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7 ванных комнат в классическом стиле

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Дизайн коттеджа "Владение снежной королевы", Samarina projects Samarina projects Ванная в классическом стиле
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С каждым годом мы все больше отходим от стандартов прошлого века, когда ванная комната считалась сугубо функциональным помещением. Тенденция эта не может не радовать. Дизайнеры не устают экспериментировать со стилями, но всеобщим фаворитом пока остается классический. Его изысканность, тонкая эстетика, а порой даже вычурность и помпезность влюбляют в себя с первого взгляда. 

Homify подобрал для вас семь классических ванных комнат – наслаждайтесь!

Красота и уют

Проект 2х этажного коттеджа в классическом стиле, Инна Михайская Инна Михайская Ванная в классическом стиле Бежевый
Инна Михайская

Проект 2х этажного коттеджа в классическом стиле

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

Заслуживает внимания и великолепный проект-визуализация Инны Михайской. Ванная, расположенная в предполагаемом двухэтажном коттедже, просто поражает своим уютом, элегантностью и шиком. В ней нашлось место даже для большого мягкого кресла, где можно отдохнуть и выпить после душа чашку чаю. Сама ванна расположена под окном, чтобы во время купания можно было любоваться окрестностями.

Шик в чистом виде

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Ванная в классическом стиле
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

В роскошном дворянском особняке, обустройством которого занималась дизайнер Ольга Айсина, прекрасно все без исключения, и особенно – ванные комнаты, коих в доме несколько. При этом интерьер нельзя назвать китчевым или безвкусным – замысловатого бароккового декора в нем ровно столько, сколько нужно, чтобы создать определенную атмосферу, но не перегрузить пространство.

Золото на голубом

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina Ванная в классическом стиле
Valeria Ganina

квартира на ВО, Галерный проезд д.5.

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

Потрясающий интерьер квартиры на Васильевском Острове – творение дизайнера Валерии Ганиной. В оформлении ванной комнаты доминирует сизо-голубой цвет – нежный, не слишком яркий и приятный глазу. Ощущение прохлады, которое создает такое цветовое решение, уравновешивается золотистым декором – кранами, фурнитурой и пр. Выполнена ванная в духе старины – это подчеркивает мозаика, кованные элементы, ручки шкафчиков с эмалевыми вставками.

Элегантная простота

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле, Details, design studio Details, design studio Ванная в классическом стиле Керамика Бежевый
Details, design studio

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле

Details, design studio
Details, design studio
Details, design studio

Великолепную ванную создали специалисты из студии дизайна Details. В отличие от предыдущих примеров, она отличается незамысловатостью, поэтому понравится натурам скромным, однако имеющим хороший вкус. Песочно-бежевый цвет, традиционный для ванных комнат, создает в помещении уют, а обилие мозаики вносит изюминку в достаточно строгий интерьер.

Акценты

Дизайн коттеджа "Владение снежной королевы" Samarina projects Ванная в классическом стиле
Samarina projects

Дизайн коттеджа Владение снежной королевы

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

А теперь перейдем к классическим ванным, в которых использован не совсем привычный для таких помещений цвет – черный. Его нельзя назвать совершенно новым в этом жанре – дизайнеры уже несколько лет экспериментируют с ним. Но черные ванные чаще можно увидеть в модерновых решениях, а не классических.

Однако великолепный пример черного в интерьере классической ванной – творение дизайнера Елены Самариной. Превалирует в помещении все-таки белый, но правильно расставленные акценты дают понять, кто здесь правит бал.

Народные мотивы

Загородный дом в коттеджном поселке «Красная горка» - 235 м² , Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Ванная в классическом стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Загородный дом в коттеджном поселке «Красная горка» – 235 м²

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Еще один пример черной ванной подала Ольга Кулекина, спроектировавшая загородный дом в коттеджном поселке «Красная Горка». Черного здесь уже больше, и для того, чтобы оживить его неумолимую строгость, одну из стен покрыли плиткой с монохромными этническими рисунками. Именно эта деталь привлекает внимание в первую очередь – после же взор цепляется за то, как современно и удачно выглядит прозрачная душевая кабина на черном фоне, а также за шахматный пол.

Потрясающая роскошь

homify Ванная в классическом стиле Плитка Белый
homify

homify
homify
homify

И, наконец, завершающей в нашем перечне становится ванная, созданная студией Батенькофф. Здесь черный цвет разбавили замысловатой мелкой мозаикой, хромированными элементами и белыми вставками. Ванна установлена на небольшом возвышении в нише, а над ней находятся светильники – похоже на сцену, не правда ли?

Частный коттедж из газоблока

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