Усадьба Гринфилд с планировкой

Представляем вам проект шикарной усадьбы в английском стиле, построенной архитектурным бюро Карлсон и К. для клиента в ближайшем Подмосковье. На 23-ем километре по Новорижскому шоссе здесь развернулся настоящий архитектурный рай с уникальным сочетанием изысканных усадеб, коттеджей, современных дворцов и особняков. Здесь вы найдете потрясающую атмосферу изысканности, сравнимую с улицами Парижа, аккуратность и перфекционизм, который напоминает пригороды в южных штатах в США и разнообразие архитектурных стилей, деталей в экстерьере, планировок и проектов, которые очень гармонично сочетаются между собой на основе любви к классическому обаянию.

Традиционный облик английского особняка с кирпичными фасадами и богатыми украшениями экстерьера в духе палладианства подкупает с первого взгляда. Исключительно европейский, отчасти венецианский из-за истории стиля и особенно характерный, он является прекрасным примером любви к симметрии в классицизме.