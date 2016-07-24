7 восхитительных двориков

Одно из преимуществ частного дома – возможность не только интерьер оформить в своем вкусе, но и двор. Этот маленький кусочек не ограниченного стенами и крышей пространства, принадлежащий вам и только вам – прекрасное место для отдыха, веселого времяпрепровождения с друзьями, общения с семьей. Кроме того, красиво оформленный дворик попросту приносит эстетическое наслаждение – так же, как и стильный экстерьер дома.

Homify подготовил для вас подборку из семи поистине чарующих двориков. Вы получите огромное удовольствие, любуясь ими, и почерпнете свою порцию вдохновения, которая поможет превратить свой собственный двор в райский уголок.