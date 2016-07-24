7 ванных комнат в классическом стиле

С каждым годом мы все больше отходим от стандартов прошлого века, когда ванная комната считалась сугубо функциональным помещением. Тенденция эта не может не радовать. Дизайнеры не устают экспериментировать со стилями, но всеобщим фаворитом пока остается классический. Его изысканность, тонкая эстетика, а порой даже вычурность и помпезность влюбляют в себя с первого взгляда.

Homify подобрал для вас семь классических ванных комнат – наслаждайтесь!