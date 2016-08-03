Этот дом, как Золотая Эпоха вашей любимой культуры или страны, может подарить не только комфортабельный образ жизни в пригороде, но и вдохновение, которое дорогого стоит. Авторы воплотили мечту одной семьи о доме, который отражает их взгляды на жизнь и приоритеты, а кредо Бюро – эксклюзивность и индивидуальный подход к каждому проекту и семье – здесь воплощено в лучшем виде.
Этот особняк в поселке Дубки выглядит идеально подходящим для любого зеленого пригорода. Светлый, статный, красивый, он будет прекрасной основой для жизни современной семьи в пригороде.
Архитектурное бюро Карлсон и К. известно сложными многоплановыми проектами, в которых каждая деталь является оригинальным решением. На этот раз мы хотим показать вам проект небольшого загородного дома, который выглядит как классический особняк.
Особенного внимания здесь заслуживает оформленная деревянными колоннами парадная зона дома – первый этаж занимает веранда, второй – балкон с декоративным обрамлением в едином стиле. Сам экстерьер также оформлен декоративным кирпичом и штукатуркой нежного цвета желтого сорбета, который идеально подходит для классической архитектуры.
Шикарная входная группа, составленная из веранды с мощением керамогранитом и колонн смотрится еще более красиво, если обратить внимание на деревянный потолок с подсветкой – высшую степень люкса в дизайне веранды.
Удивительно, но архитекторам удалось достичь той самой элегантной гармонии в дизайне входной группы с колоннами и декором, что дом при обилии элементов в экстерьере все равно выглядит утонченным. Такой тип оформления – с изящными линиями, квадратными колоннами с лаконичными рисунком и белым в качестве фаворита цветовой гаммы – очень популярен в элитных коттеджных поселках в США.
И если ранее в истории с такой веранды можно было осмотреть подъезд для кареты или площадку для кэба с разместившимся рядом домиком шофера, то сейчас такая архитектура доступна и для коттеджных поселков.
Бюро Карлсон и К. предлагает проекты высочайшего уровня с эксклюзивными деталями и индивидуальным подходом. В каждом из них ощущается настроение особенной выбранной эпохи, а сам дом при этом буквально повторяет идеальный образ жизни мечты владельца и поддерживает его во всем.
На первом этаже в парадной зале мы найдем пространство кухни-гостиной. В дальней части дома – гостевую спальню, ванную комнату, прачечную и бойлерную. Справа – комнату отдыха с камином.
На втором этаже нас ждут две спальни с двумя ванными комнатами и гардеробными вокруг лестничного холла. Классическая планировка выглядит весьма подходящей для создания максимально комфортабельных и приватных сьютов.
Удивительный проект был вдохновлен эпохой строительства железных дорог, эффектных дамских шляпок и шикарных усадеб. В нем вы можете перенестись в другое время, практически в другую эпоху.
Особенного уважения заслуживают авторы проекта, которые вдохнули настоящую жизнь в этот дом, создав для него уникальный характер. Девиз бюро – эксклюзивный подход и планировки на основе классических принципов архитектуры. Так сочетаются традиции и инновации, техника и классическая планировка, габаритные объемы и современная практичность. Каждый проект бюро является целым миром со своими законами, которые были прописаны семьей с помощью архитектора.
Над проектом работали: Олег Карлсон, Александр Куликов, Илья Иванченков, Марат Лукманов и Виктория Артеменко. Проектирование: 2011 год, строительство 2012-2015 гг.
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