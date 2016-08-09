Шикарное шале с планировкой

Главной особенностью этого проекта является то, что он может быть выполнен на рельефном участке. Стиль шале подразумевает использование камня и древесины для сооружения разных этажей построек, а здесь дом спроектирован под реализацию из газобетона (с каменной отделкой экстерьера) и бревна (с покрытием).

Но шале – это не просто дерево и камень в обычном формате коттеджа. Это еще и очень необычная планировка с фокусной точкой в центре, вокруг которой сосредоточены все другие комнаты. Узнать этот центр можно по шикарному узнаваемому модулю двусветного освещения под скат кровли.

Мастерски выполненная адаптация стиля под формат коттеджа заслуживает особенного уважения! Здесь шале не только внешне является самим собой, но и, благодаря характерной планировке, внутри также ощущается именно как шале!