Дизайн квартиры в классическом стиле

Изысканный и традиционный дизайн интерьера в этом проекте понравится всем тем, кто считает, что жизнь в городе обязана быть утонченной и аристократичной. Студия DEMARKA решила реализовать данную концепцию на 64 кв. метрах трехкомнатной квартиры и у нее это прекрасно получилось.
Давайте посмотрим на этот шикарный проект все вместе!
Каждая комната оформлена в особенной манере и цветовой гамме, потому является отдельным атмосферным миром со своим настроением. Например, на кухне с зоной гостиной мы найдем нотки люксового прованса на основе кремового, белого и сиреневого оттенков. Здесь есть биокамин, роскошная мягкая мебель и декор, который создает в этом пространстве особенно утонченную гармонию.
В отделке были использованы такие прекрасные материалы, как натуральный камень в напольном покрытии, подвесные потолки с интегрированной подсветкой, деревянные декоративные панели в спальне. Картины в холлах и коридорах красиво подсвечены точечными светильниками, а мраморная столешница на кухне выглядит просто потрясающе!
Полы покрыты паркетной доской, стены покрашены в приятный оливковый оттенок, ведь классика любит все оттенки зеленого. Большая часть мебели выполнена из массива ольхи по индивидуальному заказу. Так, здесь воцарилась атмосфера уюта, вдохновленная традицией, которая все же стоит слегка в отдалении от откровенного консерватизма.
Обилие солнечного света, что приходит через зону кабинета в эркере (фотография ниже), позволяет скомпенсировать темный цвет древесины в интерьере городской квартиры. Небольшие изысканные торшеры на тонких позолоченных ножках украшают зону изголовья кровати. Эта часть комнаты украшена весьма традиционно – картины импрессионистов на стенах, подсвечники на тумбочках, настольные часы, зеркало в старинной раме…
Кабинет с зоной письменного стола в эркере выглядит очень шикарно. Три оттенка зеленого – мятный и аквамариновый, а также изумрудный в дизайне стола – здесь сочетаются в исконно английской манере.
Дизайнеры студии Demarka поделились с homify тем, что большинство их клиентов – поклонники минимализма и современного комфорта. Гораздо меньшее количество клиентов обращаются к ним за созданием интерьера в стиле ар-деко или эклектика. А классика, вечная классика, сейчас становится оригинальным вариантом декора, который выбирают лишь истинные ценители. Но однажды в студию Demarka обратился Илья – солидный мужчина, по профессии судья по гольфу…
Хозяин прекрасной квартиры на Васильевском острове захотел именно классический, благородный и элитный интерьер. Кроме того, он точно знал, что хочет интерьер в стиле именно английской классики и никакой другой, поэтому дизайнер воплотил его мечты в консервативном интерьере, полном особенной, строгой роскоши.
Хозяин также рассказал дизайнеру Константину, что желает выделить в дизайне интерьера квартиры отдельную комнату под гардеробную. Так родилась идея совмещения функций гостиной и кухни в зоне кухни, в большой жилой комнате была организована спальня с кабинетом в эркере, а та комната, что была небольшой спальней, стала гардеробной. Также клиент попросил отказаться от люстр в интерьерах.
Как только вы попадаете в эти изысканные апартаменты, вы сразу оказываетесь в симпатичном светлом коридоре, полы которого дизайнер оформил керамогранитом, а стены – светлой краской. У входной двери стоит светлый пуфик из кожи, рядом – встроенный шкаф-купе с зеркалами и дверь в ванную комнату. Все межкомнатные двери в квартире классического образца, с росписями и витражными стеклами.
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