Эффектная квартира в стиле модерн

Современный европейский стиль в дизайне интерьера творит с малогабаритными квартирами настоящие чудеса! Добавляет им рельефности, тонкости, грации и технологичности. В отличие от минимализма, модерн может быть гораздо более характерен и отражать пристрастия владельца, поэтому студия ROOMDESIGNBÜRO выбрала именно его для оформления данной квартиры.

Стильные визуальные эффекты, модные решения, трендовые светильники и эксклюзивный подход позволили обустроить квартиру на высшем городском уровне. Неповторимый стиль интерьера отражает личность владельца – успешного мужчины средних лет и в полной мере показывает нам преимущества модерна.

Этот проект является еще и прекрасным образцом тонкого вкуса и возможностей небольшой квартиры со стандартным набором комнат и их площадью. Здесь модерн и скандинавский стиль, капелька эклектика и мрамор отлично смотрятся на фоне друг друга!