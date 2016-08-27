18 пристроек для дома

В этой статье мы обсудим материалы, цены, ваши возможности и разные планировки относительно пристройки к загородному дому. В нашей другой Книге Идей мы уже собирали для вас интерьеры и интересные решения, практичные идеи и планировки в стремлении найти идеальный вариант для вашей конкретной семьи.
Сейчас же мы обсудим то, как именно вы будете пристраивать новую комнату или целый комплекс к дому, какой бюджет вам понадобится и из какого материала будут стены.
Современный формат обычно представлен строением из кирпича или блоков, имеет остекление в виде окон в пол, отопление с «теплым полом» и открытую планировку кухни-гостиной.
Среди различных вариантов вы можете выбрать между пристройкой с кухней, кухней-столовой, кухней-гостиной, детской игровой или верандой для первого этажа. Правда, есть и идеи для фитнес-уголка, комнаты для йоги или рукоделия, кабинета или домашнего кинотеатра. Для второго этажа в пристройке, как правило, выбор падает на главный мастер-сьют для родителей – спальню, ванную комнату и гардеробную.
Правда, чаще всего пристройки имеют одноэтажную структуру – они более бюджетны и легко выполнимы своими руками. При них мы часто можем найти стильную террасу и двери-слайдинг.
Проще всего сделать пристройку из того же материала, из которого вы строили дом. Кирпич, блок, SIP-панели – любой вариант подойдет. Если вы хотите доверить это дело профессионалом, то вы можете посмотреть на проект пристройки, реализованный в Москве. Для самостоятельной же стройки вам понадобятся наши советы, данные ниже, и консультация специалиста.
Пристройка может располагаться с любой из четырех сторон дома, в том числе – выпирать по диагонали. Она может иметь эркеры, «башенки», быть полукруглой, но чаще всего она составлена из одного или двух прямоугольных объемов (внутри – комнат).
Расположение пристройки сбоку или близко к границе участка стоит отдельно согласовывать со строительными нормативами по отношению к границе участка. И да, любая пристройка подлежит легализации, если она является частью основного строения (отапливается, является жилым помещением).
Неотапливаемые пристройки чаще всего называются верандами или зимними садами, в зависимости от их назначения. В них могут располагаться гостиные, столовые и игровые детские комнаты. В общем, любую пристройку с зоной отдыха и обширным остеклением можно назвать верандой.
Пристройки бывают как большие (до 100 кв. метров), средние (в 20-40 кв. метров), так и совсем маленькие. Иногда кухне нужно всего метров 6-10, чтобы почувствовать себя «Кухней».
Наиболее красиво выглядят пристройки, выполненные в четырех стилях – модерне со стандартным пластиковыми окнами и простой однотонной отделкой, минимализме с шикарными дверьми-слайдерами и профессиональным стильным интерьером, французском стиле с белым распашными дверьми на террасу и окнами с расстекловкой и в английском стиле кантри, где можно использовать деревянные окна и двери.
Наиболее красиво выглядят пристройки, выполненные в четырех стилях – модерне со стандартным пластиковыми окнами и простой однотонной отделкой, минимализме с шикарными дверьми-слайдерами и профессиональным стильным интерьером, французском стиле с белым распашными дверьми на террасу и окнами с расстекловкой и в английском стиле кантри, где можно использовать деревянные окна и двери.
Иногда пристройка может быть совсем маленькой, неотапливаемой, но зато шикарно остекленной. Здесь может расположиться столовая, летняя кухня или игровая.
В люксовых пристройках, как правило, мы найдем сложные стеклянные конструкции, двухуровневые потолки и мебель индивидуального проектирования.
Стеклянная кровля смотрится очень современно и отлично подходит для зимних садов, веранд, летних гостиных, столовых и детских игровых комнат.
Тогда как плоская кровля подходит под любой стиль строения. Она просто и быстро монтируется, отличается надежностью и оригинальным дизайном, стоит гораздо дешевле стандартной и может даже стать террасой или садом наверху. Высокие теплоизоляционные свойства позволяют рекомендовать ее всем семейным коттеджам.
На профессионально сделанной плоской кровле снег может лежать всю зиму, затем растаять весной и стечь по водостоку без проблем и протечек.
Для такой миниатюрной, но очень функциональной пристройки вам понадобится около 35 кв. метров для гостиной (20 метров) и кухни (15 метров). Между ними можно поставить барную стойку или остров.
Большая пристройка может быть вытянута по ширине всего фасада и иметь глубину до 6-ти метров, чтобы оставаться соразмерной дому.
Необычные пристройки, например, в стилях футуристика или эко-минимализм должны создаваться исключительно профессионалами.
Так, коттедж может стать особняком с тремя гостиными и двумя кухнями, мини-дом – коттеджем, а особняк – замком!
В традиционном формате изменяется лишь стиль оформления – окна с расстекловкой, теплые охристые оттенка и кровля «под черепицу» придают ей более классический вид.
Минимализм не является самым дешевым стилем в воплощении (модерн – да!), но смотрится при любом доме почти футуристично!
Для тех, кто уже спешит на дачу:
— Комнатные растения и растения для улицы;