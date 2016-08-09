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Шикарное шале с планировкой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Это потрясающее шале покажет вам возможности строительства коттеджа в столь характерном стиле на простом участке в коттеджном поселке или на природе! Студия Stars адаптировала стиль под русские реалии и сделала дом идеальным для жизни в средней полосе и Подмосковье.

Проект дома стоит 70 тыс. рублей, его общая площадь – 248 кв. метров (при формате 14.3 x 10.5 x 18.9 м). В доме четыре спальни и очень необычная планировка – настоящего шале с оригинальными деталями!

​Стиль и материалы

homify
homify

homify
homify
homify

Главной особенностью этого проекта является то, что он может быть выполнен на рельефном участке. Стиль шале подразумевает использование камня и древесины для сооружения разных этажей построек, а здесь дом спроектирован под реализацию из газобетона (с каменной отделкой экстерьера) и бревна (с покрытием).

Но шале – это не просто дерево и камень в обычном формате коттеджа. Это еще и очень необычная планировка с фокусной точкой в центре, вокруг которой сосредоточены все другие комнаты. Узнать этот центр можно по шикарному узнаваемому модулю двусветного освещения под скат кровли.

Мастерски выполненная адаптация стиля под формат коттеджа заслуживает особенного уважения! Здесь шале не только внешне является самим собой, но и, благодаря характерной планировке, внутри также ощущается именно как шале!

​Планировка первого этажа

​1 этаж "Киндзмараули" homify
homify

​1 этаж Киндзмараули

homify
homify
homify

На первом этаже в очень современной манере реализована идея совмещенной кухни-гостиной, пристройки с гаражом и спален с собственными ванными комнатами. Наличие спален как на первом, так и на втором этаже (часто идентичное по количеству) – визитная карточка стиля шале. В современных проектах спальни на первом этаже имеют высокий цоколь или, наоборот, террасы и выровнены с уровнем сада.

​Планировка второго этажа

2 этаж "Киндзмараули" homify
homify

2 этаж Киндзмараули

homify
homify
homify

На втором этаже мы найдем еще две спальни с собственными ванными комнатами и двумя террасами. В центре – домашний кинотеатр с библиотекой и зона второго света. Слева – хозяйственная зона с собственной террасой и внешней лестницей. В бытовом уголке находится гардероб, постирочная, гостевые туалетная и ванная комнаты.

​Царство леса

homify
homify

homify
homify
homify

Этот дом идеально подойдет для большой гостеприимной семьи. В четырех спальнях с комфортом разместится семья с тремя детьми. Просторная гостиная, плавно переходящая в обеденно-столовую зону, прекрасно подойдет как для семейного отдыха, так и для того, чтобы позвать в гости друзей.

Тщательно продуманная планировка подразумевает обилие естественного света, который позволяет облегчить атмосферу брутального шале, добавить в него магию леса, природы и возможность наслаждаться пейзажами.

Приятным характерным признаком шале является двусветное остекление с косыми верхними горизонталями у окон. Здесь остекление заходит прямо под крышу, создавая потрясающую атмосферу в библиотеке и гостиной. Еще один плюс шале – наличие большого количества террас, шикарная отделка натуральным камнем и внешняя лестница, часто украшенная растениями в горшках.

Стоимость реализации

homify
homify

homify
homify
homify

Стоимость реализации данного проекта – от 6,3 млн рублей. Студия Stars готова воплотить данную мечту для всех тех, кто не знает жизни лучше, чем в собственном шикарном шале, построенном в лесу или в горах. Под ваши пожелания проект может быть дополнен и изменен архитекторами-проектировщиками, которые реализуют все ваши идеи. Студия Stars работает по всей РФ, СНГ и Евросоюзу и базируется в Москве, с особенным вниманием к деталям охватывая весь спектр работ – проектирование, строительство, ландшафтный дизайн и дизайн интерьеров.

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