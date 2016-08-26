12 эффектных идей для вашего сада

Если вы ищите универсальные, бюджетные и простые в воплощении своими руками идеи для сада, то вы нашли ту Книгу Идей, которая вам нужна! Мы собрали привлекательные возможности для дизайна сада в быстром и удобном формате.

Все идеи – масштабируются, могут быть выполнены на маленькой площадке, а многие материалы в них и, конечно же, сами растения могут быть заменены на схожие по форме и характеру произрастания.