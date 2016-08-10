До и После: Эффектное преображение квартиры

Дизайн интерьера этой квартиры заставит вас навсегда забыть о мысли о том, что существуют планировки или квартиры, у которых нет шанса стать красивыми и удобными. Студия ROOMDESIGNBÜRO не первый раз доказывает нам, что все проблемы вполне решаемы, если за них берутся настоящие профессионалы.
Эффектное преображение этой квартиры искусным способом рассказывает нам о прелестях современного скандинавского дизайна. Здесь есть и цветовая гамма в стиле заснеженных горных пиков, и мозаика, которую нередко нордические интерьеры используют в декоре ниш, и открытая кирпичная кладка, позволяющая добавить апартаментам брутальности.
Так, талантливые дизайнеры из студии ROOMDESIGNBÜRO решили в этом проекте показать, как московская квартира (Таганский район) может полностью изменить свою атмосферу практически в одночасье.
Старые квартиры нуждаются в перепланировке, новой отделке и, самое главное, концептуальном дизайн-проекте, который найдет способ превратить недостатки в достоинства и подчеркнуть характерную архитектурную основу определенной квартиры.
После ремонта в ней будет жить прекрасная семья – дружная и позитивная, состоящая из папы, мамы, дочери и сына. Изначальная площадь квартиры в 63 кв. метра разделялась на гостиную (18), спальни (7, 9 и 9) и кухню-столовую (12). Также отдельными помещениями были ванная и санузел (3 и 1), прихожая и кладовая (3 и 1). По просьбе заказчиков ведущим стилем в проекте был выбран скандинавский, но дизайнеры также посоветовали использовать капельку лофта, особенно в дизайне комнаты сына, чтобы добавить интерьеру характерности.
Шикарная кухня получилась на своем прежнем месте. Столовая группа будет размещена в центре комнаты, возле левого окна. Слева – большие стеллажи для хранения всего необходимого, а столешница в белом глянце протянулась вдоль двух окон. По-скандинавски легкие фасады смотрятся здесь обворожительно!
До ремонта комнаты, кухня и ванная комната были в достаточно плохом состоянии. Семья копила на ремонт, определялась со стилем и теперь может радоваться возможности превратить свое жилье в настоящий рай!
Маленькая комната сына теперь оформлена в стиле лофт с использованием краснокирпичной стены, черного радиатора отопления и лампочек на декоративной металлической конструкции в стиле лофт вместо люстры.
Комната родителей декорирована в более элегантном стиле – с текстильным изголовьем и традиционным шкафом, элитным текстилем. В ней царит скорее неоклассическое настроение со скандинавскими оттенками.
Гостиная будет оформлена в особенной выбеленной палитре с изящным акцентом – оливковым диваном Coner, который не дает отвести от него взгляд!
Автор проекта – Анастасия Зайцева, она с особенным вниманием отнеслась к деталям в дизайне кухни. Кирпичная стена здесь – оригинальная, покрашенная в белый цвет, а трубы, которые решили не менять, покрасили в золотой для придания им шика. Черная бытовая техника создает потрясающий контрастный акцент и сочетается с арабской мозаикой на полу. Здесь после ремонта воцарилось настоящее скандинавское царство в трендовом обличии!
Шикарный эскиз скандинавской кухни показывает нам талант дизайнера интерьера не только в реализации проектов, но и в наглядной презентации для клиентов. Анастасия Зайцева с особенным трепетом относится к декору, композиции и перспективе, потому каждый из ее интерьеров в отдельности выглядит, «как на картинке» или обложке журнала.
Кирпичные стены в этой комнате оригинальные, от постройки дома. Превратив их в элемент композиции, дизайнеры создали интерьер в стиле лофт на столь маленькой площади. Мы благодарим Анастасию Зайцеву за возможность написать о ее интересном и стильном проекте.
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