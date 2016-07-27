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7 домов от русских архитекторов

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Дома, DOMESPACE VOSTOK DOMESPACE VOSTOK Дома в стиле модерн
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Многие скептики утверждают, что архитектура как искусство в России сошла на нет, сменившись обыкновенным бездушным строительством. Homify решил разрушить этот стереотип и сделал подборку из семи великолепных домов, спроектированных русскими архитекторами.

Каждый из этих проектов уникален, каждый имеет свой неповторимый шарм, свой стиль и свою красоту. Возможно, в них вы найдете вдохновение для собственного творчества, или же просто получите эстетическое наслаждение. Поехали!

Минимализм во всей красе

Дом Холостяка 2, Sboev3_Architect Sboev3_Architect Дома в стиле минимализм
Sboev3_Architect

Дом Холостяка 2

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Минимализм все еще не так популярен в России, как в странах Европы, но русские архитекторы уже освоили его в совершенстве. Творение команды SBOEV3_ARCHITECT – яркая тому иллюстрация. Лаконичные формы, сдержанная цветовая гамма, много стекла – не это ли идеальное проявление минимализма?

Дом стоит особняком, и, как часто бывает в таких случаях, вокруг него оборудовали небольшую площадку, оставив все остальное пространство свободным. Благодаря этому здание выглядит так, словно его вместе с двориком можно в любой момент поднять и унести в другое место.

Сложная геометрия

Частный жилой дом в современном стиле, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк ARCHSKIN,ARGETON,flat roof,HIFINITY,HOERMANN,REYNARIES,окна в пол,плоская кровля,фасадная керамика,современный дом
Дмитрий Кругляк

Частный жилой дом в современном стиле

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Питерский архитектор Дмитрий Кругляк тоже предпочитает модерн, но в несколько иных его проявлениях. Спроектированный ним дом выглядит так, словно построен он в результате не очень удачной игры в тетрис. Но если ситуация с тетрисом игрока бы расстроила, то здание выглядит просто потрясающе, вызывая восторг и восхищение.

Классическое сочетание черного и белого выглядит, как всегда, выигрышно, особенно дополненное темно-коричневыми элементами. Огромные окна не позволяют дому выглядеть слишком строгим – в темное время суток, когда через стекло льется мягкий свет, здание просто очаровывает.

Великолепие древесины

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Чтобы сразить вас наповал первым же снимком, начать мы решили с потрясающего дома, построенного специалистами из компании Royal Wood в Пушкино. Поскольку традиционным жилищем русского человека считается деревянная изба из сруба, дизайнеры решили воспользоваться именно этим архетипным образом.

Огромный дом с бревенчатым фасадом выглядит массивным, даже немного грубоватым, но при этом очень романтичным – классика рустикального стиля. Огромные бревна – где-то неровные, где-то ассиметрично установленные, где-то щербатые или сучковатые – придают строению сказочность, делают его живым.

Гости из космоса

Дома, DOMESPACE VOSTOK DOMESPACE VOSTOK Дома в стиле модерн
DOMESPACE VOSTOK

Дома

DOMESPACE VOSTOK
DOMESPACE VOSTOK
DOMESPACE VOSTOK

А вот создатели этого удивительного дома, напротив, решили отойти от традиций, причем как можно дальше. Специалисты из компании Domespace Vostok спроектировали совершенно невероятное здание, внешне напоминающее летающую тарелку, упавшую на землю. Стоит ли говорить, что такой дизайн привлекает внимание всех прохожих?

Интерьер при этом вовсе не космический – наоборот, очень даже классический. Обилие дерева во всех помещениях делает комнаты особенно уютными и светлыми.

Уютный деревянный дом

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Идея с площадкой пригляделась и дизайнеру-визуализатору Станиславу Орехову, создавшему проект деревянного дома, объединившего в себе классику и модерн. Традиционная двускатная крыша вместе с современными большими окнами и стеклянными дверями всегда смотрится хорошо. Доминирующий цвет с контрастными красными деталями дает как раз то сочетание строгости и яркости, которое делает постройку заметной, но не слишком броской.

Огромный дом с террасой

homify Дома в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Этот дом команда Александра Иванюшина построила со второго раза – изначально это был трехэтажный особняк, но позднее его решено было переделать в одноэтажный. Дизайн также был изменен – в результате мы видим стильную, функциональную постройку, в которой ни один квадратный сантиметр не пропадает зря.

Особое внимание привлекает плоская крыша, полностью отведенная под террасу. В хорошую погоду там можно загорать, готовить барбекю или просто отдыхать с хорошей книгой, а также любоваться двором, в котором расположены два живописных искусственных водоема, роскошные растения и красивые беседки.

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Благородная классика

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Дома в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

И в завершение мы хотели бы показать вам роскошный дом в поселке Ильичевка, дизайн которого был создан компанией Anima. Даже несмотря на всеобщую и нестареющую любовь к классике, такие здания сегодня встречаются нечасто. Многоскатная крыша, красно-коричневый кирпичный фасад, окна с дугообразной рамой, кованные перила на крыльце – все это выглядит роскошно, благородно и романтично.

Дом под Москвой ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
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