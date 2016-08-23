8 ошибок в декоре, которых следует избегать

Кому не нужен дизайнер интерьера? Тому, кто точно знает, какие цветовые палитры, стили, бренды в мебели, двери и окна, приемы в отделке и декорировании он хочет использовать. Тому, что может объяснить сантехнику, как будет подключаться ультра-модная душевая кабина, а электрику предоставить профессиональный план проводки. Тому, кто знает, как договариваться с поставщиками, как без проблем получать мебель по доставке из магазина, как составлять план перепланировки для СЭС и как контролировать абсолютно всех рабочих по ремонту.

Такой набор из 15 функций – лишь десятая доля того, что делает дизайнер интерьера. И вряд ли кто-то может с ним сравниться в этом искусстве. Даже если ваша профессия имеет отношение к эстетике или строительству, дизайнер все равно справится со своей работой лучше кого бы то ни было!

Так хотите ли вы безукоризненно выполненные ниши с зеркалами, панорамное остекление в пол, легальную перепланировку, правильно установленные кондиционеры, «невидимые» кладовые, шкафы-купе и превосходно выполненный дизайн интерьера в стиле вашей мечты, даже если вы не знаете его название или он вообще не существует? Тогда зовите дизайнера! Стоимость его услуг начинается от 800 рублей за кв. метр.