15 вещей, которые нужны всем дачникам

Дача как объект достаточно распространенный в нашей жизни уже имеет унифицированный список обязательных элементов. В сегодняшней Книге Идей мы предлагаем вам must-have лист для вашей любимой дачи. Проверьте по списку, все ли у вас имеется в наличии.
Вариантов невероятно много! Она может быть деревянной или бетонной (как в Греции) со съемными подушками, из палетт или техноротанга, плетеной или пластиковой… Главное, что она предлагает вам место, где вы сможете отдохнуть от трудовых подвигов в офисе или на собственном участке земли.
Если у вас уже есть растения в кашпо на террасе и перед домом, можно начать украшать забор.
Он может быть такой же формы как на снимке ниже или же более традиционной (для нас), похожей на те, что мальчиков учат делать на уроках технологии. И если у вас пока скворечник представлен подвешенным молочным пакетом и пластиковой 5-литровкой (что тоже вообще-то здорово!), предлагаем вам озаботиться более декоративным вариантом.
Нет ничего лучше, чем устроить в летний вечер ужин во дворе. А если у вас на столе (или в некотором видимом отдалении) при этом будут гореть свечи, волшебство огня поможет вам увидеть мир вокруг в ином свете (во всех смыслах).
Он понравится всем: птичкам, кошкам, детям и соседям. Вы можете выбрать как брендовый дизайнерский, так и вполне традиционный из полистоуна, купленный в садовом магазине. Журчание воды магическим образом гармонизирует все вокруг, даря спокойствие и радость живущим рядом.
Гномики и кролики из полистоуна украсят ваш сад и порадуют ваших и соседских детишек.
Если у вас достаточно места на участке для настоящего костра, делайте, вы не пожалеете.
Все согласятся, что шашлычки на даче являются нашей национальной традицией. Конечно же, можно ограничиться разборным мангалом, ведь его так удобно перевозить, потому вы не ограничены местом для отдыха. Но если из года в год все это неизменно происходит на вашей даче, пора сделать что-то более основательное.
При переносе рассады из дома на улицу нужно создать для нее максимально плавный переход по условиям. Нам кажется интересной идея такого домика – нет ветра (но есть возможность проветривания) и есть защита от палящего солнца.
Можно все по-прежнему хранить в старом сарае или построить новенький удобный домик для инструментов.
Это стильно, красиво и весьма функционально. Особенно оценят его все, еще не подружившиеся с природой настолько, чтобы позволить «всяким страшным насекомым» ползать по ним во время полуденного отдыха или сна в теплую летнюю ночь.
Если вы уже соорудили перед домом террасу, самое время поставить на нее полноценную столовую группу. Можно купить ее комплектом, а можно и составить из абсолютно разных стола и стульев и покрасить, например, все в белый или мятный. Шебби-шик пока в тренде, ловите момент!
К сожалению, климатические условия мест проживания большинства из нас не позволяют выращивать все от начала и до конца в открытом грунте и лакомиться клубникой в апреле. В помощь вам – теплицы, парники и оранжереи.
Если все на даче уже есть, а вы заметили, что песочницы с зонтиком уже мало вашим малышам, постройте им горку или целый городок. Здорово, если перед вашим домиком есть еще не занятая (соседями под картошку) полянка или если ваш участок последний, а перед ним пустырь или лес.
Готовить что-то внутри дома летом – сущее наказание для хозяйки. А вот на летней кухне, в которую можно впустить ветер, будет гораздо комфортнее. А если перед ней будет еще и терраса и мебель… !
Для тех, кто любит свою дачу: