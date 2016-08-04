Эксклюзивная деревянная мебель в Москве

Эксклюзивная мебель на заказ – это всегда роскошь, которая заметна. Выверенная до миллиметра, повторяющая ваши вкусы, предпочтения и создающая интерьер, отражающий ваш характер – это то, что вы можете получить на основе такого подхода.

Студия дизайнерской эксклюзивной мебели из дерева URBAN WOOD представляет нам свою коллекцию работ в этой Книге Идей. Здесь вы увидите изготовленные по индивидуальным заказам кухни, столовые, библиотеки и другую мебель, выполненную с искусным авторским почерком студии.

Современная деревянная мебель в любом стиле от неоклассики до модерна и минимализма – это возможность поддержать традиционный облик дома, при этом делая интерьеры мультифункциональными.