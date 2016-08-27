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18 пристроек для дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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В этой статье мы обсудим материалы, цены, ваши возможности и разные планировки относительно пристройки к загородному дому. В нашей другой Книге Идей мы уже собирали для вас интерьеры и интересные решения, практичные идеи и планировки в стремлении найти идеальный вариант для вашей конкретной семьи.

Сейчас же мы обсудим то, как именно вы будете пристраивать новую комнату или целый комплекс к дому, какой бюджет вам понадобится и из какого материала будут стены.

​Современный формат

​kitchen rear extension ealing with pitched roof homify Дома в стиле модерн
homify

​kitchen rear extension ealing with pitched roof

homify
homify
homify

Современный формат обычно представлен строением из кирпича или блоков, имеет остекление в виде окон в пол, отопление с «теплым полом» и открытую планировку кухни-гостиной.

​Варианты комнат

supper time homify Дома в стиле модерн london,extension,architecture,glass,open plan,sliding doors,kitchen
homify

supper time

homify
homify
homify

Среди различных вариантов вы можете выбрать между пристройкой с кухней, кухней-столовой, кухней-гостиной, детской игровой или верандой для первого этажа. Правда, есть и идеи для фитнес-уголка, комнаты для йоги или рукоделия, кабинета или домашнего кинотеатра. Для второго этажа в пристройке, как правило, выбор падает на главный мастер-сьют для родителей – спальню, ванную комнату и гардеробную.

Правда, чаще всего пристройки имеют одноэтажную структуру – они более бюджетны и легко выполнимы своими руками. При них мы часто можем найти стильную террасу и двери-слайдинг.

​Варианты материалов

Private House - Holland Park , New Images Architects New Images Architects Балкон и терраса в стиле модерн
New Images Architects

Private House – Holland Park

New Images Architects
New Images Architects
New Images Architects

Проще всего сделать пристройку из того же материала, из которого вы строили дом. Кирпич, блок, SIP-панели – любой вариант подойдет. Если вы хотите доверить это дело профессионалом, то вы можете посмотреть на проект пристройки, реализованный в Москве. Для самостоятельной же стройки вам понадобятся наши советы, данные ниже, и консультация специалиста.

​Расположение пристройки

The Cube Adam Knibb Architects Дома в стиле модерн
Adam Knibb Architects

The Cube

Adam Knibb Architects
Adam Knibb Architects
Adam Knibb Architects

Пристройка может располагаться с любой из четырех сторон  дома, в том числе – выпирать по диагонали. Она может иметь эркеры, «башенки», быть полукруглой, но чаще всего она составлена из одного или двух прямоугольных объемов (внутри – комнат).

Расположение пристройки сбоку или близко к границе участка стоит отдельно согласовывать со строительными нормативами по отношению к границе участка. И да, любая пристройка подлежит легализации, если она является частью основного строения (отапливается, является жилым помещением).

​Веранда

House in Winchester, LA Hally Architect LA Hally Architect Сад в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Winchester

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Неотапливаемые пристройки чаще всего называются верандами или зимними садами, в зависимости от их назначения. В них могут располагаться гостиные, столовые и игровые детские комнаты. В общем, любую пристройку с зоной отдыха и обширным остеклением можно назвать верандой.

​Увеличение комнаты

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Пристройки бывают как большие (до 100 кв. метров), средние (в 20-40 кв. метров), так и совсем маленькие. Иногда кухне нужно всего метров 6-10, чтобы почувствовать себя «Кухней».

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Выбор стиля

Rear Extension DDWH Architects Дома в стиле модерн
DDWH Architects

Rear Extension

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

Наиболее красиво выглядят пристройки, выполненные в четырех стилях – модерне со стандартным пластиковыми окнами и простой однотонной отделкой, минимализме с шикарными дверьми-слайдерами и профессиональным стильным интерьером, французском стиле с белым распашными дверьми на террасу и окнами с расстекловкой и в английском стиле кантри, где можно использовать деревянные окна и двери.

