​Доступный коттедж с секретами экономии

В этом удивительно практичном проекте вы найдете 5 секретов экономии на строительстве и отделке. Давайте вместе рассмотрим проект от студии VANDA CAROBREZZI – DESIGN DE INTERIORES со всех сторон и раскроем их! В итоге мы получим примерно 80-метровый коттедж с 3 спальнями за 2 млн рублей с отделкой!
Каждый из секретов подходит к универсальному планированию односемейного дома с 2-4 спальнями. При этом, используя их, вы получаете и более современный вариант загородного дома.
Сильную экономию на крепкости фундамента вы получите, если построите дом не в 2,5 кирпича, а в 2. Это увеличит теплопроводность, т.е. утепление должно быть более сильным, но позволит на стартовом этапе построить «коробку» под крышу в рекордно короткие сроки. Добиться этого можно с помощью пустотелого кирпича. Оптимальным же вариантом является толщина в 2,5 кирпича из расчета минимальной температуры -30 градусов зимой (0,64 см).
Еще один вариант экономии – так называемый «кирпичный пирог»! Вы создаете наружную часть стены в 0,5 кирпича, добавляете утеплитель (с внутренней стороны), а внутреннюю часть стены делаете из одного блока. Получается, что дом блочный, с утеплением, но выглядит как кирпичный. Таким образом вы получаете уменьшение затрат на фундамент, кирпич и увеличение площади дома за счет уменьшения толщины стены.
Популярный тип комплексной (универсальной) отделки представляет собой штукатурку и окраску стен, а также керамическую плитку (от 300 рублей за м2) или керамогранит (например, под мрамор, от 700 рублей за м2). С системой «теплого пола» такая отделка распространяется и на ванные комнаты, и на спальни, и на балконы и патио, и на зону кухни, столовой и гостиной.
Отделка получается комплексной, реализовать ее легче и проще, в ванной отделка 2-х стен производится той же напольной плиткой, а остальные 2 стены остаются окрашенными. Таким образом, вы экономите на времени, такую отделку могут сделать всего один-два мастера в команде и вам не придется тратить много времени на подбор стилей, фактур, материалов. Отдельно лишь выбираются окна и двери, плитка для фартука на кухне.
Иногда напольную плитку в ванной комнате очень удобно положить и на стены – того же оттенка или смежного. Таким образом, вам не нужно использовать бордюры и декор, которые бывают очень дорогие, но вы получаете стильный интерьер. Лучше всего использовать плитку увеличенного современного формата 45x45 см, не меньше.
Вместо душевой кабины мы здесь найдем перегородку с окном и нишей для аксессуаров, стеклянный экран и встроенные слив (прямо в пол) и излив (в стену). Таким образом, вы экономите визуальное пространство в ванной комнате. Украшается данная зона плиткой в стиле мозаики или яркой плиткой.
Камин своими руками новичок может сложить за 1-2 месяца, работая по выходным. Экономия в данном случае составляет до 150 тыс. рублей за весь камин и падает с 350-550 тыс. рублей до 200-400 тыс. рублей за камин, в зависимости от стиля и способа украшений. Помните, что дешевле построить камин из огнеупорного кирпича и оштукатурить или оформить плиткой, чем использовать для отделки декоративный кирпич.
Если в Испании и Португалии, откуда пришла традиция на такие кухни, люди все чаще выбирают традиционные (итальянские) гарнитуры, то в станах Латинской Америки еще сохранился колорит колонистов. Здесь кухня в новом доме выглядит именно так – каменная (мраморная, керамогранитная) столешница с фартуком из того же материала имеет ширину от 80 см до 2,6 метров и является главной рабочей поверхностью. Рядом с ней уже стоит плита, холодильник, а прямо в нее встроена раковина. Такая кухня прослужит долго, а для только что переехавшей семьи – настоящее спасение!
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