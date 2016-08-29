15 вещей, которые нужны всем дачникам

Он может быть такой же формы как на снимке ниже или же более традиционной (для нас), похожей на те, что мальчиков учат делать на уроках технологии. И если у вас пока скворечник представлен подвешенным молочным пакетом и пластиковой 5-литровкой (что тоже вообще-то здорово!), предлагаем вам озаботиться более декоративным вариантом.