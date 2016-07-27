7 домов от русских архитекторов

Многие скептики утверждают, что архитектура как искусство в России сошла на нет, сменившись обыкновенным бездушным строительством. Homify решил разрушить этот стереотип и сделал подборку из семи великолепных домов, спроектированных русскими архитекторами.
Каждый из этих проектов уникален, каждый имеет свой неповторимый шарм, свой стиль и свою красоту. Возможно, в них вы найдете вдохновение для собственного творчества, или же просто получите эстетическое наслаждение. Поехали!
Минимализм все еще не так популярен в России, как в странах Европы, но русские архитекторы уже освоили его в совершенстве. Творение команды SBOEV3_ARCHITECT – яркая тому иллюстрация. Лаконичные формы, сдержанная цветовая гамма, много стекла – не это ли идеальное проявление минимализма?
Дом стоит особняком, и, как часто бывает в таких случаях, вокруг него оборудовали небольшую площадку, оставив все остальное пространство свободным. Благодаря этому здание выглядит так, словно его вместе с двориком можно в любой момент поднять и унести в другое место.
Питерский архитектор Дмитрий Кругляк тоже предпочитает модерн, но в несколько иных его проявлениях. Спроектированный ним дом выглядит так, словно построен он в результате не очень удачной игры в тетрис. Но если ситуация с тетрисом игрока бы расстроила, то здание выглядит просто потрясающе, вызывая восторг и восхищение.
Классическое сочетание черного и белого выглядит, как всегда, выигрышно, особенно дополненное темно-коричневыми элементами. Огромные окна не позволяют дому выглядеть слишком строгим – в темное время суток, когда через стекло льется мягкий свет, здание просто очаровывает.
Чтобы сразить вас наповал первым же снимком, начать мы решили с потрясающего дома, построенного специалистами из компании Royal Wood в Пушкино. Поскольку традиционным жилищем русского человека считается деревянная изба из сруба, дизайнеры решили воспользоваться именно этим архетипным образом.
Огромный дом с бревенчатым фасадом выглядит массивным, даже немного грубоватым, но при этом очень романтичным – классика рустикального стиля. Огромные бревна – где-то неровные, где-то ассиметрично установленные, где-то щербатые или сучковатые – придают строению сказочность, делают его живым.
А вот создатели этого удивительного дома, напротив, решили отойти от традиций, причем как можно дальше. Специалисты из компании Domespace Vostok спроектировали совершенно невероятное здание, внешне напоминающее летающую тарелку, упавшую на землю. Стоит ли говорить, что такой дизайн привлекает внимание всех прохожих?
Интерьер при этом вовсе не космический – наоборот, очень даже классический. Обилие дерева во всех помещениях делает комнаты особенно уютными и светлыми.
Идея с площадкой пригляделась и дизайнеру-визуализатору Станиславу Орехову, создавшему проект деревянного дома, объединившего в себе классику и модерн. Традиционная двускатная крыша вместе с современными большими окнами и стеклянными дверями всегда смотрится хорошо. Доминирующий цвет с контрастными красными деталями дает как раз то сочетание строгости и яркости, которое делает постройку заметной, но не слишком броской.
Этот дом команда Александра Иванюшина построила со второго раза – изначально это был трехэтажный особняк, но позднее его решено было переделать в одноэтажный. Дизайн также был изменен – в результате мы видим стильную, функциональную постройку, в которой ни один квадратный сантиметр не пропадает зря.
Особое внимание привлекает плоская крыша, полностью отведенная под террасу. В хорошую погоду там можно загорать, готовить барбекю или просто отдыхать с хорошей книгой, а также любоваться двором, в котором расположены два живописных искусственных водоема, роскошные растения и красивые беседки.
И в завершение мы хотели бы показать вам роскошный дом в поселке Ильичевка, дизайн которого был создан компанией Anima. Даже несмотря на всеобщую и нестареющую любовь к классике, такие здания сегодня встречаются нечасто. Многоскатная крыша, красно-коричневый кирпичный фасад, окна с дугообразной рамой, кованные перила на крыльце – все это выглядит роскошно, благородно и романтично.