​Выбор стиля

Lower Common South, Alan Higgs Architects Alan Higgs Architects Дома в стиле модерн
Alan Higgs Architects

Lower Common South

Alan Higgs Architects
Alan Higgs Architects
Alan Higgs Architects

Наиболее красиво выглядят пристройки, выполненные в четырех стилях – модерне со стандартным пластиковыми окнами и простой однотонной отделкой, минимализме с шикарными дверьми-слайдерами и профессиональным стильным интерьером, французском стиле с белым распашными дверьми на террасу и окнами с расстекловкой и в английском стиле кантри, где можно использовать деревянные окна и двери.

​Стеклянная беседка

Canonbury House - 1 Jonathan Clark Architects Столовая комната в стиле минимализм
Jonathan Clark Architects

Canonbury House – 1

Jonathan Clark Architects
Jonathan Clark Architects
Jonathan Clark Architects

Иногда пристройка может быть совсем маленькой, неотапливаемой, но зато шикарно остекленной. Здесь может расположиться столовая, летняя кухня или игровая.

​Люксовая пристройка

homify
homify

homify
homify
homify

В люксовых пристройках, как правило, мы найдем сложные стеклянные конструкции, двухуровневые потолки и мебель индивидуального проектирования.

​Стеклянная кровля

Barnes, London: Culmax Glass Box Extension Maxlight Зимний сад в стиле модерн
Maxlight

Barnes, London: Culmax Glass Box Extension

Maxlight
Maxlight
Maxlight

Стеклянная кровля смотрится очень современно и отлично подходит для зимних садов, веранд, летних гостиных, столовых и детских игровых комнат.

​Плоская кровля

Rear elevation showing timber extension Neil Dusheiko Architects Дома в стиле модерн
Neil Dusheiko Architects

Rear elevation showing timber extension

Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects

Тогда как плоская кровля подходит под любой стиль строения. Она просто и быстро монтируется, отличается надежностью и оригинальным дизайном, стоит гораздо дешевле стандартной и может даже стать террасой или садом наверху. Высокие теплоизоляционные свойства позволяют рекомендовать ее всем семейным коттеджам.

На профессионально сделанной плоской кровле снег может лежать всю зиму, затем растаять весной и стечь по водостоку без проблем и протечек.

​Мини-пристройка: кухня и гостиная

light cube homify Стены и пол в стиле минимализм london,extension,architecture,glass,kitchen,concrete
homify

light cube

homify
homify
homify

Для такой миниатюрной, но очень функциональной пристройки вам понадобится около 35 кв. метров для гостиной (20 метров) и кухни (15 метров). Между ними можно поставить барную стойку или остров.

​Большому дому – большую пристройку

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Большая пристройка может быть вытянута по ширине всего фасада и иметь глубину до 6-ти метров, чтобы оставаться соразмерной дому.

​Эко-минимализм

Rear elevation showing materiality Fraher and Findlay Дома в стиле модерн
Fraher and Findlay

Rear elevation showing materiality

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

Необычные пристройки, например, в стилях футуристика или эко-минимализм должны создаваться исключительно профессионалами.

​Из коттеджа – в особняк

Front view of contemporary garden room extension Westbury Garden Rooms Зимний сад в стиле модерн
Westbury Garden Rooms

Front view of contemporary garden room extension

Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms

Так, коттедж может стать особняком с тремя гостиными и двумя кухнями, мини-дом – коттеджем, а особняк – замком!

​Традиционный формат

Side view extension Westbury Garden Rooms Зимний сад в классическом стиле
Westbury Garden Rooms

Side view extension

Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms
Westbury Garden Rooms

В традиционном формате изменяется лишь стиль оформления – окна с  расстекловкой, теплые охристые оттенка и кровля «под черепицу» придают ей более классический вид.

​Минимализм

Winchmore Hill, London Maxlight Окна и двери в стиле модерн
Maxlight

Winchmore Hill, London

Maxlight
Maxlight
Maxlight

Минимализм не является самым дешевым стилем в воплощении (модерн – да!), но смотрится при любом доме почти футуристично!

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