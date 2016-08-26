12 эффектных идей для вашего сада

Если вы ищите универсальные, бюджетные и простые в воплощении своими руками идеи для сада, то вы нашли ту Книгу Идей, которая вам нужна! Мы собрали привлекательные возможности для дизайна сада в быстром и удобном формате.
Все идеи – масштабируются, могут быть выполнены на маленькой площадке, а многие материалы в них и, конечно же, сами растения могут быть заменены на схожие по форме и характеру произрастания.
Этот шикарный сад камней воплотить в жизнь гораздо проще, чем кажется. Вам нужно снять верхний слой земли (20 см), заполнить нишу песком (5 см) и щебнем (10 см) и затем сверху положить немного почвы в места для клумб и засыпать щебнем. По краям хорошо было бы отделить сад камней от другой части участка – плиткой, дорожкой, заборчиком.
В клумбах нужно посадить кустарники на тонких стеблях с высокой кроной, почвопокровные для тени и злаковые (осоки) для среднего яруса. Украсить сад стоит дорожками из камней, крупными камнями. Добавьте пару каменных фонариков и скульптур, поилку для птиц и сад готов!
Повесить гирлянду на террасе, веранде или на фасаде дома может каждый, и эффект от нее получается просто фантастический! Выбирайте интересные садовые светильники, создающие атмосферу праздника, или просто золотую новогоднюю гирлянду для уличного использования. Украсить можно окна по периметру, перголу, беседку (особенно красиво!), козырек, скат кровли.
Идеальную террасу вровень с гостиной и садом лучше доверить в реализации профессионалу, но если вы твердо намерены сделать все самому, то можете попробовать создать тот же эффект. Главное – это не бояться переделывать и исправлять свои ошибки.
Удивительно красивый внутренний дворик можно сделать, если у вас есть хотя бы две стены, а лучше – три или все четыре. Добавьте арочные своды для окон, арок, перголы, каменную кладку или мощение керамогранитом, фонтанчик по центру или поилку для птиц и мебель в стиле патио. Подойдут и два кресла Acapulco, как на фотографии выше. Но самое главное – это светильники на стенах в кованом оформлении и подсветка фонтана, столбов навеса и кустарников.
Столь шикарный проект может быть реализован не только профессионалом, но и вами. Его главное преимущество – цветовая гамма 21-ого века! Изумрудный цвет бассейна был достигнут с помощью стеклянной мозаики изумрудного цвета, а терраса выглядит так дорого из-за крупноформатной плитки (керамогранит под камень). Используйте те же оттенки и вы получите шикарный результат где бы то ни было!
Пляжный стиль можно реализовать в саду за счет светлой террасы (белое, бледное дерево, белая или бледно-песочная плитка), белой мебели и голубых акцентов. Цвет бланже для бассейнов идеально подходит для такого сада.
Этот маленький сад с мощеной площадкой (40 кв. метров), газонной площадкой (20 кв. метров и искусственный газон), новым забором (2,2 метра), летней кухней и столовой группой модного формата будет стоить около 300 тыс. рублей вместе с работой строителей.
Шикарная каменная стена с отделкой декоративным или даже натуральным камнем преобразит облик вашего сада в брутальной манере рустика или шале.
Высокие грядки из древесины или кирпичей помогут вам выращивать любимые ягоды или овощи в удобном формате. Кроме того, такие грядки и выглядят более аккуратно.
Интегрированные в газон кустарники, деревья и просто камни выглядят шикарно на фоне идеальной травы.
Обустройство вертикального сада стоит доверить профессионалам, но он явно того стоит!
Для тех, кто любит дачу:
— Окантовки для сада и компостирование;