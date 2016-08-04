Эксклюзивная деревянная мебель в Москве

Эксклюзивная мебель на заказ – это всегда роскошь, которая заметна. Выверенная до миллиметра, повторяющая ваши вкусы, предпочтения и создающая интерьер, отражающий ваш характер – это то, что вы можете получить на основе такого подхода.
Студия дизайнерской эксклюзивной мебели из дерева URBAN WOOD представляет нам свою коллекцию работ в этой Книге Идей. Здесь вы увидите изготовленные по индивидуальным заказам кухни, столовые, библиотеки и другую мебель, выполненную с искусным авторским почерком студии.
Современная деревянная мебель в любом стиле от неоклассики до модерна и минимализма – это возможность поддержать традиционный облик дома, при этом делая интерьеры мультифункциональными.
Эта шикарная композиция в неоклассическом стиле с потрясающими элементами декора достойна восхищения. Ножка у стола украшена сложными резными элементами, а весь комплект выполнен из твердой древесины. Роскошный буфет – царь столовой, он имеет подсветку и стеклянные дверцы и стенки. Особого внимания заслуживают стулья-медальоны с изысканным изгибом.
Эта потрясающая глянцевая кухня в карамельном оттенке и стиле модерн прекрасно сочетается с отделкой пола керамогранитом под мрамор. Столь шикарная комбинация вызывает особенно теплые чувства у эстетов.
Студия занимается и изготовлением дверей, и воплощением нестандартных решений для интерьеров любого типа – гостиной, кухни, спальни, холлов и парадных залов, каминных комнат и кабинетов. Двери являются немаловажной частью любого интерьера и тоже входят в список возможностей.
Классическая библиотека из красного дерева отлично вписалась в интерьер кабинета московской квартиры. Очарование Старого Города и атмосфера аристократичности создают идеальное место для того, чтобы насладиться любимой книгой.
Эта потрясающая тумбочка под раковину, дополненная каменной столешницей, тоже выполнена студией URBANWOOD. Шикарная глянцевая поверхность древесины и имитация ценной тропической породы дерева смотрится здесь потрясающе.
На этой кухне нас ждет множество интегрированных модулей, включая холодильник и посудомоечную машину. В комплекте есть полочки в буфетном стиле, ящики для мелочей, полочка для специй и другие привлекательные детали.
Кухня выполнена из массива и шпона в стиле минимализм. Все дверцы сенсорные, открываются от движения. Встраиваемая техника в черном глянце идеально вписалась в облик ультра-современной кухни.
Компания также занимается производством деревянных саун под индивидуальный заказ. В их портфолио есть проекты, просто поражающие воображение! Например, как эта модель ROYALE. Самое последнее слово в оснащении и дизайне саун с инфракрасной функцией. Полки и подспинник имеют уникальную форму, которая позволит ощутить неповторимый комфорт людям абсолютно любой комплекции. Изгибы подбираются индивидуально под каждого клиента с помощью медицинских специалистов.
Еще одна прекрасная возможность заказать мебель из дерева – купить трендовый стол или консольный столик, созданный из слэба (массива). Его потрясающий дизайн отлично подходит под стили лофт, рустик, шале, кантри и другие. Мебель из слэбов может изготавливаться из особенных деревьев (тропических и ценных пород), а сам по себе каждый стол уникален так же, как и уникально каждое дерево. Из слэбов вы можете заказать кофейный столик, прикроватную или придиванную тумбочку.
Мебель из слэбов является международным и весьма бурно развивающимся трендом. В США, Австралии и Канаде она завоевала сердца именитых дизайнеров интерьеров и архитекторов, которые украшают ими проекты наивысшего уровня. Вы тоже можете использовать ее в дизайне собственного дома, ведь профессиональная мебель из слэбов смотрится эффектно в любом окружении.
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