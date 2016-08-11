10 палисадников на зависть соседям

Специально для вас мы собрали простые в сооружении палисадники, которые позволят вам с гордостью смотреть на свой дом с улицы! Они реализованы в Мексике, Аргентине, Германии и Испании, и каждый из них может считаться примером прекрасного ландшафтного дизайна.
Этот яркий мексиканский палисадник рассчитан на тепло-карамельные фасады и сочетание бетона и камня. На их фоне яркий желтый и томный красный смотрятся особенно шикарно. Такая клумба является сезонной, т.е. каждые 1-2 месяца по мере отцветания растения в ней заменяются.
Следующий палисадник – аргентинский, но может быть реализован в абсолютно любой стране мира. Здесь газонная площадка красиво оформлена осоками и злаками со всех сторон – дорожка и дом будто закрыты ими от ветра.
Следующий удивительный палисадник расположен в пригороде Буэнос-Айреса. Главный фокус здесь – каменная стена с подсветкой, которая позволяет серому дому казаться таинственным, почти волшебным. Такой прием можно выполнить в любом стиле – от рустика и шале до модерна и минимализма.
Очень элегантная идея, подходящая под любой стиль постройки – клумбы по периметру дома, прямо после отмостки или на ее месте. Здесь выглядят прелестно маленькие кустарники под стрижку и такие цветы, как хризантемы или миниатюрные розы. В мексиканском проекте клумбы сверху покрашены в цвет фасада.
Бледный баклажан (на фото), лила грей, грифельный серый, желтый сорбет, бледно-розовый – модные цвета фасада, которые подходят для разных стилей в архитектуре. Например, нейтральные и глубокие – для модерна и минимализма, а пастельные – для современной неоклассики, домика с колоннами, новой викторианской архитектуры.
Этот потрясающий проект подсветки особняка выполнен в Кордобе, Аргентина. Он выглядит просто изумительно за счет нестандартного расположения светильника и исторически памятной архитектуры самого здания.
Этот потрясающий проект подсветки особняка выполнен в Кордобе, Аргентина. Он выглядит просто изумительно за счет нестандартного расположения светильника и исторически памятной архитектуры самого здания.
Комбинированный забор из ворот, дверей, декоративной каменной кладки, железных декоративных панелей и просто бетонных стен будет выглядеть гораздо более стильно и современно, если выполнить его в нейтральной, бледной, выбеленной цветовой гамме.
Для современных сплошных фасадов нужно озеленение со стороны улицы, хотя бы частичное. Для маленького пространства подойдут злаки и осоки, если есть больше места – хвойные, туи, можжевельники. Очень красиво смотрятся и кустарники по обе стороны от дорожки, но и просто газонной площадки было бы достаточно.
Потрясающее решение для стиля кантри, кирпичного или просто про-европейского дома мы нашли в проекте в Германии. Здесь классический каменный забор дополнен слоем грунта, который украшен газонной травой высшего сорта. При этом калитка здесь деревянная – подстать атмосфере в стиле кантри.
В английском варианте каменный забор тянется по периметру всего участка, в голландском, на фермах – по бокам и на задней стороне может быть заменен на деревянные заборы, а в американском и вовсе лишился своей каменной основы, оставив лишь белые заборчики в стиле калитки на фотографии выше.
Классическая подъездная площадка, вымощенная камнем или тротуарной плиткой, отлично оформит палисадник при доме в классическом стиле или особняке. Вам понадобятся колонны и оформление рустом или мрамором, кованые заборы и ворота.
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