18 пристроек для дома

В этой статье мы обсудим материалы, цены, ваши возможности и разные планировки относительно пристройки к загородному дому. В нашей другой Книге Идей мы уже собирали для вас интерьеры и интересные решения, практичные идеи и планировки в стремлении найти идеальный вариант для вашей конкретной семьи.

Сейчас же мы обсудим то, как именно вы будете пристраивать новую комнату или целый комплекс к дому, какой бюджет вам понадобится и из какого материала будут стены.