Дизайн квартиры в классическом стиле

Изысканный и традиционный дизайн интерьера в этом проекте понравится всем тем, кто считает, что жизнь в городе обязана быть утонченной и аристократичной. Студия DEMARKA решила реализовать данную концепцию на 64 кв. метрах трехкомнатной квартиры и у нее это прекрасно получилось.

Давайте посмотрим на этот шикарный проект все вместе!