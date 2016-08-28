До и После: 3 шикарных сада с редизайном

Эта подборка не для всех, а только для того, кто является счастливым обладателем лужайки перед или за домом. Хотя во многих странах, преимущественно теплых, конечно же, и владельцы квартир на первом этаже могут создать себе приватное место под солнцем прямо рядом с собственными окнами.

Вы можете особо не мудрствовать и просто засадить пустующее пространство шикарным газоном, а можете воплотить на этих квадратных метрах земли нечто особенное.

То, что мы предлагаем вам посмотреть в этой Книге Идей – уже не первый вариант. Несколько лет назад владельцы уже придумали, каким хотят видеть место рядом со своим жильем. Тогда это казалось просто идеальным. Но время шло, использованные материалы приходили в негодность, менялся состав семьи и соответственно ее потребности… Все толкало хозяев к преобразованиям. И вот оно свершилось! Мы предлагаем вам порадоваться вместе с ними и посмотреть, можно ли что-то из этого воплотить и на своем участке.