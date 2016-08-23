До и После: Обустройство сада в современном стиле

Если вы только что построили или отремонтировали свой дом, наверняка вам нестерпимо хочется сделать что-то роскошно-полезное и со своим садом. Вариантов преображения участка перед домом много, выбрать вам будет действительно трудно. Нужно учесть так много всего.

Важно, чтобы стиль вашего участка, его цветовая гамма и пропорции подходили к самому строению. Если вы собираетесь дополнить участок какими-либо постройками, нужно вписать и их в общий образ. Важно сначала попробовать разместить все это на бумаге, постаравшись максимально правильно отобразить размеры. Также не забывайте про посадки декоративных растений и деревьев и садовый декор. Если у вас достаточно места, можно дополнить свой сад небольшим водоемом. Даже если вы не планируете в нем разводить рыбок, сюда будут прилетать птицы и насекомые или просто будет пить ваша кошка.

А сегодня мы покажем вам работу студии LE JARDIN QUI BOUGE, которая помогла владельцам обустроить пространство на участке в 3 сотки.

Владельцы уже вложили огромное (по их меркам) количество средств в ремонт дома, поэтому саду остались самые крохи. Но ведь никак нельзя было оставить участок перед домом в столь заброшенном состоянии. Именно по причине маленького бюджета владельцы обратились к профессионалам, у которых уже есть наработки по облагораживанию пространства с максимальным КПД.