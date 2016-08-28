17 гениальных идей для хранения

Нас всегда окружают вещи. Нужные и не очень, красивые и любимые, памятные или сломанные. Проведя серьезную инвентаризацию и избавившись от вещеобразного груза прошлого, мы все равно остаемся с вопросом, где и как хранить то, что сегодня мы решили оставить. Вам в помощь – наша новая Книга Идей с вариантами размещения всего, без чего мы не можем (или не хотим) жить.
В наш урбанистичный век 99,9 % вин уже не требуют особых условий хранения, лишь соответствующей сорту температуры при подаче на стол. А с этим легко справится и обычный холодильник. Вы же можете удивить гостей разнообразием и количеством бутылок с красивыми этикетками, размещенных под лестицей, почти у самого входа в ваш дом.
В таких эффектных пакетах с золотым фольгированием можно хранить все, что угодно. Они подойдут и для кухни, и для письменного стола, и для туалетного столика.
На таких миниатюрных подставках можно разместить обувь и в столь миниатюрном пространстве. Модная, безупречно чистая, почти новенькая обувь при такой подаче становится арт-объектом.
Настенная полка из металла с долговечным порошковым покрытием станет украшением на стене модного оттенка, например, графитового. Дизайнеры и ей прочат мультипространственнное будущее – от ванной комнаты до прихожей, от местечка у кровати до балкона.
Не у каждого есть такой раритетный деревянный чемоданчик с углами, оббитыми жестью. Но если у вас завалялось нечто похожее, смело вешайте на стену или ставьте в центр комнаты. Предварительно сменив обивку внутри этого исторического сокровища, вы избавитесь от запаха прошлого. Если это не поможет, не пожалейте дорогой пакетик ароматической смеси или просто не открывайте!
Только девочки знают, насколько сложно разместить на туалетном столике все помадки, лайнеры и кисточки. И не надо говорить, что и меньшего их количества вполне хватило бы! Лучше найдите для своей принцессы (не важно, сколько ей сейчас – уже 5 или еще 55) супер-столик.
Такую стену можно сделать даже самому. Выбрать правильный оттенок для акцентной стены, «сколотить» несколько полочек, развесить их в геометричном формате и наполнить вещами в виде книг, декора или стаканчиков с распустившимися гиацинтами.
Заляпанная краской старая лестница тоже имеет право остаться в вашем интерьере еще на некоторое время. Добавьте к ней новенькие полочки, и вот она уже не кажется забытой здесь после ремонта.
Такой органайзер для мелочей будет интересно собрать вместе с детьми. Вы можете увеличить детали детского конструктора из фанеры и перенести их на картон. Или же просто заказать именно эту собаку в фирме MILIMETRADO.
Полку столь необычной и функциональной формы можно разместить в своем или даже общем (если в вашем не достаточно места) коридоре.
Дети, как кошки, тоже любят спать повыше. А внизу можно разместить систему хранения и письменный стол.
Пространство на мансарде прямо под скатом кровли удобно использовать для гардеробной.
Кровать с подъемным матрасом поможет вам в деле хранения сезонных вещей. Туда можно упрятать пуховики и коробки с зимней обувью.
Такая конфигурация с ящиками с обеих сторон очень удобна для вещей, которыми вы пользуетесь регулярно. Эти плавно скользящие ящики порадуют своей вместимостью любого.
Повысить эффективность мелочехранения в ванной комнате поможет миниатюрный дополнительный ящичек.
В просторной гардеробной вы можете поставить по центру пуф, козетку или такой вот остров-комод со стеклянным верхом.
Нет, это не магазин! Это обувная часть гардеробной в жилом доме.
Низенькие ящики для мелочей неудобны тем, что о том, что лежит в самом его конце, можно и позабыть. Вам в помощь – стеклянная столешница.
Они помогут вам всегда видеть то, что в них лежит.
Для тех, кто ищет гармонии:
— Шикарные ванные комнаты в стиле SPA;
— Белая кухня;