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8 ошибок в декоре, которых следует избегать

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
HOUSE OF PLEASURES, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Спальня в стиле модерн
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Каждый из нас допускает ошибки в декоре и дизайне своей квартиры или дома, не в силах увидеть общую картину, как профессионал. Благородное искусство хозяйки по оформлению своего дома может быть освоено на практике с помощью прививания идеального вкуса, определения своих фаворитов (с помощью Книг Идей и коллекций) и нескольких советов для начинающих.

Некоторые ошибки спровоцированы ситуацией на рынке, другие – изжившими себя традициями, третьи – привычками, четвертые – нашей неуверенностью. Есть среди них и те, что повторяются у среднего класса с завидной регулярностью. Давайте же узнаем, какие!

​Несоответствие аксессуаров

homify
homify

homify
homify
homify

Видели ли вы когда-нибудь в магазине потрясающий буфет в стиле рококо, кровать с гламурной подсветкой или невероятную кухню, которая совсем не подходит в ваш интерьер, но лично вам очень нравится? И если крупная покупка была отложена на потом, то в мелком декоре наверняка нашлись подобные нестандартные вещи, которые вы все-таки купили.

Для экспериментов и эклектичных взглядов на декор уже придумано решение – такие стили, как эклектика, богемный шик и колониальный стиль с радостью примут в свои объятия ваши необычные коллекции. Правда, получается у них это потому, что в них самих заложены правила того, как красиво сочетать те или иные вещи, на каком фоне и в каком формате. Не стоит создавать декоративные ансамбли в том стиле, который их в принципе не приемлет, или сочетать классические аксессуары со стилем кантри или наоборот.

​Отказ от помощи

HOUSE OF PLEASURES, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Спальня в стиле модерн
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Кому не нужен дизайнер интерьера? Тому, кто точно знает, какие цветовые палитры, стили, бренды в мебели, двери и окна, приемы в отделке и декорировании он хочет использовать. Тому, что может объяснить сантехнику, как будет подключаться ультра-модная душевая кабина, а электрику предоставить профессиональный план проводки. Тому, кто знает, как договариваться с поставщиками, как без проблем получать мебель по доставке из магазина, как составлять план перепланировки для СЭС и как контролировать абсолютно всех рабочих по ремонту.

Такой набор из 15 функций – лишь десятая доля того, что делает дизайнер интерьера. И вряд ли кто-то может с ним сравниться в этом искусстве. Даже если ваша профессия имеет отношение к эстетике или строительству, дизайнер все равно справится со своей работой лучше кого бы то ни было!

Так хотите ли вы безукоризненно выполненные ниши с зеркалами, панорамное остекление в пол, легальную перепланировку, правильно установленные кондиционеры, «невидимые» кладовые, шкафы-купе и превосходно выполненный дизайн интерьера в стиле вашей мечты, даже если вы не знаете его название или он вообще не существует? Тогда зовите дизайнера! Стоимость его услуг начинается от 800 рублей за кв. метр.

​Слишком пестрая гостиная

home staging - Reihenhaus zum Verkauf, Münchner home staging Agentur GESCHKA Münchner home staging Agentur GESCHKA Гостиная в классическом стиле
Münchner home staging Agentur GESCHKA

Münchner home staging Agentur GESCHKA
Münchner home staging Agentur GESCHKA
Münchner home staging Agentur GESCHKA

Не слишком ли много в вашей гостиной аксессуаров определить очень просто – посмотрите на гостиную на фотографии выше и скажите, насколько в вашей больше цветов, ярких оттенков и акцентов, фокусных точек и мелкого декора.

​Отсутствие предметов искусства

homify Произведения искусстваКартины и принты Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Настоящее искусство – без сувениров, постеров, ваз из соседнего магазина и детских шкатулок – должно быть в каждом доме. Это не просто показатель статуса или ваша личная гордость, но предметы, которые вдохновляют вас. Они не обязательно должны быть дорогими, но дешевыми они быть просто не могут. Одна картина маслом с пейзажем греческого острова способна изменить вашу гостиную до неузнаваемости и вдохнуть в нее новую жизнь!

​Дешевое постельное белье

Charlie Night silk bedspread homify Спальная комната Аксессуары и декор Шелк Фиолетовый / Лиловый aubergine,purple,decadent,bedspread,silk
homify

Charlie Night silk bedspread

homify
homify
homify

Хороший комплект шикарного постельного белья турецкого производства (например, в последнем каталоге Karaca) с пледом, декоративными подушками и ковриками может стоить около 25 тыс. рублей. Два таких комплекта полностью покроют потребности супружеской кровати. Такое постельное белье является не просто текстилем, но настоящим произведением искусства и навсегда изменит вашу самооценку.

​Неверные масштаб и пропорции

HOUSE OF PLEASURES, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Гостиная в стиле модерн
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Чтобы определить, правильно ли вы оформили ту или иную комнату с точки зрения масштаба и пропорций, вам стоит задать вопросов. Не слишком ли она маленькая? Было бы лучше, если бы она была больше? Что слишком громоздкое в этой комнате? Что в этой комнате теряется из виду? Их можно задать по отношению к каждому предмету мебели в интерьере, а также по отношению к окнам, дверям, аркам.

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​Слишком много фокусных точек

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Несколько фокусных точек в одном углу создают ощущение интерьера в стиле богемный шик. Если у вас нет специальной цели, лучше ограничиться всего парой. Например, в спальне их две – изголовье и комод с зеркалом или туалетный столик. Шкаф-купе остается незаметным. В гостиной три – диван, зона TV и дополнительно – столовая или зона кабинета. Декорировать такие фокусные точки стоит так, чтобы внимание не рассеивалось.

Сочетание стен и текстиля

Suite for Ten, Egue y Seta Egue y Seta Гостиная в средиземноморском стиле
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Примером прекрасного и гармоничного сочетания может быть интерьер выше! Популярные оттенки для покраски стен – белый, бежевый, бледно-серый, пепельный, светло-грифельный, кремовый, оливковый, латте, бледно-розовый. Они же отлично подойдут к современному трендовому текстилю цвета бирюзы, беж, кораллов, бананового сплита, карамели, клубники. Орнаменты хорошо сочетаются со светлыми нейтральными стенами, а вот обои уже уходят в прошлое – лишь в спальнях остаются тропические птицы или китайские шелковые обои. 

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