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17 гениальных идей для хранения

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Magnetika system, Ronda Design Ronda Design Домашнее хозяйство Хранение
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Нас всегда окружают вещи. Нужные и не очень, красивые и любимые, памятные или сломанные. Проведя серьезную инвентаризацию и избавившись от вещеобразного груза прошлого, мы все равно остаемся с вопросом, где и как хранить то, что сегодня мы решили оставить. Вам в помощь – наша новая Книга Идей с вариантами размещения всего, без чего мы не можем (или не хотим) жить.

​Эффектный стеллаж для вина под лестницей

Wine cellar beneath contemporary staircase Space Alchemy Ltd Винный погреб в стиле модерн
Space Alchemy Ltd

Wine cellar beneath contemporary staircase

Space Alchemy Ltd
Space Alchemy Ltd
Space Alchemy Ltd

В наш урбанистичный век 99,9 % вин уже не требуют особых условий хранения, лишь соответствующей сорту температуры при подаче на стол. А с этим легко справится и обычный холодильник. Вы же можете удивить гостей разнообразием и количеством бутылок с красивыми этикетками, размещенных под лестицей, почти у самого входа в ваш дом.

​Бумажные пакеты с фольгированием

Uashmama - Metallic Bags Dust Домашнее хозяйство Хранение Янтарный / Золотой
Dust

Uashmama – Metallic Bags

Dust
Dust
Dust

В таких эффектных пакетах с золотым фольгированием можно хранить все, что угодно. Они подойдут и для кухни, и для письменного стола, и для туалетного столика.

​Обувь в узком простенке

Products, Maze Interior Maze Interior Домашнее хозяйство Хранение
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

На таких миниатюрных подставках можно разместить обувь и в столь миниатюрном пространстве. Модная, безупречно чистая, почти новенькая обувь при такой подаче становится арт-объектом.

​Металлическая полка в виде буквы «П»

Showcase #1, Anne Linde Anne Linde Домашнее хозяйство Хранение
Anne Linde

Showcase #1

Anne Linde
Anne Linde
Anne Linde

Настенная полка из металла с долговечным порошковым покрытием станет украшением на стене модного оттенка, например, графитового. Дизайнеры и ей прочат мультипространственнное будущее – от ванной комнаты до прихожей, от местечка у кровати до балкона.

​Смена функций: из чемодана – в полку

Arzneischränkchen/Regale, FrauSchrader FrauSchrader Домашнее хозяйство Хранение
FrauSchrader

FrauSchrader
FrauSchrader
FrauSchrader

Не у каждого есть такой раритетный деревянный чемоданчик с углами, оббитыми жестью. Но если у вас завалялось нечто похожее, смело вешайте на стену или ставьте в центр комнаты. Предварительно сменив обивку внутри этого исторического сокровища, вы избавитесь от запаха прошлого. Если это не поможет, не пожалейте дорогой пакетик ароматической смеси или просто не открывайте!

​Будуарный столик, достойный гримерки кинодивы

Современная спальня, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Спальная комната Стол для макияжа
ILKIN GURBANOV Studio

Современная спальня

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

Только девочки знают, насколько сложно разместить на туалетном столике все помадки, лайнеры и кисточки. И не надо говорить, что и меньшего их количества вполне хватило бы! Лучше найдите для своей принцессы (не важно, сколько ей сейчас – уже 5 или еще 55) супер-столик.

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Обратитесь к нам!

​Функциональный декор в минималистичном стиле

Magnetika system - magnetic shelves Ronda Design Домашнее хозяйство Хранение
Ronda Design

Magnetika system – magnetic shelves

Ronda Design
Ronda Design
Ronda Design

Такую стену можно сделать даже самому. Выбрать правильный оттенок для акцентной стены, «сколотить» несколько полочек, развесить их в геометричном формате и наполнить вещами в виде книг, декора или стаканчиков с распустившимися гиацинтами.

