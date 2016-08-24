Эффектная квартира в стиле модерн

Современный европейский стиль в дизайне интерьера творит с малогабаритными квартирами настоящие чудеса! Добавляет им рельефности, тонкости, грации и технологичности. В отличие от минимализма, модерн может быть гораздо более характерен и отражать пристрастия владельца, поэтому студия ROOMDESIGNBÜRO выбрала именно его для оформления данной квартиры.
Стильные визуальные эффекты, модные решения, трендовые светильники и эксклюзивный подход позволили обустроить квартиру на высшем городском уровне. Неповторимый стиль интерьера отражает личность владельца – успешного мужчины средних лет и в полной мере показывает нам преимущества модерна.
Этот проект является еще и прекрасным образцом тонкого вкуса и возможностей небольшой квартиры со стандартным набором комнат и их площадью. Здесь модерн и скандинавский стиль, капелька эклектика и мрамор отлично смотрятся на фоне друг друга!
Двухуровневая квартира в Москве со стандартной высотой потолков и небольшой перепланировкой стала оазисом стиля и сдержанной урбанистичной роскоши. Виртуальную экскурсию по апартаментам мы начнем в гостиной, где подвесной потолок позволил обеспечить «тайную» неоновую подсветку каменной стены в верхней зоне, а стильный модуль под TV экономит пространство.
Трендовый торшер в виде прожектора здесь поддерживает атмосферу брутальности, близкую лофту или, например, ковбойскому ковру перед диваном. Справа от него – лестница на второй этаж, где позже мы найдем две спальни и две ванных комнаты.
Лаконичный европейский дизайн, легкая нейтральная палитра с добавлением насыщенных теплых оттенков древесины и кожи позволяет и столь маленькую гостиную сделать полноценным интерьером со своей собственной атмосферой.
В соседнем помещении мы найдем парадную столовую с трендовым дизайнерским светильником в виде стеклянных шаров, скомбинированных в стиле параметрика. Рядом, недалеко от стеклянного дымохода – биокамин на этаноле.
Лаконичная кухня с плиткой «под камень» и фасадами из выбеленного дерева выполнена в безукоризненной манере перфекционизма 21-ого века. Лаконичные линии здесь подчеркнуто минималистичны – нет ручек, добавлен изгиб для крайнего модуля, сантехника в стиле минимализм. Бытовая техника под пепельный гарнитур выбрана в черном глянце, что является наилучшей комбинацией.
Перемещаясь на второй этаж, мы заходим в главную ванную комнату при большой спальне. Здесь отделка стен выполнена полированным мрамором, столешница создана из натурального камня, сливы встроены в стены, а зеркало интегрировано с отделкой. Для окна предусмотрены реечные экраны, создающие и приватность, и атмосферу в стиле SPA.
Маленькая спальня, выполненная в скандинавском стиле, является гостевой или кабинетом. Здесь лаконичный дизайн в нордических выбеленных тонах дополнен черными и темно-синими акцентами. Характерный декор – постеры в паспарту, светильник на тонкой ножке и открытые полочки для книг – мы нашли в зоне письменного стола.
Вторая ванная комната не имеет окна, но тоже безупречна. Душевая кабина имеет полностью стеклянные стенки, сливы и изливы встроены в стены. В изящной комбинации здесь используется плитка «под камень» двух тонов.
Главная спальня имеет сложную отделку в стиле мастер-сьют с интегрированными в зону изголовья прикроватными лампами и подвесными тумбочками. Напротив кровати – TV со спрятанными в стену проводами. Особенно элегантный шкаф-купе из белого глянца смотрится здесь невероятно шикарно!
Еще один привлекательный момент отделки – потолок с неоновой нитью по периметру и заполнением центра из декоративной панели из дерева. Таким образом, один и тот же материал был использован для дизайна пола, стен и потолка.
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;