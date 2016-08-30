​15 интерьеров пристроек

Пристройка к дому может помочь реализовать вашу мечту об идеальном доме, если с первого раза не получилось или если ваша семья заметно выросла с конца последней стройки. Так, загородный дом превращается в коттедж, коттедж – в поместье, а поместье – в особняк.
В одной из наших других Книг Идей мы обсуждали, из чего лучше построить пристройку, какой формат и размер выбрать, какую кровлю обустроить и какую планировку спроектировать, а в этой Книге Идей мы покажем вам удачные планировки и интерьеры уже построенных пристроек к коттеджам.
Стеклянная кровля очень сильно преображает облик стандартной пристройки. В зоне такой «веранды» можно красиво обустроить столовую, игровую или гостиную.
В этой пристройке площадью около 45 кв. метров мы нашли кухню с барной стойкой, зону гостиной у террасы и в глубине (в нише), а также коридор с системами хранения. В кровле здесь есть небольшое окно, дверь на террасу – складная, современная с остеклением в пол. Площадь террасы – около 9 кв. метров.
Еще один удобный вариант пристройки с кухней имеет остекление-слайдинг с выходом на террасу, гарнитур с островом и зону столовой под стеклянным потолком. Такая пристройка занимает около 20 кв. метров, без террасы.
Еще один шикарный вариант пристройки является гостиной комнатой площадью около 30 кв. метров. Здесь тоже есть двери-слайдинг, окно в кровле и стильная современная отделка. Отопление реализовано на основе системы «теплый пол», есть интегрированный TV и биокамин под ним.
Еще одна шикарная гостиная выглядит более гламурной. На террасе мы найдем зону барбекю и патио из техноротанга, внутри – шикарные черные рамы для стекла, гламурный диван нежного кремового цвета и керамический паркет на полу.
Следующая пристройка имеет интересную зону гостиной внизу и кухни вверху, будто на большом подиуме (1,2 метра). Остекление на скате кровли помогает освещать эту потрясающую кухню-гостиную самым шикарным образом. Угловое бесшовное остекление слева эффектно дополняет современный образ данной пристройки.
Еще одна пристройка с окном в кровле, окнами в пол и современной планировкой является комнатой три в одном – здесь есть кухня с барной стойкой, столовая и гостиная!
Шикарная классическая английская кухня в этой пристройке имеет еще и зону террасы. Возле кухонного острова с обратной стороны – раскладной диван для гостей или отдыха. На дальнем плане возле террасы – столовая группа.
Эта пристройка имеет белые распашные двери в сад с остеклением от пола до потолка, а сама кухня выполнена в неоклассическом стиле с черной глянцевой столешницей! Смотрится такой интерьер невероятно стильно!
Еще один вариант вытянутой пристройки совмещает в себе функции кухни и гостиной для детей. А на заднем плане – столовая и главная гостиная на месте прошлых кухни и гостиной.
Интересный вариант пристройки может быть выполнен и в стиле кантри с распашными дверьми, плиткой на полу и плетеной мебелью.
Правда, более эффектными смотрятся пристройки с дверьми-слайдерами в пол, окнами в кровле, бесшовным угловым остеклением и интегрированной в потолок подсветкой.
В пристройках отлично смотрятся кухни с островом и барной стойкой – в одной большой комнате они позволяют зонировать пространство.
Выбирая конкретный стиль для дизайна кухни или гостиной в пристройке, помните, что техника все равно чаще всего останется современной – черной или белой глянцевой или стальной.
Остекление может быть выполнено и в стиле шале прямо под кровлю, ведь у пристройки будет своя собственная крыша.
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