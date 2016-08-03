Этот дом, как Золотая Эпоха вашей любимой культуры или страны, может подарить не только комфортабельный образ жизни в пригороде, но и вдохновение, которое дорогого стоит. Авторы воплотили мечту одной семьи о доме, который отражает их взгляды на жизнь и приоритеты, а кредо Бюро – эксклюзивность и индивидуальный подход к каждому проекту и семье – здесь воплощено в лучшем виде.

Этот особняк в поселке Дубки выглядит идеально подходящим для любого зеленого пригорода. Светлый, статный, красивый, он будет прекрасной основой для жизни современной семьи в пригороде.