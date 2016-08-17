19 новаторских идей для дорожек

Каждый год начиная уже с марта, те из нас, кто являются счастливым обладателем участка земли, находятся в трепетном ужасе. «Трепетном» потому что как хочется начать делать. И «в ужасе» потому что все это нужно совместить со своевременной посадкой-поливом-прополкой. Но в конце сезона они становятся поспокойнее, появляется приятное ощущение качественно проделанной работы, ведь так красиво вокруг и большинство из этого – дело именно наших рук. Но на улице все еще тепло, потому все еще можно комфортно поработать и, например, подарить своему дому красивые дорожки.
В этой Книге Идей мы собрали для вас самые трендовые варианты оформления дорожек. Посмотрим, что может подойти для вашего участка.
Аккуратное пространство перед домом можно создать, комбинируя щебень, миниатюрные кустики под стрижку и каменные плиты разного формата. Советуем сначала нарисовать планировку на бумаге.
Скомбинировать можно и округлую гальку с плиткой больших размеров «под камень». А если пространство вокруг засадить газоном, добавить эффектную подсветку и лаконичный декор, получится сад в минималистичном стиле.
Высокие грядки и клумбы делают не только для того,чтобы было удобно за ними ухаживать. Бортики позволяют разграничить открытый грунт и дорожки, которые можно засыпать многими материалами, например, древесной корой.
Террасную доску можно использовать не только для сплошного мощения выбранного местечка для отдыха. На участке ломаной формы доски из рифленой термодревесины пригодятся для создания широких дорожек.
Можно вообще пространство перед домом (там, где были нужны дорожки) полностью засыпать мелкими камнями или щебнем мелкой фракции.
А здесь была создана более сложная комбинация из керамогранита, дерева и гальки, вдавленной в верхний слой цементного раствора.
Крупную плитку для уличного использования можно выложить в интересном геометричном формате вдоль аллеи из деревьев или нескольких пергол с лианными растениями.
Интересной может стать и дорожка из обычной тротуарной плитки. Вариантов ее формы и разнообразия доступных цветов сейчас предостаточно.
Выбрав специальную газонную траву, которую не так-то просто вытоптать, вы решите проблему дорожек без применения дополнительных материалов.
Для стильного сада в японском стиле вам подойдет галечная засыпка и плиты разных размеров. Традиционно такие сады создавались постепенно, часто несколькими поколениями. Создать с нуля такую изысканную комбинацию может показаться сложным, но если доверить это профессионалу, который знает правила создания такого сада, вы станете владельцем подобного уголка с умиротворяющей гармонией.
Дорожку из уличной плитки под камень можно оформить по краям, например, кирпичом. Это создаться декоративный контраст и дополнительно укрепит саму дорожку, убережет от расползания.
Рационально распланировать пространство маленького участка можно и так. Тогда террасная доска при формировании дорожек ляжет под углом, создавая весьма декоративные переходы.
Здесь за основу взята уже известная нам галька. Декоративное зонирование для уголка сделано в рустикальном стиле и напоминает плетень.
Утрамбованный щебень будет эффектной парой геометричному рисунку, выложенному из керамогранита.
Обычная тротуарная плитка будет выглядеть более эффектно, если для дорожки из нее сделать бордюр из керамогранита
В стильном геометричном саду потрясающе смотрятся бетонные плиты на ярком зеленом газоне.
Для тех, кто любит дачу:
— Сруб бани;