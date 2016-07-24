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7 восхитительных двориков

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Modern Eco-house in Zhukovka., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в стиле модерн
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Одно из преимуществ частного дома – возможность не только интерьер оформить в своем вкусе, но и двор. Этот маленький кусочек не ограниченного стенами и крышей пространства, принадлежащий вам и только вам – прекрасное место для отдыха, веселого времяпрепровождения с друзьями, общения с семьей. Кроме того, красиво оформленный дворик попросту приносит эстетическое наслаждение – так же, как и стильный экстерьер дома.

Homify подготовил для вас подборку из семи поистине чарующих двориков. Вы получите огромное удовольствие, любуясь ими, и почерпнете свою порцию вдохновения, которая поможет превратить свой собственный двор в райский уголок.

Благородная роскошь

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Огромный дом в Калининграде, спроектированный командой дизайнеров Agraffe Design, сам по себе выглядит фешенебельно – и снаружи, и внутри. А великолепный дворик и вовсе вызывает неподдельный восторг. В одном из углов уютно расположилась небольшая пристройка, предназначенная для дружеских вечеринок и посиделок. Широкие стеклянные окна и двери пропускают максимум света и открывают чудный вид на дворик, благодаря чему человек, сидящий в пристройке, не чувствует себя отгороженным. Гостеприимный столик, дополненный компанией двух плетеных кресел, располагает к чаепитию. Ну, а широкие удобные качели под навесом радуют и детишек, и взрослых.

Простор и комфорт

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО, Des Formes Des Formes Сад в классическом стиле
Des Formes

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО

Des Formes
Des Formes
Des Formes

Превосходным двором могут гордиться и владельцы прекрасного загородного дома в поселке Графские Пруды. Команда Des Formes уделила внимание не только самому зданию, создав роскошное внешнее оформление и удивительный интерьер, но и двору. Просторный и красивый, он весь засажен пышной зеленью. А напротив дома расположена открытая площадка, огороженная перилами, где находятся два плетеных шезлонга и небольшой столик. 

Прекрасное место для чаепитий или послеполуденного сна в жаркий день!

Мистическая красота

Дом, Николай Карачев Николай Карачев Дома в рустикальном стиле
Николай Карачев

Дом

Николай Карачев
Николай Карачев
Николай Карачев

Удивительный московский дом, который мы видим на замечательных фотографиях Николая Карачева – яркий пример того, как классика (а порой даже архаика) сочетается в интерьере с элементами модерна. То же самое можно сказать и про чудесный двор. Вымощенные мелкой плиткой дорожки, садовые фонари, деревянные скамейки, декоративные детали вроде колеса от телеги – все эти элементы могли бы даже отдавать китчем, но их уравновешивают необычные арт-объекты и живые цветущие растения, создающие во дворе особую атмосферу.

Буйство растительности

Jardim estilo inglês no Condomínio Parque Dom Henrique Cotia , REJANE HEIDEN PAISAGISMO REJANE HEIDEN PAISAGISMO Сад в классическом стиле
REJANE HEIDEN PAISAGISMO

REJANE HEIDEN PAISAGISMO
REJANE HEIDEN PAISAGISMO
REJANE HEIDEN PAISAGISMO

А в солнечной Португалии есть милый дворик в английском стиле. Просторный, открытый, живописный – идеальное место для романтиков. Легкий эффект запущенности создавался специально, чтобы придать двору более естественный, живой вид, При этом все кусты и деревья очень аккуратны и ухожены, а запущенность ограничивается лишь густой порослью травы между плиточками, и стихийным (как может показаться на первый взгляд) выбором мест для тех или иных растений.

Двор в стиле модерн

Modern Eco-house in Zhukovka. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в стиле модерн
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Modern Eco-house in Zhukovka.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Студией дизайна Станислава Орехова спроектирован невероятный эко-дом, который в ближайшем будущем станет реальным. И экстерьер его, и внутреннее оформление – все прекрасно, но нас сейчас интересует двор.

К его обустройству подошли со вкусом – сразу у двери находится небольшая площадка, а на ней стоит небольшой столик и два табурета, причем все три предмета мебели немного напоминают черные шахматные фигуры. Приватности дворику добавляет густая зеленая изгородь, пущенная вдоль основного забора.

Средиземноморский стиль

Дом в Одесской области, kvartalstudio kvartalstudio Сад в средиземноморском стиле
kvartalstudio

Дом в Одесской области

kvartalstudio
kvartalstudio
kvartalstudio

Великолепный проект одесского дома был реализован командой KvartalStudio всего за 8 месяцев. Результат просто сногсшибательный! И не только сам дом, но и двор заслуживает внимания.

Огромное пространство просто дышит свободой и легкостью. Маленькие точечные светильники, воткнутые в землю, в темное время суток создают магическую атмосферу. Чуть поодаль от дома установлена небольшая беседка-пергола, где можно удобно устроиться на мягких подушках.

Оздоровительный комплекс

​ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ, OwnHome OwnHome Сад в рустикальном стиле
OwnHome

​ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ

OwnHome
OwnHome
OwnHome

Всего двух лет хватило специалистам из компании OwnHome, чтобы спроектировать и полностью построить огромный оздоровительный центр. Но нас, как и в предыдущих пунктах, волнует прежде всего двор. Для его оформления выбрали привычный в таких случаях рустикальный стиль со всеми его типичными элементами – дорожками, выложенными плиткой, натуральным камнем, серым гравием, неожиданными сочетаниями всевозможной растительности. Но четкая геометрическая форма клумб и их особое расположение придают всему этому сумбурному нагромождению особое очарование.

​До и После: Ремонт французской квартиры 75 метров

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