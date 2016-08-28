До и После: 3 шикарных сада с редизайном

Эта подборка не для всех, а только для того, кто является счастливым обладателем лужайки перед или за домом. Хотя во многих странах, преимущественно теплых, конечно же, и владельцы квартир на первом этаже могут создать себе приватное место под солнцем прямо рядом с собственными окнами.
Вы можете особо не мудрствовать и просто засадить пустующее пространство шикарным газоном, а можете воплотить на этих квадратных метрах земли нечто особенное.
То, что мы предлагаем вам посмотреть в этой Книге Идей – уже не первый вариант. Несколько лет назад владельцы уже придумали, каким хотят видеть место рядом со своим жильем. Тогда это казалось просто идеальным. Но время шло, использованные материалы приходили в негодность, менялся состав семьи и соответственно ее потребности… Все толкало хозяев к преобразованиям. И вот оно свершилось! Мы предлагаем вам порадоваться вместе с ними и посмотреть, можно ли что-то из этого воплотить и на своем участке.
Срок жизни живого дерева значительно больше, чем у срубленного и превращенного в пиломатериалы. Даже если вы выполняете все возможные рекомендации по уходу за ним (покрытие маслом или олифой, лаком или краской, инсектицидная обработка или что-то еще, что требуется для продления срока его службы), оно все равно умирает. Темнеет, становится трухлявым или занозоопасным. И даже если вы ставите на старую террасу новенькую столовую группу, это почти ничего не меняет.
А теперь посмотрите, как изменилось восприятие всего дома (а не только площадки перед ним) после столь радикальных перемен. Матовый керамогранит, террасная доска выложена в многоуровневом формате и предоставляет теперь еще и лавочки рядом с высокими геометричными вазонами. Стильно смотрятся и шарообразные кустики в них, засыпанные серыми камешками. Добавьте к общему образу реечные экраны по периметру и посадки растений с эффектной листвой в местах с открытой землей.
Этот старый английский коттедж уже может похвастаться пластиковыми дверьми и окнами. Пришел черед преобразить и маленький задний дворик. Он может считаться очень функциональным, особенно когда покрытие было еще новеньким. Да и лавочки из рифленой древесины тоже когда-то радовали глаз.
Изменилось действительно немногое. Общая планировка вполне устраивала владельцев. Им просто хотелось, чтобы все это было более современным и новым. Потому решили обойтись заменой газона на крупноформатный керамогранит, выложенный диагонально, и сделали новое обрамление для высоких клумб. Плюс добавили в растения в кашпо и декоративные вставки из старого кирпича кустарного обжига и мелких камешков. В другой части площадки (это не видно на снимке) есть диванчик из техноротанга.
Вот он как раз тот самый простой вариант использования площадки перед домом. Ровный газон, терраса плюс дощатые дорожки. Если у вас есть дети или собака, это именно то, что нужно.
Ну, а если уже некому испортить ваши посадки, самое время создать декоративный оазис на месте обычного газона. Климатические возможности вашей зоны определят качественный, а ваши физические возможности – количественный состав ваших растений-питомцев. А если вы добавите сюда столовую группу, печь-барбекю или мебель для патио, вы больше никогда не будете думать о том, чем же занять себя в течение дня. Мест для интересного времяпрепровождения всегда будет достаточно.
Для тех, кто уже спешит на дачу: