Усадьба Гринфилд с планировкой

Представляем вам проект шикарной усадьбы в английском стиле, построенной архитектурным бюро Карлсон и К. для клиента в ближайшем Подмосковье. На 23-ем километре по Новорижскому шоссе здесь развернулся настоящий архитектурный рай с уникальным сочетанием изысканных усадеб, коттеджей, современных дворцов и особняков. Здесь вы найдете потрясающую атмосферу изысканности, сравнимую с улицами Парижа, аккуратность и перфекционизм, который напоминает пригороды в южных штатах в США и разнообразие архитектурных стилей, деталей в экстерьере, планировок и проектов, которые очень гармонично сочетаются между собой на основе любви к классическому обаянию.
Традиционный облик английского особняка с кирпичными фасадами и богатыми украшениями экстерьера в духе палладианства подкупает с первого взгляда. Исключительно европейский, отчасти венецианский из-за истории стиля и особенно характерный, он является прекрасным примером любви к симметрии в классицизме.
Данный стиль родился в Европе на основе заимствований из архитектуры Древней Греции и Рима – в основном, общественных зданий и храмов. Здесь перспектива, гармония линий, симметрия и нескрываемая роскошь формата позволила полностью преобразить облик Европы всего за пару веков.
Так и эта потрясающая усадьба в поселке Гринфилд чтит традиции и в особенно гармоничной манере загородной усадьбы возносит симметрию на пьедестал. Будто художественный маньеризм, картина этой усадьбы захватывает и не дает оторваться от нее, в надежде понять все ее тонкости, характерные отличия и детали. Классицизм в данном случае предстает для нас в той форме, которая для современности остается очень востребованной и популярной – усадьба роскошного формата в коттеджном поселке.
Кроме интересных планировок, интерьеров и экстерьера, в этом проекте мы найдем удивительно тонкую работу по разработке генерального плана. Выполненный именно в английском стиле, своим размахом он напоминает загородные клубы в элитных коттеджных поселках США.
Так, здесь мы найдем оранжерею, теннисный корт, площадку для барбекю, античную арку, парк с прудом. Бассейн находится в главном здании, в выступающем в сад крыле.
Эта шикарная усадьба является настолько сильным архитектурным элементом, что вся атмосфера вокруг подчинена ее эстетике и стилю.
На плане первого этажа вы можете легко найти бассейн в правом крыле, в центре – гостиную после лестничного холла, слева от нее – столовую, справа – каминный зал на углу. Также здесь есть кабинет (под каминным залом, через холл), бильярдная (недалеко от столовой) и оранжерея (в левом крыле).
В левом крыле находится дом для слуг. Первый этаж в нем занимают бытовые помещения (кладовая, кухня, а также гостиная), второй этаж – спальни и ванные комнаты.
На втором этаже мы найдем в центре зону второго света для роскошного парадного холла, интерьер которого вы увидите ниже. Над бассейном здесь – зона отдыха, а второй этаж дома для слуг отделен от главного дома.
Так, на втором этаже усадьбы мы найдем четыре спальни. Каждая из них имеет собственную гардеробную и ванную комнату. На этаже также есть библиотека и большая гостиная, напротив главной спальни на стороне паркового фасада. При одной из детских также есть дополнительная игровая или будуар, в каждой спальне – мягкая мебель.
Роскошный парадный холл имеет не только двусветный формат, но еще и остекление в кровле, с видом на облака. Ранее такой эффект «небосвода» создавался за счет фресок и панно, а теперь, благодаря современным технологиям, доступен в оригинале.
Шикарная парадная столовая показывает возможности интерьерного дизайна в этой усадьбе. Классика здесь чувствует себя, как дома!
Над проектом работали: Карлсон О.А., Куликов А.Ю., Кармановский Д.А., Уварова С.В., Лукманов М.Ш., АСБ Карлсон & К.
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