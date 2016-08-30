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​15 интерьеров пристроек

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в стиле минимализм
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Пристройка к дому может помочь реализовать вашу мечту об идеальном доме, если с первого раза не получилось или если ваша семья заметно выросла с конца последней стройки. Так, загородный дом превращается в коттедж, коттедж – в поместье, а поместье – в особняк.

В одной из наших других Книг Идей мы обсуждали, из чего лучше построить пристройку, какой формат и размер выбрать, какую кровлю обустроить и какую планировку спроектировать, а в этой Книге Идей мы покажем вам удачные планировки и интерьеры уже построенных пристроек к коттеджам.

​Пристройка со стеклянной кровлей

http://www.design-cubed.co.uk/projects/ Designcubed Кухня в стиле модерн
Designcubed

http://www.design-cubed.co.uk/projects/

Designcubed
Designcubed
Designcubed

Стеклянная кровля очень сильно преображает облик стандартной пристройки. В зоне такой «веранды» можно красиво обустроить столовую, игровую или гостиную.

​Современный модерн

inside/outside homify Столовая комната в стиле минимализм london,extension,architecture,glass,kitchen,concrete
homify

inside/outside

homify
homify
homify

В этой пристройке площадью около 45 кв. метров мы нашли кухню с барной стойкой, зону гостиной у террасы и в глубине (в нише), а также коридор с системами хранения. В кровле здесь есть небольшое окно, дверь на террасу – складная, современная с остеклением в пол. Площадь террасы – около 9 кв. метров.

​Глянцевый минимализм

kitchen & concrete homify Кухня в стиле минимализм london,extension,architecture,glass,open plan,sliding doors
homify

kitchen & concrete

homify
homify
homify

Еще один удобный вариант пристройки с кухней имеет остекление-слайдинг с выходом на террасу, гарнитур с островом и зону столовой под стеклянным потолком. Такая пристройка занимает около 20 кв. метров, без террасы.

​Гостиная с террасой

Private residential house - Elstree, New Images Architects New Images Architects Гостиная в стиле модерн
New Images Architects

Private residential house – Elstree

New Images Architects
New Images Architects
New Images Architects

Еще один шикарный вариант пристройки является гостиной комнатой площадью около 30 кв. метров. Здесь тоже есть двери-слайдинг, окно в кровле и стильная современная отделка. Отопление реализовано на основе системы «теплый пол», есть интегрированный TV и биокамин под ним.

​Эклектичный микс

Stonehill, London Maxlight Окна и двери в стиле модерн
Maxlight

Stonehill, London

Maxlight
Maxlight
Maxlight

Еще одна шикарная гостиная выглядит более гламурной. На террасе мы найдем зону барбекю и патио из техноротанга, внутри – шикарные черные рамы для стекла, гламурный диван нежного кремового цвета и керамический паркет на полу.

​Двойная пристройка

Winchmore Hill, London Maxlight Окна и двери в стиле модерн
Maxlight

Winchmore Hill, London

Maxlight
Maxlight
Maxlight

Следующая пристройка имеет интересную зону гостиной внизу и кухни вверху, будто на большом подиуме (1,2 метра). Остекление на скате кровли помогает освещать эту потрясающую кухню-гостиную самым шикарным образом. Угловое бесшовное остекление слева эффектно дополняет современный образ данной пристройки.

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Обратитесь к нам!

​Пристройка «три в одном»

Rear Extension Nic Antony Architects Ltd Столовая комната в стиле модерн
Nic Antony Architects Ltd

Rear Extension

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

Еще одна пристройка с окном в кровле, окнами в пол и современной планировкой является комнатой три в одном – здесь есть кухня с барной стойкой, столовая и гостиная!

​Классическая английская кухня

Extension Prestige Build & Management Limited. Кухня в классическом стиле
Prestige Build &amp; Management Limited.

Extension

Prestige Build & Management Limited.
Prestige Build &amp; Management Limited.
Prestige Build & Management Limited.

Шикарная классическая английская кухня в этой пристройке имеет еще и зону террасы. Возле кухонного острова с обратной стороны – раскладной диван для гостей или отдыха. На дальнем плане возле террасы – столовая группа.

​Шикарная пристройка для кухни

Warwick Avenue, Westminster W9, London | Flat extension GOAStudio | London residential architecture Кухня в стиле модерн
GOAStudio | London residential architecture

Warwick Avenue, Westminster W9, London | Flat extension

GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture

Эта пристройка имеет белые распашные двери в сад с остеклением от пола до потолка, а сама кухня выполнена в неоклассическом стиле с черной глянцевой столешницей! Смотрится такой интерьер невероятно стильно!

​Кухня-гостиная в пристройке

Rear Extension homify Гостиная в стиле модерн
homify

Rear Extension

homify
homify
homify

Еще один вариант вытянутой пристройки совмещает в себе функции кухни и гостиной для детей. А на заднем плане – столовая и главная гостиная на месте прошлых кухни и гостиной.

​Кантри-шик

Extension interior Westbury Garden Rooms Зимний сад в классическом стиле
Westbury Garden Rooms

Extension interior

Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms

Интересный вариант пристройки может быть выполнен и в стиле кантри с распашными дверьми, плиткой на полу и плетеной мебелью.

​Гламурная гостиная

living room extension Urban Creatures : Architects Гостиная в стиле модерн
Urban Creatures : Architects

living room extension

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

Правда, более эффектными смотрятся пристройки с дверьми-слайдерами в пол, окнами в кровле, бесшовным угловым остеклением и интегрированной в потолок подсветкой.

​Глянцевая кухня

Broomhill Extension 04 George Buchanan Architects Кухня в стиле модерн
George Buchanan Architects

Broomhill Extension 04

George Buchanan Architects
George Buchanan Architects
George Buchanan Architects

В пристройках отлично смотрятся кухни с островом и барной стойкой – в одной большой комнате они позволяют зонировать пространство.

Провинциальный шарм

Kitchen interior Westbury Garden Rooms Зимний сад в стиле модерн Бежевый
Westbury Garden Rooms

Kitchen interior

Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms

Выбирая конкретный стиль для дизайна кухни или гостиной в пристройке, помните, что техника все равно чаще всего останется современной – черной или белой глянцевой или стальной.

​Остекление шале

Chiltern Road, Hitchin , Pentangle Design Pentangle Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Pentangle Design

Chiltern Road, Hitchin

Pentangle Design
Pentangle Design
Pentangle Design

Остекление может быть выполнено и в стиле шале прямо под кровлю, ведь у пристройки будет своя собственная крыша.

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— Красивый дом для семейной жизни;

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— Стильные проекты минималистичных домов.

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