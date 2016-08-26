До и После: Из разрухи в глянец!

Время неумолимо приближает все рукотворное к неизбежному финалу. Не будем долго смаковать эту печальную истину, лучше порадуемся тому потрясающему преображению кухни-столовой и ванной комнаты, которое стало возможным при участии фирмы Seets.

Все функциональные зоны были расположены на одной стороне этой квартиры, вдоль одной стены, к тому же кухня и столовая находились в одной комнате в формате открытой планировки. Потому было очень удобно ремонтировать все это вместе и реализовать проект, который делал пространство почти единым целым, плавно перетекающим из одной зоны в другую.

Ставка была сделана на универсальность минимализма для оформления и кухни, и столовой, и ванной комнаты. Белые стены, потолок, мебель, бирюзовый для акцентов плюс выбеленный ламинат на полу и черные рамы окон. Идеальное сочетание, которое при использовании (а значит и привнесении других оттенков, например, в одежде, посуде или текстиле) не станет какофонией, а по-прежнему останется эстетически совершенным.