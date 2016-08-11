10 палисадников на зависть соседям

Комбинированный забор из ворот, дверей, декоративной каменной кладки, железных декоративных панелей и просто бетонных стен будет выглядеть гораздо более стильно и современно, если выполнить его в нейтральной, бледной, выбеленной цветовой гамме.

Для современных сплошных фасадов нужно озеленение со стороны улицы, хотя бы частичное. Для маленького пространства подойдут злаки и осоки, если есть больше места – хвойные, туи, можжевельники. Очень красиво смотрятся и кустарники по обе стороны от дорожки, но и просто газонной площадки было бы достаточно.