7 восхитительных двориков

Одно из преимуществ частного дома – возможность не только интерьер оформить в своем вкусе, но и двор. Этот маленький кусочек не ограниченного стенами и крышей пространства, принадлежащий вам и только вам – прекрасное место для отдыха, веселого времяпрепровождения с друзьями, общения с семьей. Кроме того, красиво оформленный дворик попросту приносит эстетическое наслаждение – так же, как и стильный экстерьер дома.
Homify подготовил для вас подборку из семи поистине чарующих двориков. Вы получите огромное удовольствие, любуясь ими, и почерпнете свою порцию вдохновения, которая поможет превратить свой собственный двор в райский уголок.
Огромный дом в Калининграде, спроектированный командой дизайнеров Agraffe Design, сам по себе выглядит фешенебельно – и снаружи, и внутри. А великолепный дворик и вовсе вызывает неподдельный восторг. В одном из углов уютно расположилась небольшая пристройка, предназначенная для дружеских вечеринок и посиделок. Широкие стеклянные окна и двери пропускают максимум света и открывают чудный вид на дворик, благодаря чему человек, сидящий в пристройке, не чувствует себя отгороженным. Гостеприимный столик, дополненный компанией двух плетеных кресел, располагает к чаепитию. Ну, а широкие удобные качели под навесом радуют и детишек, и взрослых.
Превосходным двором могут гордиться и владельцы прекрасного загородного дома в поселке Графские Пруды. Команда Des Formes уделила внимание не только самому зданию, создав роскошное внешнее оформление и удивительный интерьер, но и двору. Просторный и красивый, он весь засажен пышной зеленью. А напротив дома расположена открытая площадка, огороженная перилами, где находятся два плетеных шезлонга и небольшой столик.
Прекрасное место для чаепитий или послеполуденного сна в жаркий день!
Удивительный московский дом, который мы видим на замечательных фотографиях Николая Карачева – яркий пример того, как классика (а порой даже архаика) сочетается в интерьере с элементами модерна. То же самое можно сказать и про чудесный двор. Вымощенные мелкой плиткой дорожки, садовые фонари, деревянные скамейки, декоративные детали вроде колеса от телеги – все эти элементы могли бы даже отдавать китчем, но их уравновешивают необычные арт-объекты и живые цветущие растения, создающие во дворе особую атмосферу.
А в солнечной Португалии есть милый дворик в английском стиле. Просторный, открытый, живописный – идеальное место для романтиков. Легкий эффект запущенности создавался специально, чтобы придать двору более естественный, живой вид, При этом все кусты и деревья очень аккуратны и ухожены, а запущенность ограничивается лишь густой порослью травы между плиточками, и стихийным (как может показаться на первый взгляд) выбором мест для тех или иных растений.
Студией дизайна Станислава Орехова спроектирован невероятный эко-дом, который в ближайшем будущем станет реальным. И экстерьер его, и внутреннее оформление – все прекрасно, но нас сейчас интересует двор.
К его обустройству подошли со вкусом – сразу у двери находится небольшая площадка, а на ней стоит небольшой столик и два табурета, причем все три предмета мебели немного напоминают черные шахматные фигуры. Приватности дворику добавляет густая зеленая изгородь, пущенная вдоль основного забора.
Великолепный проект одесского дома был реализован командой KvartalStudio всего за 8 месяцев. Результат просто сногсшибательный! И не только сам дом, но и двор заслуживает внимания.
Огромное пространство просто дышит свободой и легкостью. Маленькие точечные светильники, воткнутые в землю, в темное время суток создают магическую атмосферу. Чуть поодаль от дома установлена небольшая беседка-пергола, где можно удобно устроиться на мягких подушках.
Всего двух лет хватило специалистам из компании OwnHome, чтобы спроектировать и полностью построить огромный оздоровительный центр. Но нас, как и в предыдущих пунктах, волнует прежде всего двор. Для его оформления выбрали привычный в таких случаях рустикальный стиль со всеми его типичными элементами – дорожками, выложенными плиткой, натуральным камнем, серым гравием, неожиданными сочетаниями всевозможной растительности. Но четкая геометрическая форма клумб и их особое расположение придают всему этому сумбурному нагромождению особое очарование.