Дизайн квартиры 220 метров в Петергофе

Эта потрясающая квартира на мансарде больше напоминает французскую, элегантную и изысканную, нежели российскую. В дизайне интерьера были использованы элементы потрясающего стиля ар-деко, легкие намеки на родственный стиль египетское возрождение и ультра-комфортабельность модерна.
Студия DEMARKA занялась дизайном интерьера этой пятикомнатной квартиры площадью 220 кв. метров на вдохновении потрясающей мансардой, оформленной в эклектичном стиле.
Стиль ар-деко изначально появился во Франции благодаря популярности Древнего Египта, его величественных украшений в архитектуре и интерьерах, различных видах искусства (скульптура, керамика, ювелирное дело). Поэтому эклектичное смешение золота, античных украшений, будто папирусных декоративных обоев на стенах, золотой подсветки и блеска ар-деко смотрится в любом интерьере идеально гармонично.
Гостиная открывается из коридора великолепным ансамблем из углового дивана горчичного цвета с этно-мотивами, большим креслом из коричневой кожи и пуфом для ног, а также квадратным деревянным столиком-коробкой.
Большая мечта владельцев квартиры – собственная библиотека – была реализована за модулем для TV в гостиной, в зоне коридора. Здесь подсветка и элементы декора (скульптуры и произведения искусства) играют большую роль в «постановке».
Мрамор здесь используется как окантовка конструктивных элементов, стеллажей и модуля для домашнего кинотеатра, части которого интегрированы в перегородку с особым изяществом. Сам модуль выполнен из шпона вяза.
Великолепной четверкой стиля ар-деко по праву можно назвать зеркала, мрамор, блеск и золото. Именно эти потрясающие дополнения в декоре, отделке, дизайне мебели и предметах искусствах заставляют по-настоящему окунуться в атмосферу вечного гламура и праздника.
Пол на кухне выложен мрамором, а под столом дизайнеры сделали вставку из плитки известной немецкой марки Zаhna. Как и в гостиной, в этом интерьере особенно виден факт расположения на мансарде – скошенная крыша с полукруглым окном в виде арки дополнена подоконником с подушками.
В центре кухни дизайнеры разместили белый стол с деревянной вставкой и удобные стулья-кресла на хромированных ножках в стиле ар-деко. Пространство над столом они осветили футуристичной люстрой от Qazar, являющейся прекрасным элементом в стиле параметрика.
Для того, чтобы не отвлекать внимание зрителя (ведь интерьер в стиле ар-деко – это всегда шоу), кухонный гарнитур был выбран лаконичный, без ручек, швов и декоративного обрамления. Стену за фартуком покрыли этнической черной плиткой с золотыми узорами.
Расположение на мансарде позволило оформить эту спальню в стиле ар-деко в особенной романтичной манере. Основой композиции стала акцентная стена с традиционным рисунком и кровать с нежно-пепельным изголовьем, будто плиткой нежного белого шоколада. Паркетная доска с серебряными прожилками на полу ставит финальный аккорд. Именно здесь, в нежных объятиях спального интерьера, хозяева квартиры будут завершать и начинать свои прекрасные будни и выходные.
Шикарная ванная комната с элементами ар-деко, параметрики и модерна выглядит особенно фантастически, если увидеть ее в реальности. Люстра в стиле ар-деко, глянцевый потолок и плитка серо-каменного цвета – три тренда в дизайне ванных комнат, которые должен иметь на примете каждый профессионал. Пол здесь покрыт сияющей плиткой Luminary с эффектом призмы, а вся ванная комната с глянцевым потолком и люстрой выглядит, как сцена! Здесь же располагаются сделанные под натуральный камень раковина и унитаз, а сама ванная обита золотистой мозаикой.
В другой части квартиры располагается небольшая комната, которую сделали гостевой спальней с функцией кабинета. Дизайнеры сделали ее интерьер светло-серым нейтральным, подходящим для гостей как женского, так и мужского пола. Оформив пол паркетной доской, а стены венецианской штукатуркой, авторы проекта решили дополнить ее большим шкафом-купе, который бы увеличил места для хранения в доме и для владельцев.
Новостройки в Петергофе бывают разных типов – одни стараются очаровательными мансардами и классической отделкой копировать исторический образ города, другие ведут нас навстречу европейскому городскому стилю. Данная квартира находится как раз в первом типе зданий, поэтому особенно нам интересна. Как говорит главный дизайнер проекта: «Всегда интересно работать с объектами большого метража, имеющими какие-то необычные архитектурные особенности. Здесь можно как следует развернуться, воплотить множество идей, не ограничивая себя ни в чем, а также сделать эту самую особенность фишкой дома. Большие квартиры, как правило, пользуются спросом у людей, которые решили надолго обосноваться в одном городе, который особенно любят. Так и эта квартира истинных ценителей прекрасного, Вадима и Анны, оказалась настоящим золотым семейным кладом!».
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