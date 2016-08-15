Дизайн квартиры 220 метров в Петергофе

Пол на кухне выложен мрамором, а под столом дизайнеры сделали вставку из плитки известной немецкой марки Zаhna. Как и в гостиной, в этом интерьере особенно виден факт расположения на мансарде – скошенная крыша с полукруглым окном в виде арки дополнена подоконником с подушками.

В центре кухни дизайнеры разместили белый стол с деревянной вставкой и удобные стулья-кресла на хромированных ножках в стиле ар-деко. Пространство над столом они осветили футуристичной люстрой от Qazar, являющейся прекрасным элементом в стиле параметрика.

Для того, чтобы не отвлекать внимание зрителя (ведь интерьер в стиле ар-деко – это всегда шоу), кухонный гарнитур был выбран лаконичный, без ручек, швов и декоративного обрамления. Стену за фартуком покрыли этнической черной плиткой с золотыми узорами.