До и После: Обустройство сада в современном стиле

Если вы только что построили или отремонтировали свой дом, наверняка вам нестерпимо хочется сделать что-то роскошно-полезное и со своим садом. Вариантов преображения участка перед домом много, выбрать вам будет действительно трудно. Нужно учесть так много всего.
Важно, чтобы стиль вашего участка, его цветовая гамма и пропорции подходили к самому строению. Если вы собираетесь дополнить участок какими-либо постройками, нужно вписать и их в общий образ. Важно сначала попробовать разместить все это на бумаге, постаравшись максимально правильно отобразить размеры. Также не забывайте про посадки декоративных растений и деревьев и садовый декор. Если у вас достаточно места, можно дополнить свой сад небольшим водоемом. Даже если вы не планируете в нем разводить рыбок, сюда будут прилетать птицы и насекомые или просто будет пить ваша кошка.
А сегодня мы покажем вам работу студии LE JARDIN QUI BOUGE, которая помогла владельцам обустроить пространство на участке в 3 сотки.
Владельцы уже вложили огромное (по их меркам) количество средств в ремонт дома, поэтому саду остались самые крохи. Но ведь никак нельзя было оставить участок перед домом в столь заброшенном состоянии. Именно по причине маленького бюджета владельцы обратились к профессионалам, у которых уже есть наработки по облагораживанию пространства с максимальным КПД.
Кажется, что ничего радикального сделано не было. Просто убрали мусор и добавили ухоженный газон. Не хлопотно, но теперь можно действительно сказать, что это сад перед домом, а не место битвы природы за нужные ей ресурсы. Теперь видно, что за садом ухаживают, его поливают, любят и хотят, чтобы флора являлась истинным украшением дома. Сад не создается лишь разбивкой на зоны, даже самой правильной. Помните, что растениям требуется время, чтобы заполнить отведенное им пространство.
После ремонта дома все еще осталось некоторое количество строительное мусора. Выступающее над уровнем земли бетонное кольцо для скважины портило вид своей излишней брутальностью, но убрать его совсем было нельзя, на фото ниже вы увидите, что его превратили в столик.
Перемены налицо – бамбуковый экран по периметру, засыпка мелкими белыми камешками, темное дерево поверх бетонного кольца плюс новенькие модные шезлонги. На плане внизу вы увидите, что в этом уголке есть высокие деревья, поэтому здесь будет и солнце (для золотистого загара) и тень (для расслабленного отдыха с чашечкой ароматного чая).
Теперь здесь посажена газонная трава, вдоль дома сформирована дорожка из крупноформатных плит, рядом с забором оставили место для декоративных кустарников и многолетников, не требующих особого ухода. Уже сформированное декоративно цветущее деревце, конечно же, остался украшать пространство.
Таким увидели свой сад владельцы впервые. Они и не думали,что на участке в 3 сотки можно разместить столь многое. Есть и просторная терраса перед домом, и уютный уголок с шезлонгами, а место все равно дарит необходимое человеку ощущение простора и свободы. Заборы решено было оформить декоративными растения с листвой разного цвета. Глубина клумбы по периметру сада вдоль забора совсем небольшая, но все же позволит создать эффектную многоярусность.
Чтобы не зависеть от положения солнца на небе, решено было добавить в эту зону огромный зонт цвета киви. Теперь спасительная тень гарантирована в любое время дня.
Для тех, кто уже спешит на дачу: