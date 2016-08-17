19 новаторских идей для дорожек

Каждый год начиная уже с марта, те из нас, кто являются счастливым обладателем участка земли, находятся в трепетном ужасе. «Трепетном» потому что как хочется начать делать. И «в ужасе» потому что все это нужно совместить со своевременной посадкой-поливом-прополкой. Но в конце сезона они становятся поспокойнее, появляется приятное ощущение качественно проделанной работы, ведь так красиво вокруг и большинство из этого – дело именно наших рук. Но на улице все еще тепло, потому все еще можно комфортно поработать и, например, подарить своему дому красивые дорожки.

В этой Книге Идей мы собрали для вас самые трендовые варианты оформления дорожек. Посмотрим, что может подойти для вашего участка.