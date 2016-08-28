17 гениальных идей для хранения

Нас всегда окружают вещи. Нужные и не очень, красивые и любимые, памятные или сломанные. Проведя серьезную инвентаризацию и избавившись от вещеобразного груза прошлого, мы все равно остаемся с вопросом, где и как хранить то, что сегодня мы решили оставить. Вам в помощь – наша новая Книга Идей с вариантами размещения всего, без чего мы не можем (или не хотим) жить.