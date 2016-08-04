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Эксклюзивная деревянная мебель в Москве

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Кухня по индивидуальному заказу, URBAN wood URBAN wood КухняКухонная мебель Твердая древесина Коричневый
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Эксклюзивная мебель на заказ – это всегда роскошь, которая заметна. Выверенная до миллиметра, повторяющая ваши вкусы, предпочтения и создающая интерьер, отражающий ваш характер – это то, что вы можете получить на основе такого подхода.

Студия дизайнерской эксклюзивной мебели из дерева URBAN WOOD представляет нам свою коллекцию работ в этой Книге Идей. Здесь вы увидите изготовленные по индивидуальным заказам кухни, столовые, библиотеки и другую мебель, выполненную с искусным авторским почерком студии.

Современная деревянная мебель в любом стиле от неоклассики до модерна и минимализма – это возможность поддержать традиционный облик дома, при этом делая интерьеры мультифункциональными.

​Столовая группа

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URBAN wood

Столовая в классическом исполнении

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

Эта шикарная композиция в неоклассическом стиле с потрясающими элементами декора достойна восхищения. Ножка у стола украшена сложными резными элементами, а весь комплект выполнен из твердой древесины. Роскошный буфет – царь столовой, он имеет подсветку и стеклянные дверцы и стенки. Особого внимания заслуживают стулья-медальоны с изысканным изгибом.

​Глянцевая кухня

Кухня URBAN wood КухняКухонная мебель Коричневый кухня,традиционная кухня,кухонный шкаф,оборудованная кухня
URBAN wood

Кухня

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

Эта потрясающая глянцевая кухня в карамельном оттенке и стиле модерн прекрасно сочетается с отделкой пола керамогранитом под мрамор. Столь шикарная комбинация вызывает особенно теплые чувства у эстетов.

​Двери

Двери межкомнатные URBAN wood Окна и двериДвери Твердая древесина Белый двери,двери межкомнатные,деревянная дверь
URBAN wood

Двери межкомнатные

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

Студия занимается и изготовлением дверей, и воплощением нестандартных решений для интерьеров любого типа – гостиной, кухни, спальни, холлов и парадных залов, каминных комнат и кабинетов. Двери являются немаловажной частью любого интерьера и тоже входят в список возможностей.

​Библиотека

Книжная полка URBAN wood ГостинаяШкафы и серванты Твердая древесина Коричневый деревянная полка,мебель
URBAN wood

Книжная полка

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

Классическая библиотека из красного дерева отлично вписалась в интерьер кабинета московской квартиры. Очарование Старого Города и атмосфера аристократичности  создают идеальное место для того, чтобы насладиться любимой книгой.

​Тумбочка под раковину

Раковина и тумба URBAN wood Ванная комнатаРаковины Камень Зеленый раковина из камня,тумба под раковину,тумба с раковиной,пъедистал
URBAN wood

Раковина и тумба

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

Эта потрясающая тумбочка под раковину, дополненная каменной столешницей, тоже выполнена студией URBANWOOD. Шикарная глянцевая поверхность древесины и имитация ценной тропической породы дерева смотрится здесь потрясающе.

​Деревянная кухня 21-ого века

Встроенная кухня URBAN wood КухняКухонная мебель Твердая древесина Коричневый кухня,кухня встроенная,мебель
URBAN wood

Встроенная кухня

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

На этой кухне нас ждет множество интегрированных модулей, включая холодильник и посудомоечную машину. В комплекте есть полочки в буфетном стиле, ящики для мелочей, полочка для специй и другие привлекательные детали.

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​Сенсорная кухня

Кухня с островом URBAN wood КухняКухонная мебель Твердая древесина Коричневый кухня,кухня остров,кухня мечты,оборудованная кухня,традиционная кухня,кухня открытой планировки
URBAN wood

Кухня с островом

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

Кухня выполнена из массива и шпона в стиле минимализм. Все дверцы сенсорные, открываются от движения. Встраиваемая техника в черном глянце идеально вписалась в облик ультра-современной кухни.

​Сауна с инфракрасной функцией

Royale homify Спа в стиле лофт Дерево Бежевый современная ванна
homify

Royale

homify
homify
homify

Компания также занимается производством деревянных саун под индивидуальный заказ. В их портфолио есть проекты, просто поражающие воображение! Например, как эта модель ROYALE. Самое последнее слово в оснащении и дизайне саун с инфракрасной функцией. Полки и подспинник имеют уникальную форму, которая позволит ощутить неповторимый комфорт людям абсолютно любой комплекции. Изгибы подбираются индивидуально под каждого клиента с помощью медицинских специалистов.

​Мебель из слэбов

Деревянный стол URBAN wood КухняСтолы и стулья Твердая древесина Бежевый стол,деревянный стол,цельное дерево,обеденный стол,дача
URBAN wood

Деревянный стол

URBAN wood
URBAN wood
URBAN wood

Еще одна прекрасная возможность заказать мебель из дерева – купить трендовый стол или консольный столик, созданный из слэба (массива). Его потрясающий дизайн отлично подходит под стили лофт, рустик, шале, кантри и другие. Мебель из слэбов может изготавливаться из особенных деревьев (тропических и ценных пород), а сам по себе каждый стол уникален так же, как и уникально каждое дерево. Из слэбов вы можете заказать кофейный столик, прикроватную или придиванную тумбочку.

Мебель из слэбов является международным и весьма бурно развивающимся трендом. В США, Австралии и Канаде она завоевала сердца именитых дизайнеров интерьеров и архитекторов, которые украшают ими проекты наивысшего уровня. Вы тоже можете использовать ее в дизайне собственного дома, ведь профессиональная мебель из слэбов смотрится эффектно в любом окружении.

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