​15 интерьеров пристроек

Пристройка к дому может помочь реализовать вашу мечту об идеальном доме, если с первого раза не получилось или если ваша семья заметно выросла с конца последней стройки. Так, загородный дом превращается в коттедж, коттедж – в поместье, а поместье – в особняк.

В одной из наших других Книг Идей мы обсуждали, из чего лучше построить пристройку, какой формат и размер выбрать, какую кровлю обустроить и какую планировку спроектировать, а в этой Книге Идей мы покажем вам удачные планировки и интерьеры уже построенных пристроек к коттеджам.