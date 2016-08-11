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10 палисадников на зависть соседям

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos Дома в стиле модерн Бетон
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Специально для вас мы собрали простые в сооружении палисадники, которые позволят вам с гордостью смотреть на свой дом с улицы! Они реализованы в Мексике, Аргентине, Германии и Испании, и каждый из них может считаться примером прекрасного ландшафтного дизайна.

​Миниатюрное совершенство

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Дома в стиле модерн
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Этот яркий мексиканский палисадник рассчитан на тепло-карамельные фасады и сочетание бетона и камня. На их фоне яркий желтый и томный красный смотрятся особенно шикарно. Такая клумба является сезонной, т.е. каждые 1-2 месяца по мере отцветания растения в ней заменяются.

​Газонная площадка и злаки/осоки

Casa B, D+D Studio D+D Studio Дома в стиле модерн
D+D Studio

D+D Studio
D+D Studio
D+D Studio

Следующий палисадник – аргентинский, но может быть реализован в абсолютно любой стране мира. Здесь газонная площадка красиво оформлена осоками и злаками со всех сторон – дорожка и дом будто закрыты ими от ветра.

​Подсветка каменной стены

Casa MM, FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. Дома в стиле модерн
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.

FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.
FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.

Следующий удивительный палисадник расположен в пригороде Буэнос-Айреса. Главный фокус здесь – каменная стена с подсветкой, которая позволяет серому дому казаться таинственным, почти волшебным. Такой прием можно выполнить в любом стиле – от рустика и шале до модерна и минимализма.

​Высокие клумбы по периметру дома

Casa Mimosas, Boué Arquitectos Boué Arquitectos Дома в рустикальном стиле
Boué Arquitectos

Boué Arquitectos
Boué Arquitectos
Boué Arquitectos

Очень элегантная идея, подходящая под любой стиль постройки – клумбы по периметру дома, прямо после отмостки или на ее месте. Здесь выглядят прелестно маленькие кустарники под стрижку и такие цветы, как хризантемы или миниатюрные розы. В мексиканском проекте клумбы сверху покрашены в цвет фасада.

​Модный цвет фасада

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Бледный баклажан (на фото), лила грей, грифельный серый, желтый сорбет, бледно-розовый – модные цвета фасада, которые подходят для разных стилей в архитектуре. Например, нейтральные и глубокие – для модерна и минимализма, а пастельные – для современной неоклассики, домика с колоннами, новой викторианской архитектуры.

​Подсветка площадок и дорожек

CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos Дома в стиле модерн Бетон
BLOS Arquitectos

BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos

Этот потрясающий проект подсветки особняка выполнен в Кордобе, Аргентина. Он выглядит просто изумительно за счет нестандартного расположения светильника и исторически памятной архитектуры самого здания.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Подсветка площадок и дорожек

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos Дома в стиле модерн
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

Этот потрясающий проект подсветки особняка выполнен в Кордобе, Аргентина. Он выглядит просто изумительно за счет нестандартного расположения светильника и исторически памятной архитектуры самого здания.

​Сплошной фасад

Desarrollo en Lino Limay, Neuquen Capital, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra Дома в стиле минимализм
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

Комбинированный забор из ворот, дверей, декоративной каменной кладки, железных декоративных панелей и просто бетонных стен будет выглядеть гораздо более стильно и современно, если выполнить его в нейтральной, бледной, выбеленной цветовой гамме.

Для современных сплошных фасадов нужно озеленение со стороны улицы, хотя бы частичное. Для маленького пространства подойдут злаки и осоки, если есть больше места – хвойные, туи, можжевельники. Очень красиво смотрятся и кустарники по обе стороны от дорожки, но и просто газонной площадки было бы достаточно.

​Традиционность

Haus auf Sylt, SALLIER WOHNEN SYLT SALLIER WOHNEN SYLT Сад в стиле кантри Камень Зеленый
SALLIER WOHNEN SYLT

SALLIER WOHNEN SYLT
SALLIER WOHNEN SYLT
SALLIER WOHNEN SYLT

Потрясающее решение для стиля кантри, кирпичного или просто про-европейского дома мы нашли в проекте в Германии. Здесь классический каменный забор дополнен слоем грунта, который украшен газонной травой высшего сорта. При этом калитка здесь деревянная – подстать атмосфере в стиле кантри.

В английском варианте каменный забор тянется по периметру всего участка, в голландском, на фермах – по бокам и на задней стороне может быть заменен на деревянные заборы, а в американском и вовсе лишился своей каменной основы, оставив лишь белые заборчики в стиле калитки на фотографии выше.

​Классический

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Классическая подъездная площадка, вымощенная камнем или тротуарной плиткой, отлично оформит палисадник при доме в классическом стиле или особняке. Вам понадобятся колонны и оформление рустом или мрамором, кованые заборы и ворота.

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