​Каждой стремянке – достойную старость

Escalera de pintor vintage, Ein Mamëll Ein Mamëll Домашнее хозяйство Хранение
Ein Mamëll

Ein Mamëll
Ein Mamëll
Ein Mamëll

Заляпанная краской старая лестница тоже имеет право остаться в вашем интерьере еще на некоторое время. Добавьте к ней новенькие полочки, и вот она уже не кажется забытой здесь после ремонта.

​Таксо-полка

Perro de Cartón "Dachshund", Milimetrado Milimetrado Домашнее хозяйство Хранение
Milimetrado

Milimetrado
Milimetrado
Milimetrado

Такой органайзер для мелочей будет интересно собрать вместе с детьми. Вы можете увеличить детали детского конструктора из фанеры и перенести их на картон. Или же просто заказать именно эту собаку в фирме MILIMETRADO.

​Полка-фиксатор для велосипеда

KAPPÔ – Weiß, MIKILI – Bicycle Furniture MIKILI – Bicycle Furniture ГостинаяПолки
MIKILI – Bicycle Furniture

MIKILI – Bicycle Furniture
MIKILI – Bicycle Furniture
MIKILI – Bicycle Furniture

Полку столь необычной и функциональной формы можно разместить в своем или даже общем (если в вашем не достаточно места) коридоре.

​Двухярусный модуль для детской комнаты

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces Спальни для мальчиков
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

Дети, как кошки, тоже любят спать повыше. А внизу можно разместить систему хранения и письменный стол.

​Гардеробная на мансарде

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Гардеробная в стиле модерн
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

Пространство на мансарде прямо под скатом кровли удобно использовать для гардеробной.

​Внутри кровати

Vogue Bedroom, NILL'S FURNITURE DESIGN NILL'S FURNITURE DESIGN Спальная комната Кровати и изголовья
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN

NILL'S FURNITURE DESIGN
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN
NILL'S FURNITURE DESIGN

Кровать с подъемным матрасом поможет вам в деле хранения сезонных вещей. Туда можно упрятать пуховики и коробки с зимней обувью.

​Выдвижные ящики под кроватью

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel Спальная комната Кровати и изголовья
Massive Naturmöbel

Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel

Такая конфигурация с ящиками с обеих сторон очень удобна для вещей, которыми вы пользуетесь регулярно. Эти плавно скользящие ящики порадуют своей вместимостью любого.

​Ящик в тумбе в ванной комнате

Waschtisch mit Apothekerschrank, Helm Design by Helm Einrichtung GmbH Helm Design by Helm Einrichtung GmbH Ванная комнатаХранение
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

Повысить эффективность мелочехранения в ванной комнате поможет миниатюрный дополнительный ящичек.

​Остров в гардеробной

Apartment, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture ГардеробнаяЗеркала Дерево Белый
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

В просторной гардеробной вы можете поставить по центру пуф, козетку или такой вот остров-комод со стеклянным верхом.

​Супер-обувница

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Гардеробная в стиле модерн
CABINET

CABINET
CABINET
CABINET

В этой обувнице будет очень удобно хранить обувь с каблучком.

Обувная стена

Giyinme Odası, Land Home Specialist Land Home Specialist ГардеробнаяАксессуары и декор
Land Home Specialist

Land Home Specialist
Land Home Specialist
Land Home Specialist

Нет, это не магазин! Это обувная часть гардеробной в жилом доме.

​Комод с прозрачной столешницей

Giyinme Odası, Land Home Specialist Land Home Specialist ГардеробнаяАксессуары и декор
Land Home Specialist

Land Home Specialist
Land Home Specialist
Land Home Specialist

Низенькие ящики для мелочей неудобны тем, что о том, что лежит в самом его конце, можно и позабыть. Вам в помощь – стеклянная столешница.

​Ящики с окошком

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET ГардеробнаяАксессуары и декор
CABINET

CABINET
CABINET
CABINET

Они помогут вам всегда видеть то, что в них лежит.

Для тех, кто ищет гармонии:

— Шикарные ванные комнаты в стиле SPA;

— Белая кухня;

— Кухни мечты: найди свою.

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