7 домов от русских архитекторов

Многие скептики утверждают, что архитектура как искусство в России сошла на нет, сменившись обыкновенным бездушным строительством. Homify решил разрушить этот стереотип и сделал подборку из семи великолепных домов, спроектированных русскими архитекторами.

Каждый из этих проектов уникален, каждый имеет свой неповторимый шарм, свой стиль и свою красоту. Возможно, в них вы найдете вдохновение для собственного творчества, или же просто получите эстетическое наслаждение. Поехали!