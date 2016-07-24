7 ванных комнат в классическом стиле

С каждым годом мы все больше отходим от стандартов прошлого века, когда ванная комната считалась сугубо функциональным помещением. Тенденция эта не может не радовать. Дизайнеры не устают экспериментировать со стилями, но всеобщим фаворитом пока остается классический. Его изысканность, тонкая эстетика, а порой даже вычурность и помпезность влюбляют в себя с первого взгляда.
Homify подобрал для вас семь классических ванных комнат – наслаждайтесь!
Заслуживает внимания и великолепный проект-визуализация Инны Михайской. Ванная, расположенная в предполагаемом двухэтажном коттедже, просто поражает своим уютом, элегантностью и шиком. В ней нашлось место даже для большого мягкого кресла, где можно отдохнуть и выпить после душа чашку чаю. Сама ванна расположена под окном, чтобы во время купания можно было любоваться окрестностями.
В роскошном дворянском особняке, обустройством которого занималась дизайнер Ольга Айсина, прекрасно все без исключения, и особенно – ванные комнаты, коих в доме несколько. При этом интерьер нельзя назвать китчевым или безвкусным – замысловатого бароккового декора в нем ровно столько, сколько нужно, чтобы создать определенную атмосферу, но не перегрузить пространство.
Потрясающий интерьер квартиры на Васильевском Острове – творение дизайнера Валерии Ганиной. В оформлении ванной комнаты доминирует сизо-голубой цвет – нежный, не слишком яркий и приятный глазу. Ощущение прохлады, которое создает такое цветовое решение, уравновешивается золотистым декором – кранами, фурнитурой и пр. Выполнена ванная в духе старины – это подчеркивает мозаика, кованные элементы, ручки шкафчиков с эмалевыми вставками.
Великолепную ванную создали специалисты из студии дизайна Details. В отличие от предыдущих примеров, она отличается незамысловатостью, поэтому понравится натурам скромным, однако имеющим хороший вкус. Песочно-бежевый цвет, традиционный для ванных комнат, создает в помещении уют, а обилие мозаики вносит изюминку в достаточно строгий интерьер.
Владение снежной королевы
А теперь перейдем к классическим ванным, в которых использован не совсем привычный для таких помещений цвет – черный. Его нельзя назвать совершенно новым в этом жанре – дизайнеры уже несколько лет экспериментируют с ним. Но черные ванные чаще можно увидеть в модерновых решениях, а не классических.
Однако великолепный пример черного в интерьере классической ванной – творение дизайнера Елены Самариной. Превалирует в помещении все-таки белый, но правильно расставленные акценты дают понять, кто здесь правит бал.
Еще один пример черной ванной подала Ольга Кулекина, спроектировавшая загородный дом в коттеджном поселке «Красная Горка». Черного здесь уже больше, и для того, чтобы оживить его неумолимую строгость, одну из стен покрыли плиткой с монохромными этническими рисунками. Именно эта деталь привлекает внимание в первую очередь – после же взор цепляется за то, как современно и удачно выглядит прозрачная душевая кабина на черном фоне, а также за шахматный пол.
И, наконец, завершающей в нашем перечне становится ванная, созданная студией Батенькофф. Здесь черный цвет разбавили замысловатой мелкой мозаикой, хромированными элементами и белыми вставками. Ванна установлена на небольшом возвышении в нише, а над ней находятся светильники – похоже на сцену, не правда ли?