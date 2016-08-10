До и После: Эффектное преображение квартиры

Дизайн интерьера этой квартиры заставит вас навсегда забыть о мысли о том, что существуют планировки или квартиры, у которых нет шанса стать красивыми и удобными. Студия ROOMDESIGNBÜRO не первый раз доказывает нам, что все проблемы вполне решаемы, если за них берутся настоящие профессионалы.

Эффектное преображение этой квартиры искусным способом рассказывает нам о прелестях современного скандинавского дизайна. Здесь есть и цветовая гамма в стиле заснеженных горных пиков, и мозаика, которую нередко нордические интерьеры используют в декоре ниш, и открытая кирпичная кладка, позволяющая добавить апартаментам брутальности.

Так, талантливые дизайнеры из студии ROOMDESIGNBÜRO решили в этом проекте показать, как московская квартира (Таганский район) может полностью изменить свою атмосферу практически в одночасье.