Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Эффектная квартира в стиле модерн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Столовая комната в стиле модерн Камень Бежевый
Loading admin actions …

Современный европейский стиль в дизайне интерьера творит с малогабаритными квартирами настоящие чудеса! Добавляет им рельефности, тонкости, грации и технологичности. В отличие от минимализма, модерн может быть гораздо более характерен и отражать пристрастия владельца, поэтому студия ROOMDESIGNBÜRO выбрала именно его для оформления данной квартиры.

Стильные визуальные эффекты, модные решения, трендовые светильники и эксклюзивный подход позволили обустроить квартиру на высшем городском уровне. Неповторимый стиль интерьера отражает личность владельца – успешного мужчины средних лет и в полной мере показывает нам преимущества модерна.

Этот проект является еще и прекрасным образцом тонкого вкуса и возможностей небольшой квартиры со стандартным набором комнат и их площадью. Здесь модерн и скандинавский стиль, капелька эклектика и мрамор отлично смотрятся на фоне друг друга!

​Материалы и цвета

homify Гостиная в стиле модерн Камень Бежевый
homify

homify
homify
homify

Двухуровневая квартира в Москве со стандартной высотой потолков и небольшой перепланировкой стала оазисом стиля и сдержанной урбанистичной роскоши. Виртуальную экскурсию по апартаментам мы начнем в гостиной, где подвесной потолок позволил обеспечить «тайную» неоновую подсветку каменной стены в верхней зоне, а стильный модуль под TV экономит пространство.

Трендовый торшер в виде прожектора здесь поддерживает атмосферу брутальности, близкую лофту или, например, ковбойскому ковру перед диваном. Справа от него – лестница на второй этаж, где позже мы найдем две спальни и две ванных комнаты.

​Искусство компактности

homify Гостиная в стиле модерн Бежевый
homify

homify
homify
homify

Лаконичный европейский дизайн, легкая нейтральная палитра с добавлением насыщенных теплых оттенков древесины и кожи позволяет и столь маленькую гостиную сделать полноценным интерьером со своей собственной атмосферой.

​Столовая

homify Столовая комната в стиле модерн Камень Бежевый
homify

homify
homify
homify

В соседнем помещении мы найдем парадную столовую с трендовым дизайнерским светильником в виде стеклянных шаров, скомбинированных в стиле параметрика. Рядом, недалеко от стеклянного дымохода – биокамин на этаноле.

​Кухня

homify Кухня в стиле модерн Дерево Серый
homify

homify
homify
homify

Лаконичная кухня с плиткой «под камень» и фасадами из выбеленного дерева выполнена в безукоризненной манере перфекционизма 21-ого века. Лаконичные линии здесь подчеркнуто минималистичны – нет ручек, добавлен изгиб для крайнего модуля, сантехника в стиле минимализм. Бытовая техника под пепельный гарнитур выбрана в черном глянце, что является наилучшей комбинацией.

​Главная ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн Мрамор Белый
homify

homify
homify
homify

Перемещаясь на второй этаж, мы заходим в главную ванную комнату при большой спальне. Здесь отделка стен выполнена полированным мрамором, столешница создана из натурального камня, сливы встроены в стены, а зеркало интегрировано с отделкой. Для окна предусмотрены реечные экраны, создающие и приватность, и атмосферу в стиле SPA.

​Скандинавская спальня

homify Детская комната в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Маленькая спальня, выполненная в скандинавском стиле, является гостевой или кабинетом. Здесь лаконичный дизайн в нордических выбеленных тонах дополнен черными и темно-синими акцентами. Характерный декор – постеры в паспарту, светильник на тонкой ножке и открытые полочки для книг – мы нашли в зоне письменного стола.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн Бежевый
homify

homify
homify
homify

Вторая ванная комната не имеет окна, но тоже безупречна. Душевая кабина имеет полностью стеклянные стенки, сливы и изливы встроены в стены. В изящной комбинации здесь используется плитка «под камень» двух тонов.

​Главная спальня

homify Спальня в стиле модерн Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Главная спальня имеет сложную отделку в стиле мастер-сьют с интегрированными в зону изголовья прикроватными лампами и подвесными тумбочками. Напротив кровати – TV со спрятанными в стену проводами. Особенно элегантный шкаф-купе из белого глянца смотрится здесь невероятно шикарно!

Еще один привлекательный момент отделки – потолок с неоновой нитью по периметру и заполнением центра из декоративной панели из дерева. Таким образом, один и тот же материал был использован для дизайна пола, стен и потолка.

Далее на homify:

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Комната подростка;

— Идеи дизайна красивой кухни.

12 прекрасных идей для сада и террасы
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо