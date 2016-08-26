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12 эффектных идей для вашего сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Сад в колониальном стиле
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Если вы ищите универсальные, бюджетные и простые в воплощении своими руками идеи для сада, то вы нашли ту Книгу Идей, которая вам нужна! Мы собрали привлекательные возможности для дизайна сада в быстром и удобном формате.

Все идеи – масштабируются, могут быть выполнены на маленькой площадке, а многие материалы в них и, конечно же, сами растения могут быть заменены на схожие по форме и характеру произрастания.

​Потрясающий сад камней

Casa Owen, Terra Terra Сад в стиле модерн
Terra

Terra
Terra
Terra

Этот шикарный сад камней воплотить в жизнь гораздо проще, чем кажется. Вам нужно снять верхний слой земли (20 см), заполнить нишу песком (5 см) и щебнем (10 см) и затем сверху положить немного почвы в места для клумб и засыпать щебнем. По краям хорошо было бы отделить сад камней от другой части участка – плиткой, дорожкой, заборчиком.

В клумбах нужно посадить кустарники на тонких стеблях с высокой кроной, почвопокровные для тени и злаковые (осоки) для среднего яруса. Украсить сад стоит дорожками из камней, крупными камнями. Добавьте пару каменных фонариков и скульптур, поилку для птиц и сад готов!

​Великолепная гирлянда на террасе

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos Сад в стиле модерн
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

Повесить гирлянду на террасе, веранде или на фасаде дома может каждый, и эффект от нее получается просто фантастический! Выбирайте интересные садовые светильники, создающие атмосферу праздника, или просто золотую новогоднюю гирлянду для уличного использования. Украсить можно окна по периметру, перголу, беседку (особенно красиво!), козырек, скат кровли.

​Эффектная терраса вровень с гостиной и садом

Casa Garcia de Horta, Telmo Ferreira Photography Telmo Ferreira Photography Сад в стиле модерн Красный
Telmo Ferreira Photography

Telmo Ferreira Photography
Telmo Ferreira Photography
Telmo Ferreira Photography

Идеальную террасу вровень с гостиной и садом лучше доверить в реализации профессионалу, но если вы твердо намерены сделать все самому, то можете попробовать создать тот же эффект. Главное – это не бояться переделывать и исправлять свои ошибки.

​Средиземноморский внутренний дворик

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Сад в колониальном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Удивительно красивый внутренний дворик можно сделать, если у вас есть хотя бы две стены, а лучше – три или все четыре. Добавьте арочные своды для окон, арок, перголы, каменную кладку или мощение керамогранитом, фонтанчик по центру или поилку для птиц и мебель в стиле патио. Подойдут и два кресла Acapulco, как на фотографии выше. Но самое главное – это светильники на стенах в кованом оформлении и подсветка фонтана, столбов навеса и кустарников.

​Передовой минимализм

Casa Dalias, grupoarquitectura grupoarquitectura Балкон и терраса в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Столь шикарный проект может быть реализован не только профессионалом, но и вами. Его главное преимущество – цветовая гамма 21-ого века! Изумрудный цвет бассейна был достигнут с помощью стеклянной мозаики изумрудного цвета, а терраса выглядит так дорого из-за крупноформатной плитки (керамогранит под камень). Используйте те же оттенки и вы получите шикарный результат где бы то ни было!

​Пляжная эстетика

The Wall House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos Сад в стиле минимализм
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

Пляжный стиль можно реализовать в саду за счет светлой террасы (белое, бледное дерево, белая или бледно-песочная плитка), белой мебели и голубых акцентов. Цвет бланже для бассейнов идеально подходит для такого сада.

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​Мини-садик за 300 тыс. рублей

MORADIA PARK, ARQAMA - Arquitetura e Design Lda ARQAMA - Arquitetura e Design Lda Сад в стиле модерн
ARQAMA – Arquitetura e Design Lda

ARQAMA - Arquitetura e Design Lda
ARQAMA – Arquitetura e Design Lda
ARQAMA - Arquitetura e Design Lda

Этот маленький сад с мощеной площадкой (40 кв. метров), газонной площадкой (20 кв. метров и искусственный газон), новым забором (2,2 метра), летней кухней и столовой группой модного формата будет стоить около 300 тыс. рублей вместе с работой строителей.

​Каменная стена

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura Сад в стиле модерн
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

Шикарная каменная стена с отделкой декоративным или даже натуральным камнем преобразит облик вашего сада в брутальной манере рустика или шале.

​Высокие грядки

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Сад в рустикальном стиле
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Высокие грядки из древесины или кирпичей помогут вам выращивать любимые ягоды или овощи в удобном формате. Кроме того, такие грядки и выглядят более аккуратно.

​Интегрированные в газон посадки

Casa de Sá, Sónia Cruz - Arquitectura Sónia Cruz - Arquitectura Сад в стиле модерн
Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
Sónia Cruz - Arquitectura

Интегрированные в газон кустарники, деревья и просто камни выглядят шикарно на фоне идеальной травы.

​Вертикальный сад

Apartamento Privado (Duplex) Zona do Lumiar/Lisboa - Portugal, LC Vertical Gardens LC Vertical Gardens Сад в стиле модерн
LC Vertical Gardens

LC Vertical Gardens
LC Vertical Gardens
LC Vertical Gardens

Обустройство вертикального сада стоит доверить профессионалам, но он явно того стоит!

Для тех, кто любит дачу:

— Модульный дом вашей мечты;

— Окантовки для сада и компостирование;

— Идеи дизайна балкона, веранды и террасы.

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