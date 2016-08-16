​Доступный коттедж с секретами экономии

В этом удивительно практичном проекте вы найдете 5 секретов экономии на строительстве и отделке. Давайте вместе рассмотрим проект от студии VANDA CAROBREZZI – DESIGN DE INTERIORES со всех сторон и раскроем их! В итоге мы получим примерно 80-метровый коттедж с 3 спальнями за 2 млн рублей с отделкой!

Каждый из секретов подходит к универсальному планированию односемейного дома с 2-4 спальнями. При этом, используя их, вы получаете и более современный вариант загородного дома.