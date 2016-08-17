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19 новаторских идей для дорожек

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Contemporary screening , fencing & wall panels, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Сад в стиле модерн
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Каждый год начиная уже с марта, те из нас, кто являются счастливым обладателем участка земли, находятся в трепетном ужасе. «Трепетном» потому что как хочется начать делать. И «в ужасе» потому что все это нужно совместить со своевременной посадкой-поливом-прополкой. Но в конце сезона они становятся поспокойнее, появляется приятное ощущение качественно проделанной работы, ведь так красиво вокруг и большинство из этого – дело именно наших рук. Но на улице все еще тепло, потому все еще можно комфортно поработать и, например, подарить своему дому красивые дорожки.

В этой Книге Идей мы собрали для вас самые трендовые варианты оформления дорожек. Посмотрим, что может подойти для вашего участка.

​Камень на камне

Hausgarten Peek - Cube Garden, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften Сад в стиле модерн
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

Аккуратное пространство перед домом можно создать, комбинируя щебень, миниатюрные кустики под стрижку и каменные плиты разного формата. Советуем сначала нарисовать планировку на бумаге.

​Плитка с галькой

Night time in the Garden GK Architects Ltd Сад Освещение
GK Architects Ltd

Night time in the Garden

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Скомбинировать можно и округлую гальку с плиткой больших размеров «под камень». А если пространство вокруг засадить газоном, добавить эффектную подсветку и лаконичный декор, получится сад в минималистичном стиле.

​Мощение корой

​London Kitchen Garden - Small Garden Design by LS+L homify Сад в рустикальном стиле Дерево Многоцветный kitchen garden,Potager,Town garden,Small garden
homify

​London Kitchen Garden – Small Garden Design by LS+L

homify
homify
homify

Высокие грядки и клумбы делают не только для того,чтобы было удобно за ними ухаживать. Бортики позволяют разграничить открытый грунт и дорожки, которые можно засыпать многими материалами, например, древесной корой.

​Деревянные террасы

Communal Gardens, London, Bowles & Wyer Bowles & Wyer Сад в стиле модерн
Bowles &amp; Wyer

Communal Gardens, London

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

Террасную доску можно использовать не только для сплошного мощения выбранного местечка для отдыха. На участке ломаной формы доски из рифленой термодревесины пригодятся для создания широких дорожек.

​Мощение мелкими камнями, щебнем

AR Design Studio- Abbots Way, AR Design Studio AR Design Studio Сад в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- Abbots Way

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Можно вообще пространство перед домом (там, где были нужны дорожки) полностью засыпать мелкими камнями или щебнем мелкой фракции.

​Микс материалов

Chelsea Creek - copyright St George Plc Aralia Сад в стиле модерн Стекло Синий roof terrace,rooftop garden,roof garden,garden design,landscape architecture,landscape architect,landscape design,garden designer,architecture
Aralia

Chelsea Creek – copyright St George Plc

Aralia
Aralia
Aralia

А здесь была создана более сложная комбинация из керамогранита, дерева и гальки, вдавленной в верхний слой цементного раствора.

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​Перголы и аллеи

Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Сад в стиле кантри
Unique Landscapes

Traditional Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Крупную плитку для уличного использования можно выложить в интересном геометричном формате вдоль аллеи из деревьев или нескольких пергол с лианными растениями.

​Тротуарная плитка

10m² Barbecue Cabin in a Derbyshire garden. Arctic Cabins Сад в скандинавском стиле
Arctic Cabins

10m² Barbecue Cabin in a Derbyshire garden.

Arctic Cabins
Arctic Cabins
Arctic Cabins

Интересной может стать и дорожка из обычной тротуарной плитки. Вариантов ее формы и разнообразия доступных цветов сейчас предостаточно.

​Газонная площадка

Topiary and Cloud Pruning in an English Country Garden Niwaki Сад в эклектичном стиле
Niwaki

Topiary and Cloud Pruning in an English Country Garden

Niwaki
Niwaki
Niwaki

Выбрав специальную газонную траву, которую не так-то просто вытоптать, вы решите проблему дорожек без применения дополнительных материалов.

​Разноформатная керамическая плитка

Japanese Style Garden Unique Landscapes Сад в азиатском стиле
Unique Landscapes

Japanese Style Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Для стильного сада в японском стиле вам подойдет галечная засыпка и плиты разных размеров. Традиционно такие сады создавались постепенно, часто несколькими поколениями. Создать с нуля такую изысканную комбинацию может показаться сложным, но если доверить это профессионалу, который знает правила создания такого сада, вы станете владельцем подобного уголка с умиротворяющей гармонией.

​Оформление бортиками

Serene Gravel Garden, Cornus Garden Design Cornus Garden Design Сад в стиле модерн
Cornus Garden Design

Serene Gravel Garden

Cornus Garden Design
Cornus Garden Design
Cornus Garden Design

Дорожку из уличной плитки под камень можно оформить по краям, например, кирпичом. Это создаться декоративный контраст и дополнительно укрепит саму дорожку, убережет от расползания.

​Диагонали и заборы

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs Сад в стиле модерн
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Рационально распланировать пространство маленького участка можно и так. Тогда террасная доска при формировании дорожек ляжет под углом, создавая весьма декоративные переходы.

​Мелкая галька для засыпки

Low Maintenance Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design Сад в эклектичном стиле
Cherry Mills Garden Design

Low Maintenance Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

Здесь за основу взята уже известная нам галька. Декоративное зонирование для уголка сделано в рустикальном стиле и напоминает плетень.

Керамогранит

Garden Rooms by eDEN Garden Rooms, eDEN Garden Rooms Ltd eDEN Garden Rooms Ltd Сад в стиле модерн
eDEN Garden Rooms Ltd

Garden Rooms by eDEN Garden Rooms

eDEN Garden Rooms Ltd
eDEN Garden Rooms Ltd
eDEN Garden Rooms Ltd

Утрамбованный щебень будет эффектной парой геометричному рисунку, выложенному из керамогранита.

​Оформление дорожки керамогранитом

Contemporary screening , fencing & wall panels, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Сад в стиле модерн
Paul Newman Landscapes

Contemporary screening , fencing & wall panels

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

Обычная тротуарная плитка будет выглядеть более эффектно, если для дорожки из нее сделать бордюр из керамогранита

​Бетонные плиты на газоне

itv's Love Your Garden with Alan Titchmarsh Solardome Industries Limited Сад в стиле модерн
Solardome Industries Limited

itv's Love Your Garden with Alan Titchmarsh

Solardome Industries Limited
Solardome Industries Limited
Solardome Industries Limited

В стильном геометричном саду потрясающе смотрятся бетонные плиты на ярком зеленом газоне.

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