До и После: Из разрухи в глянец!

Время неумолимо приближает все рукотворное к неизбежному финалу. Не будем долго смаковать эту печальную истину, лучше порадуемся тому потрясающему преображению кухни-столовой и ванной комнаты, которое стало возможным при участии фирмы Seets.
Все функциональные зоны были расположены на одной стороне этой квартиры, вдоль одной стены, к тому же кухня и столовая находились в одной комнате в формате открытой планировки. Потому было очень удобно ремонтировать все это вместе и реализовать проект, который делал пространство почти единым целым, плавно перетекающим из одной зоны в другую.
Ставка была сделана на универсальность минимализма для оформления и кухни, и столовой, и ванной комнаты. Белые стены, потолок, мебель, бирюзовый для акцентов плюс выбеленный ламинат на полу и черные рамы окон. Идеальное сочетание, которое при использовании (а значит и привнесении других оттенков, например, в одежде, посуде или текстиле) не станет какофонией, а по-прежнему останется эстетически совершенным.
Пространство ванной комнаты позволило разместить на своей площади стиральную машину, а за окном была часть лоджии, которая использовалась для складирования всякого хлама, которого за годы жизни у каждой семьи скапливается немало.
После сноса стены, разделяющей ванную комнату и лоджию, интерьер наполнился светом и радостно принял в свои объятия белоснежный минимализм. Функциональность при этом не пострадала, стиральная машина и раковина, все на месте, а туалетная комната осталась в приватном боксе за дверью, за левой стеной.
Перемены в обстановке часто начинаются с замены самой используемой бытовой техники. Так и здесь – холодильник и кондиционер уже современные, а вот обстановка (сервант и столовая группа) выглядели неплохо очень и очень давно. Пока не было достаточных средств, владельцы с этим мирились, ведь функционал и в старых вещах присутствует, но как только появилась возможность, сделали со столовой то, что вы увидите на снимках ниже.
Преображение этих квадратных метров просто невероятно! Абсолютная чистота, эргономичная расстановка мебели, технологичность функциональных зон, все на высоте! Эффектный блеск стали, белоснежная красота мебели и стен дополнены бирюзовыми акцентами на стульях.
Кухонный гарнитур представлен кулинарной зоной в виде неполной буквы «П» с вместительными ящиками и полочками. Раковина с высоким изливом, стеклокерамическая поверхность для газовой печи, мелкая бытовая техника типа тостера и чайника (конечно же, в белом цвете) – все будет радовать хозяйку и домочадцев еще очень долгое время.
Со стороны столовой у кухонного гарнитура тоже есть полочки. Это очень удобно для размещения всего, что требуется для ежедневной сервировки. Под окном, относящемся к зоне столовой – вместительная тумба, которая продолжает подоконник и предлагает под ним место за закрытыми дверцами, которое никогда не бывает лишним. Вдоль правой стены столовой – высокий шкаф с двумя прозрачными дверцами. А за самой стеной находится туалетная комната. Обеденный стол и два стула расставлены на совсем небольшой площади, поэтому изящные ножки стола здесь очень кстати.
Если у вас пока недостаточно средств для ремонта всей квартиры или дома или вы просто не представляете, куда бы могла переехать вся ваша семья на пару месяцев полноценного ремонта, начните именно с кухни или ванной комнаты. Практика показывает, что преображение именно этих квадратных метров больше всего влияет на ваше ощущение собственного дома.
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