Madrid Gas Fire Table - Warrington, Rivelin Rivelin Сад Грильницы
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Дача как объект достаточно распространенный в нашей жизни уже имеет унифицированный список обязательных элементов. В сегодняшней Книге Идей мы предлагаем вам must-have лист для вашей любимой дачи. Проверьте по списку, все ли у вас имеется в наличии.

Мебель для отдыха

Peach Day Bed Garden Furniture Centre Сад Мебель
Garden Furniture Centre

Peach Day Bed

Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre

Вариантов невероятно много! Она может быть деревянной или бетонной (как в Греции) со съемными подушками, из палетт или техноротанга, плетеной или пластиковой… Главное, что она предлагает вам место, где вы сможете отдохнуть от трудовых подвигов в офисе или на собственном участке земли.

​Декор на заборе

Hanging Vintage Garden Tap Planter ELLA JAMES Сад Аксессуары и декор
ELLA JAMES

Hanging Vintage Garden Tap Planter

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

Если у вас уже есть растения в кашпо на террасе и перед домом, можно начать украшать забор.

​Домик для птиц

Prism Nest Box Hen and Hammock Сад Аксессуары и декор
Hen and Hammock

Prism Nest Box

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

Он может быть такой же формы как на снимке ниже или же более традиционной (для нас), похожей на те, что мальчиков учат делать на уроках технологии. И если у вас пока скворечник представлен подвешенным молочным пакетом и пластиковой 5-литровкой (что тоже вообще-то здорово!), предлагаем вам озаботиться более декоративным вариантом.

​Эффектные подсвечники

Brass Lanterns homify Сад Аксессуары и декор
homify

Brass Lanterns

homify
homify
homify

Нет ничего лучше, чем устроить в летний вечер ужин во дворе. А если у вас на столе (или в некотором видимом отдалении) при этом будут гореть свечи, волшебство огня поможет вам увидеть мир вокруг в ином свете (во всех смыслах).

​Миниатюрный фонтанчик

Eclipse Stainless Steel Sphere Water Feature Primrose Сад Аксессуары и декор
Primrose

Eclipse Stainless Steel Sphere Water Feature

Primrose
Primrose
Primrose

Он понравится всем: птичкам, кошкам, детям и соседям. Вы можете выбрать как брендовый дизайнерский, так и вполне традиционный из полистоуна, купленный в садовом магазине. Журчание воды магическим образом гармонизирует все вокруг, даря спокойствие и радость живущим рядом.

Садовые скульптуры

Stone Buddha Statue rigby & mac Сад Аксессуары и декор
rigby &amp; mac

Stone Buddha Statue

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

Гномики и кролики из полистоуна украсят ваш сад и порадуют ваших и соседских детишек.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Очаг

Madrid Gas Fire Table - Warrington Rivelin Сад Грильницы
Rivelin

Madrid Gas Fire Table – Warrington

Rivelin
Rivelin
Rivelin

Если у вас достаточно места на участке для настоящего костра, делайте, вы не пожалеете.

​Печь-барбекю

Hogares insertables Nuke, Ñuke Ñuke Сад Грильницы
Ñuke

Ñuke
Ñuke
Ñuke

Все согласятся, что шашлычки на даче являются нашей национальной традицией. Конечно же, можно ограничиться разборным мангалом, ведь его так удобно перевозить, потому вы не ограничены местом для отдыха. Но если из года в год все это неизменно происходит на вашей даче, пора сделать что-то более основательное.

​Домик для рассады

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

При переносе рассады из дома на улицу нужно создать для нее максимально плавный переход по условиям. Нам кажется интересной идея такого домика – нет ветра (но есть возможность проветривания) и есть защита от палящего солнца.

​Домик для инструментов

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Можно все по-прежнему хранить в старом сарае или построить новенький удобный домик для инструментов.

​Подвесной гамак

Sunset Hammock Hen and Hammock Сад Мебель
Hen and Hammock

Sunset Hammock

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

Это стильно, красиво и весьма функционально. Особенно оценят его все, еще не подружившиеся с природой настолько, чтобы позволить «всяким страшным насекомым» ползать по ним во время полуденного отдыха или сна в теплую летнюю ночь.

​Столовая группа

Bastille, Out & Out Original Out & Out Original Сад Мебель
Out &amp; Out Original

Bastille

Out & Out Original
Out &amp; Out Original
Out & Out Original

Если вы уже соорудили перед домом террасу, самое время поставить на нее полноценную столовую группу. Можно купить ее комплектом, а можно и составить из абсолютно разных стола и стульев и покрасить, например, все в белый или мятный. Шебби-шик пока в тренде, ловите момент!

​Теплица

Elite Thyme Dwarf Wall 8ft Wide Greenhouse homify Сад Беседки и теплицы
homify

Elite Thyme Dwarf Wall 8ft Wide Greenhouse

homify
homify
homify

К сожалению, климатические условия мест проживания большинства из нас не позволяют выращивать все от начала и до конца в открытом грунте и лакомиться клубникой в апреле. В помощь вам – теплицы, парники и оранжереи.

​Детский городок

Arlington Deluxe Climbing Frame Keith Stenhouse Climbing Frames UK Сад Игровая площадка и качели
Climbing Frames UK

Arlington Deluxe Climbing Frame Keith Stenhouse

Climbing Frames UK
Climbing Frames UK
Climbing Frames UK

Если все на даче уже есть, а вы заметили, что песочницы с зонтиком уже мало вашим малышам, постройте им горку или целый городок. Здорово, если перед вашим домиком есть еще не занятая (соседями под картошку) полянка или если ваш участок последний, а перед ним пустырь или лес.

​Летняя кухня

Glazing Westbury Garden Rooms Зимний сад в стиле модерн
Westbury Garden Rooms

Glazing

Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms

Готовить что-то внутри дома летом – сущее наказание для хозяйки. А вот на летней кухне, в которую можно впустить ветер, будет гораздо комфортнее. А если перед ней будет еще и терраса и мебель… !

Для тех, кто любит свою дачу:

— Модульный дом вашей мечты;

— Идеи дизайна балкона, веранды и террасы.

Как изолировать себя от соседей со вкусом
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